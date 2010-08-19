计算机软件开发技术的重要性及发展趋势

来源：中国鸣网位置：软件开发论文时间：2016-10-19 12:12

计算机软件开发是计算机技术一个重要的分支，也是计算机技术发展的基础，本文主要分析了计算机软件开发的重要性，及发展现状，并对未来的发展趋势进行探讨。

《信息与电脑》北京电子信息杂志，创刊于1989年，由北京电子控股有限责任公司主办。本刊面向流通领域信息化，目标读者为商场、超市、连锁专卖店、餐饮酒楼、宾馆的信息化决策者、部门主管、宣传信息化手段如何在上述领域的应用，如何提高经营水平等。

计算机软件技术的开发和发展推动了信息技术的不断向前发展和计算机网络的发展，可以说计算机软件技术是推动信息时代的主要力量。本文主要从计算机软件开发技术概述、计算机软件开发技术的目前状况及重要性、计算机软件开发技术的主要方式、计算机软件开发技术的应用和对计算机软件开发技术的展望五个方面详细论述了计算机软件开发技术的应用与发展趋势。

1 计算机软件开发技术概述

计算机应用软件的目的是为了解决计算机用户的具体理由而开发的软件，比如学习方面的软件和管理方面的软件等;计算机系统软件是指与计算机本身相关的软件，比如计算机的监控软件、管理软件和维护软件，常用的有操作系统软件和自检程序等等。不论是计算机的应用软件还是系统软件，它们都是为了能够给用户提供一种良好的计算机使用环境，简单来说，人们平时使用计算机，其本质是和计算机的软件在打交道，而非计算机本身，我们所有通过计算机来完成的工作都是通过计算机的软件进行的，所以计算机的软件可以说是计算机的必要组成。

上世纪五六十年代的计算机软件开发技术是手工软件开发，这种方式的工作效率低，而且耗时，不能满足大量的需求。随着商品经济的发展和科技的进步，人们对计算机软件的开发有了新的意识，将软件开发进行了定义——为了实现计算机的程序运转而采用的规则以及策略等相关的文档等都属于计算机软件的范畴。计算机软件技术经过漫长的发展过程，主要经过了程序设计过程、软件过程和软件工程三个重要的阶段，发展至今的计算机软件开发技术是比较成熟的，但是，在使用的过程中要特别注意对计算机软件的维护理由。

2 计算机软件开发技术的目前状况及重要性

2.1 计算机软件开发技术的目前状况

计算机的发展在短短的时间内影响和转变着人们的生活，而计算机软件技术一直支撑着计算机的发展，软件通过自身的运作方式和功能来协助计算机的运转。目前我国软件的发展表现为软件产业的迅速崛起和软件相关人才队伍的扩展，以及我国在软件方面的产业额在全球软件产业总额中占有的比重加大。在2009年的金融危机之后，很多的软件制作公司为了挽救金融危机的影响，将软件的市场转移在了国内，所谓的IT服务行业在我国大范围的兴起和增长。产业链的迅速扩张，导致对相关人才的需求增大，所以近年来我国从事软件工作的人才，从本科生到研究生的比例都在逐渐上升。

2.2 计算机软件开发技术的重要性

计算机软件技术的开发和发展推动了信息技术的不断向前发展和计算机网络的发展，可以说计算机软件技术是推动信息时代的主要力量。计算机软件的开发技术是整个计算机发展和软件工程的核心，对推动网络发展有着重要的作用和作用。计算机网络技术的发展将网络支持和远程制约变成了可能，所以，计算机软件技术的开发，其实是将计算机网络变成一种共存与开发连为一体的模式。计算机网络的进步和发展，主要来自计算机软件的开发和应用，计算机软件的开发技术从根本上解决了计算机软件开发理由与计算机需求之间的矛盾，计算机软件开发技术的不断提高使得软件的使用的过程中安全性能更高。在新时期，计算机软件的开发及技术都会面对更多的挑战，也会承担更重大的责任。

3 计算机软件开发技术的主要方式

目前计算机软件开发的技术和方式都已经非常的成熟和科学，在新的时代背景下，合理选择计算机软件的开发和开发的策略，对计算机的政策运转和人们的工作都有很重要的作用。当前主要有三种计算机软件的开发方式，分别是：计算机软件生命周期法、原型化策略和自动形式的系统开发法。

生命周期法也称为结构化系统开发的策略，是目前在国内外比较流行和普遍使用的策略，尤其在开发较为复杂的大系统是显示了它的优越性，它是目前计算机软件开发法最普遍和最成熟的方式。它的优点是强调系统开发过程的整体性和全面布局，将软件的开发和维护分为若干个阶段，每个阶段都有明确的任务和目标，这样降低了系统开发的复杂性，调高了可操作性。但是，这种开发方式的缺点在于开发的周期较长，各个阶段不能同时进行，前面的理由对后面的工作影响较大，而要纠正的工作量就更大。

原型化的开发策略，也是计算机软件开发的常用策略，它是开发人员就系统的主要需求取得一致的结果之后，进行开发一个原型并运转，在运转的过程中对这个原型不断的进行修改，直到用户满意为止的策略。这种开发方式的优点在于对用户的需求明确，降低风险和开发的成本，有效利用各种系统的服务功能，但缺点在于不适合大型的系统开发，而且系统难以进行维护。

自动形式的软件开发策略，其在软件开发过程中明确说明软件开发的目的和内容，而至于开发的过程不需要说明，但可以根据软件系统的设计要求自动的进行设计和编码。

4 计算机软件开发技术的应用

计算机软件技术的开发主要的目的是为了服务于人类的生活，如何将软件开发技术真正地运用在计算机上，实现其价值，才是软件的最后成功。比如说将两种不中的计算机软件进行应用，第一种为VB6.0+Acess，第二种为Web+Xml+ActiveX。如果将两种系统分别安装在计算机上进行运转操作，VB6.0+Acess可以直接安装在电脑上运转，因为系统都为微软的版本，可以兼容;如若要安装Web+Xml+ActiveX，则首先要在计算机安装一些组件，同时还要更改浏览器，因为第二个系统和计算机自身的系统不兼容，所以在安装的时候多了一个步骤。当两种软件在计算机都成功安装好客户端以后，进过一段运转时间的观察，第一种系统和安装方式可以稳定的进行运作，无需任何多余的操作或者修复之类的工作，用户可以单独完成操作，使用方便，所以使用的用户较多，随着用户数量的增加，会降低客户端的运转速度，这时候则需要人工的调整。第二种系统在安装的过程中收到版本和浏览器等的限制，给用户的使用带来了诸多不便，所以使用用户没有第一种系统的人数多。计算机软件的开发都是为了更好地服务人类，在软件的开发过程中开发人员都是越来越专业的专业人才，所以，在计算机软件开发过程中应该根据市场需求和以人为本的思想为出发点，再进行实际投入和开发。

5 计算机软件开发技术的展望

网络化是计算机软件开发技术未来的一种必定趋势，计算机软件本来是一种网络存在着的形式，所以网络化对计算机软件的开发技术的发展有重要的作用。网络化也给计算机软件开发技术提供了各种便利服务，所以，计算机软件的开发技术是网络化的开发技术。

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