网络视频监控系统的特点与应用

来源：中国鸣网位置：电子技术论文时间：2016-11-23 14:09

现如今视频监控已经遍布大街小巷了，视频监控对社会治安的稳定性起到了很大的监督作用，视频监控有一套严密的数据处理系统，本文就对视频监控的组成和工作原理进行分析与探讨。

《电子设计工程》电子科技核心期刊，创刊于1993年，由西安三才科技实业有限公司主办。中国科技核心期刊(科技论文统计源期刊)，原名《国外电子元器件》，主要介绍具有较高学术水平的、电子领域相关的理论、技术、方法的专业性技术期刊。

本文从视频监控系统对社会发展的影响，视频监控系统的组成和工作原理，视频监控发展历史、网络视频监控系统与模拟监控系统的区别方面，着重论述了网络视频监控系统比模拟监控系统的优势，从而得出网络视频监控是监控行业发展的必然趋势。

一、视频监控系统对社会发展的影响

视频监控对于社会发展起到稳定性作用，现在的安防监控系统已经广泛的被应用于人们的生活中了。比如说去逛超市的时候，每条货架，每个进出口，每个收银台部位，都是有严密的监控系统设备，尤其是在超级自选购物的商场里面。再比如说酒店啊，大厦啊，办公楼等等，现在通常都有了这些安防监控系统了。

视频监控目前是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础，管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆，用以提供高效、及时地指挥和调度、布置警力、处理案件等。

更为重要的是，为了加强城市化管理和治安的便捷性，现在各大中小城市的街头巷口，也都有着安防监控系统的身影，在这样的文明社会中，正是在这样的安防监控系统的广泛运用下，使得人人都有一种安全感，人人也都有一种自律的约束感。

另外，图像监控系统增强了公安机关动态驾驭社会治安局势的能力,丰富了信息收集的手段渠道,完善了社会治安前端管理。这样的设备对于一些犯罪分子来说，就是一种警示和震慑的作用，并且在现实的证据材料的搜集中，更是作为一种直接的信息呈现在人们的面前。

二、视频监控系统的组成、工作原理

视频监控系统由监视系统、传输系统、实时控制系统、显示系统及管理信息系统组成。监视系统完成对各个监控点的全天候的监视，能在多操作控制点上切换多路图像;传输系统完成对数据的传输;实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能;显示系统按要求完成对视频图像或声音的表示;管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理，是整个系统的控制核心。

视频监控系统产品包含监控摄像机、云台、云台解码器、光端机、光缆终端盒、视频矩阵和硬盘录像机等。视频监控系统组成部分包括监控前端、管理中心、监控中心、PC客户端及无线网桥。

三、视频监控系统的发展历史

视频监控系统发展了短短二十几年时间，从19世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控，发生了翻天覆地变化。在IP技术逐步统一全球今天，我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发，视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV)，到第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统(DVR)，到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。

四、网络视频监控系统与模拟视频监控系统的区别

模拟视频监控系统是主要以模拟设备为主第一代闭路电视监控系统，图像信息采用视频电缆，以模拟方式传输，一般传输距离不能太远，主要应用于小范围内的监控，监控图像一般只能在控制中心查看。本地模拟信号监控系统主要由摄像机、视频矩阵、监视器、录像机等组成，利用视频传输线将来自摄像机的视频连接到监视器上，利用视频矩阵主机，采用键盘进行切换和控制，录像采用使用磁带的长时间录像机;远距离图像传输采用模拟光纤，利用光端机进行的视频传输。

网络视频监控系统中所有设备都以IP地址来识别和相互通信，采用通用的TCP/IP协议进行图像、语音和数据的传输和切换。由电信运营商建设的运营级网络视频监控平台不再受地域的限制，真正做到了“天涯若比邻”;不再受规模的束缚，系统具有强大的无缝扩张能力;不再受资金的困扰，业务支持多种建设模式。

五、网络视频监控系统比模拟视频监控系统的优势

(一)系统稳定性方面：网络监控系统大量使用高性能服务器保障了整个系统的稳定运行，再结合服务器的双备、UPS不间断电源、稳定的传输网络等，真正实现了7*24小时稳定运行。

(二)系统安全性方面：网络监控系统采用高性能硬件防火墙和网闸，保障监控平台不受非法入侵、恶意攻击、病毒感染等。前端设备对媒体数据做AES128位加密，保障数据在传输过程中的安全。用户登录经过多次认证，同时可限制或允许特定登录IP。

(三)系统容量方面：网络监控适合大规模、有远程访问需求的大型监控系统。前端设备一般采用单路输入，平台设备接入前端能力可达到数千路(甚至上万)。支持按照行政区域划分的多级级联，方便管理。

(四)接入方式方面：网络监控具有强大的线路适应能力，前端监控点可通过LAN、WAN、E1、光纤、ADSL等多种线路方式接入平台，客户端登陆支持公网IP登陆(ADSL)、私网IP登陆(NAT转换、Socket5穿越)。

(五)存储方式方面：网络监控使用超大容量磁盘阵列设备，采用业内最新编解码技术MPEG-4/H.264 格式。对模拟视频信号进行有损压缩，降低对传输宽带的要求。支持远程回放及下载录像文件。

(六)设备网管方面：网络监控配置专门的网管服务器，分别对平台设备及前端设备进行统一网管。支持设备相关参数查看、远程修改、版本升级、设备故障告警及分析处理等。网管系统支持账户管理，保障超大型监控网络设备维护。

(七)传输距离方面：网络监控依托于运营商强大的线路资源，真正实现了“千里眼”、“顺风耳”的古老神话。在运营商网络涉及之处，某普通用户只需要1台普通PC加上指定软件账号在宽带上网条件下，可随时随地查看授权范围内地点的现场情况。

(八)系统功能及操作方面：网络监控除基本功能外，还具有图像抓拍、双向音频对讲、外接告警设备、告警联动、权限管理、电子地图、预案管理、图像处理等功能。系统预留二次开发接口，方便添加新兴功能。操作界面人性化，方便使用，适合不同层次的人群使用。

(九)外界告警方面：网络监控系统可外接几乎所有告警传感器设备，告警设备接入数量可大于监控点数量。前端发生告警将同步在客户端显示，并且联动相关操作(录像、摄像头转动、电视墙显示等)。

(十)日志检索方面：网络监控不仅提供对用户调看图像时相关操作进行记录，同时对于设备自动注册、上下线、运行异常等实时状态进行记录。对于日志的检索支持多种字段，包括操作账户、日期、操作类型、设备名称、文件名等。

六、结束语

从上面的分析，我们可以看出网络视频监控系统逐步代替模拟视频监控系统是大势所趋，是监控行业发展的必然趋势。

参考文献：

1、 吕立波.浅谈视频监控与社会治安管理创新.《中国公共安全》.2012年09期.

2、 李际锋.模拟、数字、网络监控系统的特点和区别.《安防监控》.2009年11期.

3、 瞿关明.视频监控市场竞争趋势的发展与变革[J].《中国安防》.2011年08期.

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