电子企业创立品牌的意图
来源：中国鸣网位置：电子技术论文时间：2016-09-20 11:40
目前，面临国际市场竞争日益激烈以及我国电子企业创立国际知名品牌遭遇严峻挑战的形势，我国要采取有效措施加以应对。面对我国电子企业品牌意识不断深化，创新能力不断增强的事实，欧美日等发达国家对其发展壮大进行了各种形式的技术封锁和打压。
《信息技术》电子信息期刊，创刊于1977年，是由中国电子信息产业发展研究院、黑龙江省信息技术学会主办;主管部门黑龙江省信息产业厅;由黑龙江移动通信公司、黑龙江省诚信建设促进会、黑龙江省软件行业协会、黑龙江省农业信息中心、黑龙江省农垦通信有限公司等单位协办。办刊宗旨是：大力宣传国家信息基础建设和信息产业发展形式，深入报导国内外信息技术(产品)发展趋势，交流信息化建设经验，推介信息产业界精英。
(1)知识产权壁垒。据美国国际贸易委员会统计数据显示，中国企业在2011年遭受“337调查”案件中，九成以上涉及专利侵权;2012年上半年，29起“337调查”案件中，涉及中国大陆和台湾的专利侵权案件共26起，占89.6%;(2)技术贸易壁垒。欧盟制定的技术贸易壁垒标准(高环保、高质量)越来越复杂，大大增加了我国电子企业进入国际市场的成本，导致我国电子产品出口额下降。如2011年我国对法国、西班牙的电子产品出口额分别为96.5亿美元、38.2亿美元，同比下降5.5%、16.0%。
1我国电子企业与发达国家企业结成战略联盟
与发达国家企业结成战略联盟能够共同开发新技术、研制新产品，同时，我国可以学习发达国家的先进经验，以便较好地解决当前我国电子企业面临的种种困难，进而促进国内电子产品国际品牌的创立。
(1)与发达国家企业结成战略联盟需要拥有吸引对方的优势，我国电子企业背依国内广大的市场支持，且重视自身能力的提高，提升企业竞争力，使自己拥有吸引发达国家企业与其结成战略联盟的优势条件;
(2)我国电子企业在国际市场实力较弱，往往愿意寻求实力强大的发达国家企业为合作伙伴以促进自己的发展，而联盟中实力不对等却容易失败。因此，我国电子企业要精心选择战略联盟合作伙伴，形成优势互补的效应才是战略联盟获得成功的关键因素。
2吸引和留住国际优秀科技人才
人力资源是企业的核心竞争力，尤其是电子企业。近年来，我国科技人才流失十分严重，电子企业更应努力吸引人才、用好人才、留住人才。
(1)电子企业自身应建立有效的人才奖励、激励制度，提高科技人员的工资待遇，同时应加大对知识产权与发明专利的保护，为所有的高科技人才在我国投资、创业与成功提供良好的机会，以吸引国际高科技优秀人才，进而促进我国电子企业知名品牌的创立;
(2)政府应鼓励海外留学人员回国服务，同时在制度上保证大批外国优秀留学生能来我国工作与定居，向全球优秀科技人才敞开国家大门。
3增加科技研发投入的力度
在科学技术快速发展的今天,只有加大科技研发投入的力度,才能给企业品牌增加活力，提高品牌的技术含量和附加值。
(1)建设科技研发平台需要有资金和人力投入作为保障。加大电子企业研发资金投入能提高企业专利产出，进而促使电子企业从单纯的贴牌生产转变到研发出拥有自主知识产权，创建自主品牌。同时，加大企业研发人力投入能提高企业的盈利能力，进一步为研发资金投入提供保障;
(2)国家应不断出台相关鼓励扶持政策，支持电子企业加大研发投人。例如税收优惠及财政补助能够改善企业资金状况，电子企业在确定对某项技术的研发战略后，可以积极的向政府申请创新津贴;同时政府也要加强知产权保护，为企业营造良好的法治环境，最终提高企业研发投入的积极性，促进电子企业国际知名品牌的创立。
4在发达国家设立技术研究机构
技术进步和创新是品牌之源，企业品牌的生命力在很大程度上是由技术创新能力支撑的。同时，技术创新可以为电子企业带来高额利润、促使电子企业不断降低生产成本，是推动电子企业创立国际知名品牌的重要力量
(1)目前，国际知名的品牌都非常重视企业技术创新能力的提高，欧美日等发达国家的高新技术对我国进封锁的，制约着我国电子企业国际知名品牌的创立。发达国家企业技术处于领先水平，为此要鼓励我国电子企业在发达国家设立技术研究机构，以促进国内电子企业学习发达国家企业先进技术及研究开发经验，更新技术设备，提高技术创新能力和研究开发水平，促使国内电子企业与国际接轨，跟上国际潮流;
(2)通过在发达国家设立技术研究机构，可以主动的“零距离”学习并改进，及时从当地获得技术方面的新信息，并准确、直接地传递到国内其它电子企业,缩短国内电子企业开发和提升先进技术的时间，促使国内电子企业及时了解世界前沿技术水平,从而提高国内电子企业竞争力，最终促进国内电子企业创立国际知名品牌。
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