测绘质量控制的几种措施

来源：中国鸣网位置：电子技术论文时间：2016-12-01 15:02

无论是产品生产还是工程建设，都需要进行测量技术工作，测绘工作的质量直接关系到产品的质量和工程的质量，本文主要分析了测绘质量控制的几种措施。

《计算机测量与控制》是由中国计算机自动测量与控制技术协会主办、中国航天科工集团公司主管的向国内、外公开发行的科技期刊。本刊为中国科技核心期刊，被世界著名的检索机构俄罗斯《文摘杂志》、英国《科学文摘》、美国《剑桥科学文摘》收录。栏目设有：专家论坛、综述与评论、自动化测试、工业控制、军事测控技术、先进总线技术、设计与应用、数采与处理、软件技术、网络与通讯、仪表与传感器、中外科技动态。

本文基于对测绘项目管理内容进行分析，对测绘项目管理与质量控制进行探讨。根据作者的工作经验提出了如何加强对测绘工程的质量控制。

测绘项目管理是测绘单位工作的一条主线，测绘产品质量控制是测绘产品合格的保障工程.它需要有思想保证体系、技术保证体系以及质量监督体系进行支撑。要提高项目管理的质量和效率，应建立配套规章制度，加强产品质量控制，规范作业程序，不断提高技术人员的业务水平，使测绘项目管理更好地为测绘单位的经济发展服务。近年来，由于我国经济的迅速发展，测绘市场日趋成熟，测绘单位承担的测绘项目越来越多，测绘生产规模也不断壮大。本文对测绘项目管理内容进行分析，对测绘项目管理与质量控制进行探讨，

1. 测绘项目管理内容.

根据测绘标准、规范中的描述，测绘项目管理的主要内容有7个部分组成。

1.1 项目策划：根据用户的要求，制定测绘项目的产品内容;根据测绘项目的内容、工期、技术、质量、安全生产等要求，分析判断需要投入的人员、设备等资源。

1.2 项目技术设计：按照测绘项目的要求，根据《测绘技术设计规定》(CH/T 1004—2005)及有关的技术规范、技术标准，制定项目设计书，提出各项精度指标。

1.3 项目组织安排：按照测绘项目的专业类别、性质、难度，以及有关人员的技术背景和工作安排等，根据项目实施流程，确定参加项目的各个工序技术和质量控制人员。

1.4 项目实施与质量控制：依据测绘项目要求，对各个专业技术设计书的执行进行指导和监督，选择测量方案，确定测量手段，督促检定测绘仪器，明确质量检查方法。

1.5 项目测绘技术总结：根据《测绘技术总结编写规定》(CH/T 1004—2005)及有关的技术规范、技术标准，撰写技术总结，内容包括工期、成果精度指标、需要说明的问题等;对技术问题的处理进行分析、评估、认定，明确结论。

1.6 项目产品成果整理：根据测绘项目的性质、周期及有关法规，进行地理信息数据安全风险评估，确定必要的数据备份、异地存放等防护措施，必要时制定信息安全预案。

1.7 项目检查验收：按照《测绘产品检查验收规定》(CH/T 1002—95)以及《测绘生产质量管理规定》的要求，实行两级检查一级验收，经质量检验部门检验合格后，对最终测绘成果质量负责，按照合同约定提交完整的测绘成果。

2 测绘项目管理与质量控制。

2.1 质量控制的原则

2.1.1 “质量第一，用户满意”的质量控制原则在日常土地测绘工作过程中，必须始终以客户为主，充分重视客户和土管部门对质量提出的意见或建议，在质量面前，客户和土管部门有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开;以用户满意的“诚信”为宗旨。

2.2.2 “以人为本”质量控制原则 作业人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为本”，把人作为质量控制的动力，充分调动人的积极性、创造性、增强人的责任感，树立“质量第一”的观念;提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量，促测绘产品质量。

2. 2.3 “预防为主”的质量控制原则 以“预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。 2.4 “一切用数据说话”的质量控制原则 质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

