通信工程施工管理的措施

来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-09-30 14:05

任何项目的实施都离不开科学的管理，通信工程同样离不开，通信工程对工程管理的要求更加严格，因为通信工程涉及大量精密数据，如果某一环节的管理出现问题，很可能会影响到整个工程，因此这就要求我们在通信工程中要采用科学严谨的管理方式，才能保证通信工程的质量。

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对于通信工程项目建设的管理工作来说，通信工程项目建设的每一个环节出现管理问题，都将会影响到到整个通信工程项目建设的管理工作质量水平。而且在一定程度上通信程项目建设的管理质量还受到市场化因素、人为因素以及工程建设项目管理的影响。因此，在实际管理工作中，需要转变管理理念，采用科学的管理方法以及管理手段，在专业化理论知识以及丰富实践经验的基础上，不断提高通信工程项目建设的管理水平。

一、现阶段通信工程项目建设管理工作中存在的制约因素

(一)现阶段通信工程项目建设管理工作中人员素质问题

在通信工程项目建设管理工作中，需要一批专业性较强的施工人员来保证通信工程施工建设的科学性以及规范性。但是，目前通信工程项目建设工作中有大量没有相关工程建设资质的人员，通信工程属于一项专业性较强的项目，如果在其中掺杂入部分专业性较差的设计人员以及施工人员，将严重影响到通信工程项目建设的质量水平[1]。而且现阶段工程建设人员的相关责任管理制度不健全，工程人员的岗位制度不完善以及工程建设中交接工作不规范，在通信工程建设中遇到突发性事故时，不能及时合理的处理，将会给工程项目建设带来较大的安全隐患。整个通信工程项目建设工作是一个整体性的工程建设活动，在这个建设过程中，需要有一个组织人或者最高责任人进行有效管理组织，但是实际工作中，项目管理的组织管理人员专业化素质不高，没有相应的责任管理制度来作保障。

(二)现阶段通信工程项目建设管理工作中材料与工程设备问题

通信工程项目建设管理工作中材料与工程设备的管理水平高低将直接影响到通信工程的综合质量水平。就现阶段的通信工程材料与工程设备执行的规范化标准来说，没有一个相对完善的采购标准，将会给通信工程的管理系统带来较大的安全质量隐患。尤其是在大规模的采购活动过程中，如果通信工程的材料以及部分设备检验工作不到位，施工建设前没有进行第二次检验，会造成工程建设返工的可能性加大，使通信工程项目建设的质量水平得不到保障。

(三)现阶段通信工程项目建设管理工作中施工方法问题

在通信工程项目建设的实际工作中，工程施工方法的科学选用对于通信工程项目的施工建设进度管理起到非常重要的作用。尤其是在一些实际发展速度以及进展较快的通信工程项目建设来说，日益更新的基础性设施设备材料与科学的施工建设方法将会给通信工程项目建设的施工方法带来较多的选择性[2]。因此，在实际工作过程中，需要不断根据通信工程项目建设的实际情况，合理选择工程项目建设的施工方法，从而确保通信工程项目建设的整体质量水平以及实际技术含量。

(四)现阶段通信工程项目建设管理工作中施工环境问题

通信工程项目建设过程中，不同的通信工程项目建设的地理位置存在着差异性，导致施工现场的气候条件以及地质环境等方面有着较大不同。因此，在实际施工建设工作前，需要对通信工程施工建设中所需要的施工材料以及基础性设施设备进行有效的保管以及严格检查检验，从而保证在正式使用过程中这些材料以及设备性能的良好发挥。

二、通信工程项目建设工作的管理措施

(一)不断加强通信工程建设人员的培训教育

随着现代化科学技术的进步发展，我国的通信工程建设行业的市场垄断性逐渐被打破，一些先进的高新技术不断加入到通信工程建设行业中去，并且得到了较为广泛的应用。这不仅在一定程度上增加了我国通信工程项目建设的难度系数，也对通信工程项目建设的管理人员以及施工人员提出了更高的要求。特别是通信工程施工建设的建设单位以及工程的项目管理人员，需要其在通信工程项目建设中将工程的质量、进度以及成本进行有效控制管理。因此，需要对通信工程项目建设的管理人员不断加强教育培训，重视其专业化技能的提高。为了较好的审查通信工程项目建设单位的资格以及通信工程项目建设管理人员的资格，需要对培训合格的人员发放专业的培训合格证书。在熟悉掌握专业化通信工程理论知识的基础上，清楚了解通信工程项目建设过程中所需要的法律知识、经济学知识以及计算机知识等。严格遵守相关的工程法律，确保通信工程项目建设的安全质量水平。

(二)加强通信工程项目建设的成本控制管理

通信工程项目建设过程中的成本管理关系到通信工程项目建设施工单位的经济效益，需要从通信工程项目建设的全过程进行有效控制。具体可以从以下几个方面进行管理：首先，通信工程项目建设进度的管理。在通信工程进度控制的实际过程中，涉及到众多的成本费用，这就决定了通信工程项目建设的进度管理与成本管理之间有着相对密切的关系，需要工程项目建设的进度管理及时跟进，避免异常情况的发生，从而做好成本的控制。其次，通信工程项目建设的技术管理。在通信工程项目的正式建设过程中，需要严格按照工程的规范化施工方案。适当引入一些施工新技术、施工新工艺以及施工新手段等，来提高工程的施工效率，从某种程度上降低通信工程的投入成本，间接的提升通信工程施工企业的市场竞争力。通信工程项目建设的施工企业需要制定科学的工程成本核算规范化标准以及工程结算的制度体系。而且要根据通信工程的实际工作情况，进行及时优化调整以及完善，加强通信工程项目建设的核算管理，从而降低通信工程项目建设的成本费用。

(三)加强通信工程项目建设的市场管理

对于通信工程项目建设过程中的有效管理，需要从市场规范的角度出发进行有效管理。第一，通信工程项目建设的市场管理，要大胆突破传统的市场管理模式，优化调整通信工程项目建设市场管理的实际范围，比如市场管理的范围要包括所有的通信工程建设市场以及参与通信工程项目建设的单位。第二，实行科学的宏观管理模式。将原有的微观调控的模式与最新的宏观调控模式进行有机结合，加强对通信工程项目建设实际投资方向的引导，促进其有序运营。此外，要加强通信工程项目建设的市场化监督管理，加大监督力度，高度重视对通信工程项目建设施工现场工程质量的抽查管理，严肃处理非法转包行为等。可以将从事通信工程项目建设的设计单位、正式施工单位以及工程的监理单位的实际名称正式公布于社会，建立健全相关的通报、公告以及相应的举报制度体系，从根本上确保通信工程项目建设的顺利开展。

三、结语

总而言之，通信工程项目建设的管理工作是一项专业性以及复杂性较强的工作。需要在实际工作中，从通信工程项目建设的各个环节出发，不断加强对通信工程项目建设人员的培训教育，对工程成本费用进行有效控制管理，增强通信工程项目建设的市场管理力度。在丰富实践经验的基础上，日益提升通信工程项目建设的管理水平，推动其健康发展。

参考文献：

[1]辛东红.通信工程施工项目的管理措施[J].科技资讯，2014，04：246-247.

[2]李兵生，高鹏.探讨通信建设工程施工项目的有效管理措施[J].科技风，2011，17：168.

[3]王继东.探讨通信建设工程施工项目的有效管理措施[J].中国新通信，2013，02：60.

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