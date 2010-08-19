地震中通信设施的管理

来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-10-19 12:43

地震会对各种建筑设施造成不同程度的损坏，通信设施也不例外，通信设施在地震的救援中有着举足轻重的作用，因此，如何在地震中保护通信设施，如何在通信设施守在损坏后进行及时有效的修复工作，本文就针对这两个问题进行分析。

《现代通信》1981年创刊，是通信技术刊物。《现代通信》向社会宣传通信、普及通信科学技术知识和业务知识，协助社会智力开发，培养通信科技后备军，促使各行各业广泛使用通信和信息网络，加速通信和信息事业的发展。

卫星通信的使用是在地面通信不能够满足救援需要时采取的应急通信措施,其在较大地震中的应用广泛,也是现今世界地震时通信的主要应用手段。

1破坏性地震中通信技术的重要性

众所周知,破坏性地震给国家和人民带来了很严重的损失,基本处在地震范围内大多数基础设施都被破坏,而处在其中的人们要想得到及时的救援,必须要取得和外界的联系,提供有用的实时信息才能够保证救援的快速和安全进行。不同级别的地震的破坏程度是不同的,这就要求必须要有根据实际情况的信息,而不能够单凭经验就行处理,损失程度一般会随着通信恢复的速度的加快而迅速降低,保证震区和外界的联系是挽回损失的关键一步。破坏性地震对通信的影响主要有以下几个方:通信设备遭到破坏,光纤、电话线和移动通信基站的破坏,无线和有限网络都无法连接,实时通信出现硬件性的障碍;震后通信信息量的猛增,常规的通信硬件不能满足震时的通信需求,负荷过大的后果就是造成相关救援信息的传递障碍,营救行动得到阻碍;地震产生的电磁波可以严重影响无线通信信号,传递的信息就不会完整。这就要求对震时进行及时应急通信系统的建立,救援人员掌握了现场的信息后制定有效的救援计划才能最大可能的挽救不必要的损失,震区的人民安全才能第一时间得到保障。

2破坏性地震对通信技术的需求

根据不同地震级别,震区和救援队伍对通信技术的需求有所不同,相对的应急预案也是不同的。

2.1较小级别(5-6级)的破坏性地震对通信的需求

较小级别的地震破坏性较小,每年有很多处于地震带的地方都会发生多次同等级别的地震,其主要对通信的影响是我国移动、联通、电信等公司在此地区的数据传输量的巨大上升,震区内部的人员都想第一时刻知道自己亲戚朋友的安全情况,而震区外的人也有这样的心理,这就造成即使的通信量的增大,严重时可能会造成系统的瘫痪,但是3G业务相关区域依然可以正常使用;语言通信处于较为正常的状态,但是在烈度7以上的地方有一定的通信盲区;对地面网络的影响较小。这种级别的地震只需地面通信硬件支持即可完成较为圆满的救援工作,卫星等应急通信工具在极为特殊的情况在才会得到使用。

2.2中等级别(6-7级)的破坏性地震对通信的需求

此类级别的地震对地面已经有了一定的破坏,基础的地面通信业务在较低烈度的地区还是可以正常使用,但是破坏严重地区基本处于瘫痪状态;语言通信也在较高烈度地区受到严重影响,不能够正常使用;网络的使用在低烈度地区正常,烈度在8度以上的区域要求使用卫星通信等应急通信措施;移动、联通公司在较大数据传输上不能够正常完成,只有3G业务在较低的烈度区才能使用。

2.3中等级别(7-8级)的破坏性地震对通信的需求

此类级别的地震造成的破坏程度较大,上世纪的唐山大地震后有数十天的地面通信无法恢复,一直处于瘫痪状态,其对通信设施的破坏程度巨大,且范围很广,语言通信基本不能够进行,只有很少区域破坏程度较小地区可能进行短时间的语言通信,无线网络基本不能工作,3G业务在地震的初期可以进行短时间的应急支持;地面有线网络基本处于瘫痪,要想恢复期原有的通信能力基本不可能实现。这种级别的地震对应急通信的需求和依靠程度很大,只有应用这些才能够对地区的安全救援进行保证。

2.4大级别(8级以上)的破坏性地震对通信的需求

8级以上的地震可以说是摧毁性的,所有的设施全部遭到破坏,CDMA、GRS业务都不能正常使用,所有的有线、无线网络都不能够进行数据的传递,语言、视频等通信方式都不能够应用,只有依靠卫星信号等应急的通信设施才能够进行。

3通信技术在破坏性地震中的具体应用

根据不同级别的破坏性地震要有不同的应急通信手段的使用,其目的都是尽快的取得与震区的联系,得到震区的基本情况,以进行救援计划的进行,保证救援人员安全的同时及时的营救震区的灾民,挽救国家的很多财产。我国是一个地震多发国,对地震时通信技术的应用已经有很多的年的研究,并发展的较为成熟,随着科技的不断进步和科学家的不断创新实践,很多新型的应急通信措施得到应用。

3.1卫星通信技术在破坏性地震中的应用

卫星通信的使用,使语言通信、视频业务和数据传输都得到恢复,其全面的通信业务也是首选其为应急措施的重要一点,其中,语言通信业务以海事卫星电话、亚星电话、VSAT卫星电话为主,地面可使用基站的移动电话;VSAT卫星网络是视频业务和数据传输的主要手段,地面通讯系统可以采用3G技术或实时通讯技术;地面仍是采用3G技术或其他通信技术,全面支持破坏性地震发生后通信网络构建,为灾区应急通信系统建立提供技术支持。

3.2第三代移动通信技术在破坏性地震中的应用

第三代的移动通信技术(3G)凭借较为高速的数据传输硬件和较广的信号覆盖范围,在地震时得到很多的应用,依靠它建立起来的由各野外监测子系统、中心系统和无线业务传输网络组成的应急通信系统可以很好的保证信息的传递,各野外监测子系统凭借着,无限制的时间、地点、数量的优势,灵活的进行合理的安排;中心系统则有专门的线路,可以承受较大数据传输,足以满足震区的通信数据量;而无线业务则是在基础的2G网络线路上建立起来的,对其进行改造后提升了其网络的覆盖能力,保证网络具有自主管理能力。

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