2.2. 加强领导及员工的质量意识.领导重视，是质量管理水平提高的主要动力。质量管理要坚持“以人为本”的管理理念，以此提高员工的质量意识，做好测绘产品质量提高的的基础工作。要提高领导和员工的质量意识，就要不断加强领导与员工的理论学习和业务培训，通过学习，不断加强员工的质量意识教育，同时，也可以通过各种经验交流会、业务培训班等方法，增强员工的爱岗敬业精神，让质量意识深入人心。

2.3 重视测绘工程的质量管理点.测绘工程的质量管理点应分别设定在人员、设备和数据采集过程上。人员的质量管理点主要是人员的能力水平能够胜任工作岗位，应达到一定的学历、职称、工龄、业绩、培训等。设备的质量管理点是年检和使用前的检校，以确保设备工作正常，满足工程使用。测绘工程数据采集过程的质量管理建立三个固定管理点：第一，己知数据的检查;第二，控制数据的检查;第三，地形要素，图形，碎部数据的检查。另外在控制网的布设，观测，平差和地形要素的采集，图形编辑等过程中根据需要建立临时管理点。

2.4 通过培训提高质量管理水平。测绘单位要做好人员的技术质量培训工作，不间断的组织员工系统地学习国家测绘局颁发的《测绘生产质量管理规定》和《测绘产品质量监督管理办法》等文件;在学习过程中，要努力加强优秀技术总结、设计等技术资料的学习，把测绘技术管理、质量管理、计量管理作为培训的重要内容之一，同时还要特别强调测绘行政管理部门的质量监督管理职能，维护测绘持证单位的合法权益，提高测绘单位的工作积极性。

2.5 加大经费与人力的投入力度.基础测绘工作的公益性较强，单靠市场机制进行自发调节，很难满足企业的发展需要，势必造成测绘的基础产品的价格与价值出现严重背离。虽然，每年国家都加大了基础性测绘事业的经费投入，但是增加的费用仍然不能与生产成本增加的费用持平。按目前投入水平可安排的基础测绘工作量已呈逐年下降趋势，而且我国还只有为数不多的测绘生产单位具有先进的测绘技术手段。对此，我们必须加大对测绘工作经费的投入力度，让测绘生产单位能够更新设备并进行技术改造，提高测绘的科技水平和生产能力，保障测绘成果的精准度。测绘单位的经费投入要遵循以下三点进行：一是国家基础地理信息的更新计划，当列入国家和省一级年度经济计划，在预算中列有专项，安排适当的经费额度，由测绘主管部门按计划实施。二是基础测绘实行分级管理，改变多年来我国大比例尺基础测绘都由国家测绘局包下来的状况。其三，还应注意采取多种方式，通过多种渠道筹措资金，比如通过建立测绘成果的有偿使用制度等方法，建立各种经费补偿机制。

2.6 文件化质量体系要实施动态管理.测绘质量体系文件要在原有的基础上不断加以改进完善，使其可操作性逐步增强，确保测绘产品实物质量稳步提高，这就要求质量体系文件必须实施动态管理，不断提高测绘质量体系的有效性。在质量体系运行过程中，出现文件规定不明确、规定与实际不符或文件未规定以及采取纠正措施而引起文件更改的情况，要按照文件规定的修改程序及时修改完善，使文件更加严格，达到质量体系运行更加系统、更加有效的目的。文件修改程序要根据测绘单位的实际情况规定合理，进行有效控制，便于文件的控制和修改的渠道畅通，这样可以达到事半功倍的效果和提高效率的目的。

结语：

根据，近年全国测绘工程的调查结果显示，全国重点测绘工程的质量合格率高达93.1%，不可否认，测绘工程在质量管理方面的工作成绩斐然。但是，随着国内经济改革的深化及开放程度的加深，测绘行业面临的竞争压力将越来越严重，所以测绘行业只有不断提高运营效率和质量管理水平，只有这样才能为测绘行业竞争力的提高提供强大的动力支持。

参考文献：

[1]龚新云 浅谈测绘项目管理.上海 华东师范大学学报.2007

[2]赵向方.浅谈测绘工程监理的质量控制[J].测绘与空间地理信息.2010(1)

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[4]文雪中.深度探讨测量工程质量控制管理思路[J].科技创新导报.2010(3)

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