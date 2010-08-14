电子技术应用现状以及未来发展

来源：中国鸣网位置：电子技术论文时间：2016-09-29 12:57

电子技术为其他许多行业提供了技术支持，她们的发展都离不开电子技术，电子技术为促进科技经济社会发展贡献了重要力量，与此同时，电子技术本身也取得了较大的进步，但是电子技术发展现状远远不能够满足社会发展需要，因此，需要我们积极推动电子技术的现代化建设。

《电子设计技术》国家级电子科技杂志，创刊于1994年，由中国电子报社主办。 本刊办刊宗旨：成为中国电子设计业主导刊物，读者：电子设计业工程师及技术管理人员。荣获2001年获信息产业部1999-2000年度电子科技期刊出版质量奖、2004年获信息产业部2003-2004年度电子科技期刊报道选题奖。

1、引言

电子技术是通过使用网络等现代的信息技术达到对电子信息的控制及处理的一种科学。电子技术这门学科研究的主要内容为“信息的获得与处理，以及电子设备和信息系统的线管设计、开发与应用、集成等。”随着科学技术的发展，电子技术的研究范围正在不断扩展，并在实际应用中与其他科学技术出现了交叉与融合，推动了新的应用技术发展。其中，电子技术在工程领域中得到了广泛应用，加快了我国社会进步与经济发展，具有重要的现实意义。

2、电子技术在工程领域的重要意义

电子技术应用于工程领域，有着非常必要的重要意义，主要体现在以下三各方面：1)提高工作效率。工程极具复杂性和系统性，各个流程都需要紧密结合起来，才能达到预期的效果，然而工程有人来控制、管理，而人为操作难以确保百分百的准确，而自动化的电子技术在精准度上有着无与伦比的优势，可以有效提高工程的工作效率。2)简化操作流程，减少资源浪费。工程流程非常繁琐，以财务管理为例，需要进行工程预算、成本控制等各种计算，容易出现项目间某些流程出现交叉、重复，或者某些计算被遗漏。而借助电子技术，则可简化工程操作流程，有利于更全面地进行系统分析和核算，减少返工，减少资源浪费。3)提高工程经济效益。工作效率的提高和工程流程的简化，就能对有限的资源实现优化配置，降低固定成本，降低人力资源成本，有利于更顺利地在计划工期内完成工程项目，大大提高工程的经济效益。

3、应用于工程领域的关键电子技术

在上世纪70年代，电子技术被陆续应用于工程领域，随着技术的发展和成熟，这些应用于工程建设的电子技术的便捷性和可靠性大幅度提升。有以下几个电子方面的新技术对工程领域的建设产生重要的作用：

3.1 因特网 计算机网络传播信息，因此极具优越性、实用性。因特网方便交流信息资源，基于共同协议，通过路由器和公共互联网，形成信息资源的集合。因特网在工程领域中，主要是实现了参建各方的便捷合作，共享文件、照片、图纸等。各类软件的开发帮助工程网站实现更多功能和特性，可简单共享文件，也可进行实际管理，进行数据操作。参建各方通过在线合作，加强设计管理和工程进度管理，使工作更协调地进行。

3.2 全球定位系统(GPS) 全球定位系统(GPS)，其研发的最初目的是向陆、海、空三大领域提供全天候、全球性的实时导航服务，用于情报收集、监测及应急通讯等军事目的。现在GPS技术已用于各类道路工程中，建立工程控制网、测定航测外控点，实现更高精度的勘测控制网，可大幅度缩短工期。在特大桥梁的控制测量中，GPS技术也发挥了巨大作用。不用通视就可构建有效网形，提高点位精度，也有利于检测常规测量支点。在隧道测量中，GPS技术使常规测量减少了中间环节，不但速度快，而且精度高。

3.3 计算机辅助设计 计算机辅助绘图(CAD)系统，由计算机配上图形输入设备、输出设备、计算机绘图软件而组成。借用CAD技术，图形可显示在计算机屏幕上，通过光标进行图片的编辑、修改，有利于更快、更精确、更有效地制图，可自动遵守制图标准，采用预先定义的符号，减少重复性工作。CAD技术帮助可靠保存图纸中每个元件的数据库。电子对象上的附加信息，可直接被CAD程序调用、修改，或送往其它程序，有利于准备材料清单和工程费用报表、更新库存清单。CAD系统中，从图纸提取出的设计信息，可很方便地其它应用程序连接，使用便捷，交图快速，大大缩短设计周期，提高设计工作效率。

3.4 分析软件 分析软件能够实现快速、大量的计算，可执行大量运算的表单以及计算程序，通过计算机技术，强化工程师的计算能力，包括区域内应力分布的分析、大规模三维动态模拟等这类复杂程度不同的问题，工程师都可以轻松解决，有利于小公司承接并实施大工程、多个工程。

4、电子技术在各工程领域中的应用

4.1 建筑工程中的应用 建筑工程通常都非常庞大，有众多繁琐的操作流程，涉及面广，信息量大，而且社会生活水平的提高对建筑工程提出了越来越多、越来越高的要求，传统建筑工程模式已然不能满足这个需求，严重影响建筑行业的快速发展。电子技术有利于更快更准确地处理建筑工程管理信息，可极大地提高施工效率，提高施工技术水平，更好地保证施工安全和施工质量，实现更多的经济效益和社会效益，改善建筑施工企业形象，提升企业竞争力。以建筑工程的成本管理为例，应用计算机技术，可以轻松实现全过程的成本控制和管理，确保每笔核算和支出的清楚流向，有利于掌握整个工程的具体运作，有效实现规模控制和规范管理，减少资源不必要的浪费和损失。

4.2 汽车工程中的应用 随着交通事业的高速发展，汽车在交通工具中的地位越来越重要，汽车工程项目越来越多。汽车工程的组成部件非常多，也非常复杂，加大了管理难度。同样以成本控制管理为例，单靠人力计算进行成本核算的话，不但计算量大，而且容易出错，而计算机技术在快速计算和准确计算上的优势，应用于汽车零件的成本核算中，可以非常有效地提高工作效率，减少人力资源的分配，有利于提升汽车工程企业的经济竞争力。

4.3 航空工程中的应用 众所周知，航空工程非常复杂，可以说是最复杂的工程之一，设计到的零件相当多，加剧了经济成本控制和技术开发的难度。传统的人工计算，显然不合实际要求，无法应付如此复杂庞大的计算量，实现合理有效的核算，只有借助电子技术，才能更好地执行核算，提高航空工程的技术含量，降低技术成本费用，更好地实现航空企业的成本控制目标。

4.4 工业工程中的应用 随着时代进步和科学发展，让工业日趋现代化。对于传统工业，大量的人力、物力资源需要投入其中，以实现经济效益，但现在工业普遍推行机械化和技术化，电子技术的应用日益广泛，甚至可以说电子技术的应用程度决定了工业企业的经济效益增长。工业工程，资金流动性非常大，从物料采购、机器购买，到产品生产，产品销售等，都需要进行大量计算来进行成本控制。电子技术，有利于实现及时沟通和实时监控，可在掌握大量真实有效的经济资料、各供应链的经济信息的基础上，进行全面的合理的核算，以确定出最佳施工方案，实现最高利润。

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