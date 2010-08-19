个人电脑如何安全上网

来源：中国鸣网位置：信息安全论文时间：2016-10-11 11:59

电脑已经是我们生活与办公中必备的工具，信息化的发展壮大极大地带动了各行各业的发展，与此同时，也方便了普通人的生活，但是，网络的发达也有一定的弊端，就是网络安全问题了，感染病毒、网络攻击已经屡见不鲜了，因此，我们要采取有效措施防范隐患。

《信息与电脑》北京电子信息杂志，创刊于1989年，由北京电子控股有限责任公司主办。本刊面向流通领域信息化，目标读者为商场、超市、连锁专卖店、餐饮酒楼、宾馆的信息化决策者、部门主管、宣传信息化手段如何在上述领域的应用，如何提高经营水平等。

个人电脑上网的安全问题困扰着绝大多数的上网用 户，尤其是初涉网络或对网络安全不太熟悉的“菜鸟”们。在网络 安全问题中，最重要的是人的因素，即个人的网络安全意识，其次 是防病毒感染、防网络攻击以及安全下载等等。笔者结合自己的切 身体验，将就这几个方面进行简单的论述.

几乎每天，各种媒体都在宣传网络安全的重要性：又出现了某 种新病毒，提醒人们要多加注意;又发现了某个高危险漏洞，告诫 用户要及时打补丁……总之，各种各样的安全威胁充斥网络，上网 的人要小心再小心。这种宣传给人的直接感觉是：网络很危险。那 么到底该如何才能获取安全感?这个问题是萦绕在许多人，包括信 息安全专家心中的困惑。笔者认为，做好以下几个方面，将会对个 人电脑的安全上网问题有所帮助.

1增强网络安全意识 笔者认为，要做到安全上网，很难，也很简单。说难，原因众所 周知，网络上的确布满了陷阱，一不小心，你就可能掉进去。说简 单，因为网络安全中，人的因素最重要。只要做好一点———从自己 做起，脑子里时刻紧绷“安全”这根弦，你就可以避免卷入大多数的 安全事件。当然，网络安全产品很重要，还是要买的，因为大多数人 无法做到心中时刻有安全，而好的安全产品可以帮你在疏忽的时 候把好关.

各种安全威胁的源头或作者都是人，他们制造这些麻烦的初 衷就是利用人的弱点，例如贪婪、好奇、大意……这些弱点几乎存 在于每个普通人的身上，这也是为什么那么多人会屡屡中招的原 因。信息安全专家把这种威胁归结为“社会工程学”.

很容易发现，网络安全事件其实和我们日常生活中的事件大 同小异，无非是把事件发生的地点进行了转移。在日常生活中，也 有骗子、小偷、流氓……只不过他们在网络上的名字有了一点改 变，分别叫做：网络欺诈、黑客、流氓软件……因此，如果你在现实 生活中是一个警惕性极高的人，那么在网络上，你对于各种安全威 胁的免疫力往往也很高。反之，如果你是个粗心大意、爱贪小便宜 的人，那么，到了网络世界里，你同样是个易受骗者.

2防止病毒感染 防止病毒的感染是有效保护自己电脑的最重要的措施之一， 因为很多病毒都是利用系统漏洞来给被感染的电脑加上后门，以 使黑客更容易地从后门入侵到目标电脑里盗取重要信息的。鉴于 此，我们可以用下面的方法来预防： 2.1及时安装最新的系统漏洞补丁程序 Windows系统漏洞是指windows操作系统本身所存在的技术 缺陷。系统漏洞往往会被病毒利用侵入并攻击用户计算机。Win- dows操作系统供应商将定期对已知的系统漏洞发布补丁程序，用 户只有定期下载并安装补丁程序，才可以保证计算机不会轻易被 病毒入侵。在Windows系统中，我们可以通过开启系统属性中的 “自动更新”来下载、安装系统漏洞，或者通过“安全卫士”、“卡卡 上网安全助手”等工具软件来完成系统漏洞的定期更新修补.

2.2安装杀毒软件和网络防火墙 杀毒软件和网络防火墙都是必需的。但首次安装杀毒软件时， 一定要对计算机做一次彻底的病毒扫描。上网前或启动机器后马 上运行这些软件，就好像给你的机器“穿”上了一层厚厚的“保护 衣”，就算不能完全杜绝网络病毒的袭击，起码也能把大部分的网 络病毒“拒之门外”。目前杀毒软件非常多，功能也十分接近，大家 可以根据需要去购买正版的，也可以在网上下载免费的共享杀毒 软件，但尽可能不要使用一些破解的杀毒软件，以免“引狼入室”， 反而把病毒引入，因小失大。安装软件后，要坚持定期更新病毒库 和杀毒程序，以最大限度地发挥出软件应有的功效，给计算机“铁 桶”般的保护.

3木马病毒的清除方法 “木马”也属于电脑病毒，但与普通病毒不一样，木马的作用是 赤裸裸的偷偷监视别人和盗窃别人密码、数据等，如盗窃管理员密 码、游戏账号、股票账号、甚至网上银行账户等，达到偷窥别人隐私 和得到经济利益的目的。所以木马的的危害在某种程度上要比普 通电脑病毒大得多.

为了更好地清除木马，请先手动或使用优化大师或安全卫士 等软件清理所有临时文件和上网时的缓存文件，一般病毒往往在 临时文件夹Temp中，这样做可以帮你更快找到病毒文件。对于一 般的木马程序，我们可以应用安全卫士或卡卡上网安全助手中的 木马查杀功能来处理。而对于那些顽固的，难以清除的木马程序， 一般可使用相关的专杀工具.

4安全下载方法 4.1使用官方版本的下载软件 众所周知，时下具有浓重的商业目的，以欺骗用户为手段盗取 用户数据和偷窥个人隐私的各类间谍软件以及网络钓鱼诈骗活动 已经成为对电脑用户安全的最大威胁。这些作者为了一些不为人 知的目的，将软件反编译，再重新进行封装，多数会在其中绑上强 行安装控件/插件、不提供卸载功能的程序或盗取网银、网游账号 的木马程序等。弄不好，不仅隐私全无，甚至QQ、MSN、信用卡等密 码也会被盗取.

4.2使用可与杀毒软件绑定的下载软件 建议使用迅雷。在迅雷每天过亿次的流量当中，有接近50%的 文件安全属性是未知的。根据抽样分析，发现其中存在巨大安全风 险:文件本身已经被植入了木马，或会通过视频文件、调用浏览器打 开一个网页的方式，把我们导向一个木马网站。迅雷除在2008年 与瑞星合作，推出了安全下载云计算服务，自身也提供了保护功 能，可以在下载前对所下载内容进行安全检测，在下载后可以自动 进行病毒查杀。大大减少病毒引入的几率.

做好以上注意事项，将能挡住绝大多数病毒、木马程序、网页 恶意代码及网络攻击。今后用户需要注意的是不要关闭网络防火 墙、杀毒软件等的实时监控;经常更新杀毒软件及系统补丁;不要 打开来路不明的文件及电子邮件等。谨慎下载网上的免费软件，尤 其对待免费资源的下载一定要谨慎，要做到：不了解的不轻易下 载，用途不大的尽量少下载;下载后一定要先杀毒再使用.

参考文献

[1]电脑之家:“后病毒时代”网络安全下载常识.电脑之家.

[2]安全上网知识:网络如何安全人的因素最重要.中国计算机报.

[3]病毒爆炸性增长网络安全下载常识一览.电脑之家.

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