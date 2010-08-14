数字电视交互服务的可用性的技术

来源：中国鸣网位置：电子技术论文时间：2016-11-28 14:41

随着信息技术的发展，数字电视逐渐走入人们的生活，普及的范围越来越广，数字电视相比传统的模拟信号电视有一些特性，本文就对这些特性进行分析与探讨。

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随着数字电视整体转换以及国家三网融合产业的逐渐推进，传统的模拟电视逐步被以数字电视为代表、以IPTV、OTT-TV等互联网电视为未来发展趋势的“新一代”电视所取代。交互服务电视这个传统的播放平台也愈发注重与用户之间的交互和互动。如何在交互性提高的同时，降低用户操作的复杂度，优化用户体验，提高用户对“新一代”电视的满意度和接收程度，将是电视产业在当前及未来转型升级中不可忽视的问题，因此研究数字电视交互服务的可用性很有必要。

2 数字电视的可用性问题

针对数字电视交互服务的可用性，大连海事大学在2007年做了一些相关的调查研究，以下是该项研究所得出的几点结论：

2.1 88%的用户对数字电视的态度是消极的，其中24%是由于操作上的困难导致用户放弃使用数字电视的某些功能，而这部分用户也大多为老年用户;

2.2年龄和电脑的使用经验对于数字电视的使用具有较大的影响，年轻人或电脑使用经验丰富的用户对于数字电视的接受程度较高，对于他们来说操作使用起来也更为容易;

2.3将数字电视同电脑、手机、DVD、普通模拟电视、数码相机等其它常见家庭信息设备的易用性进行了综合对比分析，发现数字电视的易用性指数最低，甚至低于功能和操作比其更为复杂的电脑。

国外模拟电视在向数字电视转换的过程中，也遇到相同的可用性问题。英国在2000年初进行数字电视大范围推广的时候，英国贸易工业部DTI连同著名的商业咨询公司Generics Group针对数字电视的可用性做了详细了调研报告，该项研究调查了4000名数字电视的用户。研究结果表明，大约有7.1%的用户不能使用机顶盒完成诸如观看电视节目、选台等基本的操作，而在模拟电视中，这个比例只有2.7%，从易用性程度看，数字电视的易用性指数甚至低于电脑和小轿车。

3 数字电视可用性问题分析

数字电视可用性问题，总结起来是由于数字电视及其众多交互应用服务在设计开发中忽略了两个方面的差异所造成的：一是数字电视同传统模拟电视的差异，二是数字电视同PC的差异。

3.1 数字电视同传统模拟电视的差异

传统模拟电视中，用户只是被动的收看电视节目，电视与用户之间的交互是单向行为。这个阶段的交互设备只是有限的几个电视旋转按钮、以及后期出现的彩色电视遥控器，大部分的交互行为也只不过是频道切换以及音量调节等基本操作。

而在数字电视以及网络电视中，呈现给用户的内容不再是单一的广播电视节目，还包括视频点播VOD、时移电视等点播类的服务，以及其他互联网应用服务，比如在线游戏、政务信息、时政要闻、金融交易、远程教育、远程医疗等等一些个性化及定制化的服务，电视画面上也陆续出现了一系列由众多标签、按钮、菜单等互联网界面元素组成的复杂人机交互界面。给人们带来一定的不适应性。

3.2 数字电视同PC的差异

数字电视及其各种交互应用在设计开发的过程中，过多的依赖、模仿、移植PC及互联网的东西，没有充分考虑到二者的差异性，使本来易用性很好的电视变得复杂难用。两者的差异主要体现在以下几个方面：

(1)显示平台及使用环境差异

目前主流的电脑液晶显示器尺寸相比以前有所突破，但相比平板电视尺寸，还是显得过小。目前流行的平板电视尺寸能达到80英寸;从使用距离和显示器的分辨率来看，电脑与用户之间的使用距离约为50-70cm，而电视的使用距离则有2-3m的距离，并且电视的分辨率较PC也有一定的差距。这些因素使得在数字电视交互界面设计中，需要更加合适的色彩方案、或者更大一号的字体来呈现信息。

(2)交互设备的差异

PC的交互设备、信息的输入、输出已经实现了标准化和多样化，鼠标、键盘、加上各种输入法使得我们在PC上可以快速的实现各种交互操作。而电视机基本的交互设备还只是遥控器，虽然近几年也出现了一些新的交互方式，比如重力感应在家庭互动电视娱乐方面的应用、语音识别则可能替代遥控器进行文字的输入，不过这些新的技术大多还只是在探索阶段，有些还不太成熟。可能在未来一二十年内，遥控器都可能将是我们同电视机打交道的最主要设备。传统模拟电视下的遥控器按键数量基本上在20以内，而目前我国各地数字电视机顶盒的遥控器上的按键大多数都要在40个以上，操作复杂度高。因此，数字电视交互界面在设计时，应充分考虑到遥控器操作的局限性，合理的布局、编排信息，以便于使用遥控器进行操作。

(3)用户的特征差异

PC的使用者大多具有一定的文化、知识水平基础、而且需要一些基本的操作培训。而数字电视用户大多数都是从传统的模拟电视转换来的，加上目前数字电视机顶盒的交互界面，其设计思想、设计元素、以及遥控器上的按键单元，多是从PC上延伸过来。使得数字电视对于不同年龄、教育、职业、地区的用户来说，具有不同的可用性。比如相对于年轻人、学历相对高的、电脑使用经验丰富的用户，那些年纪大的、文化程度较低、很少甚至从来没有接触过电脑的用户，数字电视使用起来将会显得比较吃力，这类用户对数字电视的接受程度和满意度也比较低。同样，城市和农村也会造成相同的差异。

因此，数字电视交互设计中应考虑到不同的用户人群，比如在遥控器上应尽量少用上述提到的Enter、Delete、抑或是其它计算机专业术语，以一种更加形象，能够为大多数人群所接受、理解的符号标志会更好一些。

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