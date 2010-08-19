4G通信技术与应用前景

来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-09-18 10:43

4G网络提高了数据传输能力和通信网络的速度，新媒体与4G通信技术的结合，让人们在手机、电脑上就能享受丰富多彩的多媒体业务，网络全球化规模越来越大，针对4G通信技术的具体应用和其应用前景进行分析是非常必要的。

《通信对抗》通信杂志征稿，是由中国电子科技集团公司第三十六研究所、通信系统信息控制技术国家级重点实验室联合主办的以通信电子战为主,面向整个电子战/信息战领域的综合性学术刊物,创刊于1980年。

第一代通信技术是以模拟信号传输为主的，人们能够进行基本的语音通话，蜂窝网络的使用极大的提高了频率的使用率，大量的用户能够使用相同的频率进行通话;第二代通信技术以数字信号传输为核心，有效提高了信道容量、资源利用率和信号质量，在低速率下也能保证数据传输;第三代通信技术的频率利用率更高，用户能够享受宽带多媒体综合业务。4G通信技术将会给人们的生活带来何种影响，是我们需要关注的重要话题。

引言

移动通信能够让用户在信号覆盖的范围内的任意位置通信，并且能够满足用户在运动情况下通信的需求，因此其实用性较强，移动通信的发展给社会发展带来了深刻的影响。

1、4G通信技术简介

4G也就是第四代移动通信技术的简称，国际上的官方叫法为IMT-Advanced，与3G通信技术明显不同的是，4G通信技术大大提高了连接和数据传输速率，因此能够实现高质量语音或者视频通话，目前4G通信技术被广泛应用于各个领域以及人们的日常生活学习中。世界上很多大型企业都在研究4G通信技术，例如韩国的三星电子公司研发的4G技术能够实现移动时100M/s和静止时1Gbps的不间断数据传输。我国首先在上海建立了4G外场试验系统，测试数据表明传输速率能够达到100M/s，而目前的移动通信传输效率最高仅为10M/s左右，效率提高了将近10倍。4G移动通信技术丰富了通信的内容和形式，能够同时完成论坛直播、视频通话等通信功能。4G通信技术能够在任何时间和地点让用户接入到互联网中，并且适用性较强，可以在不同的网络环境下让用户享受到优质的通信服务。4G通信技术有很多方面的优点：①数据传输速度快，现有的4G移动通信技术数据传输速率能够达到20M/s，最高能够达到100Mbps，这个速率是2009年手通信技术数据传输速度的1万倍，在4G网络环境下，我们可以使用电脑或者手机直接传输视频、图片和文件等大型文件;②灵活度较高，4G通信技术的功能已经远远超出传统通信技术，在手机或者平板电脑等终端上应用4G通信技术，手机和平板电脑能够当做小型计算机使用，让用户享受到视频通话、文件传输、在线视频等功能，不仅方便了人们的日常生活，也让人们的生活乐趣更多;③具备智能性，4G通信技术的功能、设备和技术均能体现出其智能性，例如在4G网络环境下，设备能够根据网络情况随机调节信号强度，以实用不同用户和不同环境对通信的需求，由于这种特性，4G通信技术催生出很多软件，让终端具备更多多样化的功能;④综合功能强大，在4G网络环境下，终端可以以上述技术结合起来，用户可以不仅能够使用设备通信，还能进行资料传输，不受地点和时间限制传输数据和信息等;⑤通信费用更加低廉，4G通信技术相对于前几代通信技术，兼容性和适应性更强，在4G网络环境下有很多可用的通信软件，通信资费越来越低，并且在激烈的市场竞争环境下，电信运营商向用户提供更加优质和低廉的通信服务。

2、4G通信技术的应用趋势

2.1在智慧家庭中的应用

4G通信技能能够提供高速率的数据传输服务，同时也不需要线缆等传输媒介，因此可以运用4G网络构建智慧家庭环境，人与人之间能够随时随地交流，人机之间的交互也更加方便快捷，智慧家庭将会更加个性化、智能化和全球化。智慧家庭将会采用无线和有线相结合的数据传输方式，不论是外网数据还是内网数据都能高速顺畅的流通。

2.2在移动医护中的应用

目前越来越多的医院特别是大型医院，都开始注重研究医疗信息化解决方案，一般是通过WLAN构建内部网络，医护人员可以配备移动终端来开展护理和临床诊疗工作，通过信息化的手段提高护理和诊疗的效率与质量，尽量减少工作中可能出现的差错，防止出现医患纠纷，保证医院稳定的发展。

2.3在智慧课堂中的应用

我国院校在教学中可以充分结合教育云服务和中国移动无线网络服务，开发针对小学初中课堂教学专用的学习软件，课堂教学不再仅仅依靠教材，而是使用移动设备例如平板电脑等进行互动性教学。相对于传统的教学模式，这种教学以学生为主体，能够保证教学效率和教学质量。

3结束语

综上，随着4G通信技术的不断发展，人们能够随时随地享受4G网络带来的服务，学习和生活必将更加方便快捷。

参考文献

[1]马龙.浅谈4G通信技术应用前景[J].合作经济与科技，2013(10)：16.

[2]李铭承.浅析移动4G通信技术及其应用[J].中国新通信，2014(08)：35.

[3]张小伟.4G通信技术及其应用前景[J].信息通信，2013(05)：15.

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