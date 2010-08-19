数据通信技术未来的发展趋势
来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-09-26 11:10
随着通信科学的发展，数据通信技术发展尤其迅速，与我们生活息息相关的智能手机就是其中之一，随之出现第四代移动通信技术，智能手机已经十分普遍，不仅仅是智能手机领域，其他行业的应用也十分广泛，比如交通、医疗、金融等等行业，由此可见，数据通信技术是未来的发展趋势，也是各行各业取得发展的技术基础，本文主要分析了4G通信下光传输通信技术的发展。
《通信对抗》通信杂志征稿，是由中国电子科技集团公司第三十六研究所、通信系统信息控制技术国家级重点实验室联合主办的以通信电子战为主,面向整个电子战/信息战领域的综合性学术刊物,创刊于1980年。
作为通信技术的新代表4G技术，相比较传统3G技术来说，有机融合无线局域网和高速传输技术，可以在一定程度上提高通讯速度，全面促进通信产业的扩展和规模化。市场竞争中互联网流量以及宽带业务的迅速增加，想要获得竞争优势的关键就是光传输通信技术，所以应该不断提高大容量、高速光传输通信技术的研究。
14G移动通信技术特点
(一)通信速度更高
相比较3G传输技术来说，4G技术最高能够达到100Mbps的传输数据效率，但是3G仅仅只是达到21Mbps。
(二)网络频谱更宽
为了全面应用4G通信技术，在3G通信运行前提下，相关企业需要不断提高网络带宽，保证4G传输技术具备更大的带宽，大约是3G技术的20倍。
(三)通信速度更快
相比较3G技术来说，4G技术具备更高的通信速度，能够获得全新的通信技术水平。依据大量数据可以发现，3G技术仅仅只有2Mbps的最快传输速率，但是4G技术能够达到20Mbps传输速率，从而可以看出如果系统需要无限信息传输，在100bite/s的速度下,4G技术能够更快地完成信息传递，避免传输过程中长时间等待。
(四)融合多种业务
4G技术应用以后存在更丰富的通信业务，主要包括虚拟现实业务、高质量图像图形传输、高清网络视频会议等，保证用户获得服务信息的时候没有区域限制，能够有机整合广播、娱乐、系统、通信等信息，促使为用户提供安全、方便、轻松以及多元化的服务和应用[1]。
(五)兼容性和灵活通信方式
4G通信技术能够充分体现快速交流和下载信息的作用，更加便于自动设置信用卡功能，人们利用手机可以进行现金提取和购物，此外，4G技术还具备良好的兼容性，不仅具备全球漫游业务和开放接口，同时也需要分散网络兼容连接功能。
(六)增值服务
4G技术的关键不再只是CDMA，现在逐渐开始应用OFDM技术，增值业务是上述两种模式的主要区别，从而可以发现4G技术具备一定增值业务，相比较3G技术来说，这种技术具备更好的推广性，也能够具备更好的应用前景。
2光传输通信技术的应用与发展研究
(一)广泛应用光传输通信技术
近年来随着不断发展光传输技术，已经在高速宽带传输方面获得一定发展成果。现阶段国内在应用移动通信技术方面已经越来越接近国际水平，并且逐渐发展成为国际高速宽带传输的主要动力。密集波分复用技术实际上是高速带宽光传输技术的关键。由于提高市场实际需求，这种技术短时间内就成为建设网络的重点。光传输技术中PTN和OTN是重要部分，已经得到广泛应用和研究，有机结合组网方式，为企业带来灵活调整能力和IP业务能力。
(二)光传输通信技术发展
光传输通信技术未来发展过程中会极大程度上改变人们日常生活，在无线网络环境基础上，网络能够为人们日常出行、学习、工作提供更加丰富以及及时的数据信息，促使获取信息变得更简单和便捷。随着进一步发展光传输通信技术以及相关技术，并且合理调整光传输技术的特点，在4G移动通信技术中光传输技术具备更大潜力。随着不断发展光传输技术，也促使不断发展和统一局域传输网，是未来发展中运营商最佳的网络模式。由于光传输技术发展，促使延长了生命周期。实际发展中光传输技术已经逐渐突破100Gb/s的范围，可以有效解决相应范围中不能提高光载波携带信息量的问题，并且能够提高一倍的数据携带信息量。
(三)光传输通信技术发展前景
随着不断发展社会经济以及信息技术，4G传输通信技术影响下，促使迅速发展综合数字业务。在以后发展和研究光传输通信技术的时候，依据波分复用传输技术和光交换技术上来作为目节点和源节点之间信息交换和传输的核心和重点技术。随着不断提高研究光传输技术的力度，不断应用WDM技术为核心的PTN以及OTN系统，逐渐取代原来传输过程中的MST和DWDM技术，并且随着不断进步逐渐成为主流光传输通信技术，依据这种技术的自身特点以及优势，能够完全满足网络扁平化以及业务IP化的发展要求，所以，网络运营商越来越重视光传输技术，现阶段，国内联通、移动、电信三大运营商已经逐渐开始应用和制造上述技术[2]。
3结语
综上，随着不断发展社会经济以及科学技术，不断提高人们生活水平，社会中逐渐产生大量宽带业务，信息高速发展促使越来越严格要求光传输通信技术水平。日常生活中人们也更加重视光传输技术优势和作用，并且能够为人们提供更加方便的生活条件。从发展国民安全以及国民经济方面来说，需要规模化、系统化、标准化发展光传输通信技术，所以，随着社会逐渐进入信息时代，相关学者和专家越来越重视光传输通信技术的研究和发展，保障能够为社会发展提供更好的服务，以便于全面促进国家经济发展。
参考文献：
[1]米亮,张志.简析4G通信下光传输通信技术的发展[J].建筑工程技术与设计,2015(20):2317,2313.
[2]吴卓,于洋.简析4G通信下光传输通信技术的发展[J].黑龙江科技信息,2015(29):173-173.
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