秦皇岛电信企业发展战略整体方案

来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-11-19 14:37

企业能否指定适合自身的发展战略规划关系到企业能否长足发展下去，企业的发展站规划应当为企业面临挑战提供合理的预期与防范，并对企业的发展做出合理而详细的规划布局。本文以秦皇岛市电信企业为例，探讨企业发展战略实施规划中的要点。

《科学经济社会》经济学术期刊，创刊于1984年，是由教育部主管、兰州大学主办的，融科学技术与哲学社会科学为一体的综合性学术刊物。办刊宗旨：研究和探索科学、经济与社会的协调发展。主要任务：以社会主义现代化建设中的重大理论问题为中心，促进学术交流和创新，为西部乃至发达地区的新发展和现代化建设作贡献。荣获中文核心期刊(1992)。

企业发展战略的核心内容，是要确立企业在一定时期内的基本发展目标和实现这个目标的有效途径还有措施。制定发展战略是在深入了解了市场环境和用户的需求的前提下，依据企业自身的条件及其所面临的机遇和挑战对企业发展进行一个整体的部署，从而做出的重大的、且具有决定意义的布局和谋划，并在实施过程中不断地加以调整、补充和完善。其中，战略决策过程具有承前启后的作用，是企业发展战略管理中的一个极为重要的环节。

一、秦皇岛电信发展战略目标

企业在履行使命的过程中确立的相对于企业具体的阶段性任务就是指战略目标。秦皇岛电信秦皇岛分公司的战略目标是：做一流的综合信息服务提供商。到2013年底，完成全年收入4.35亿元，其中移动业务收入为3.69亿元，固网业务收入0.65亿元。通过以上数据不可看出，秦皇岛电信目前为止的业务收入主要还是来自传统的通讯业务服务费，如固定电话和手机的通话费、宽带使用费、手机上网费、数据电路租用费等，要成转型成为“综合信息服务提供商”需要有一揽子的整合方案，以实现提升企业竞争力的最终目标。

“综合信息服务提供商”是指秦皇岛电信在比较高的组织效率基础上，依靠企业运营的管理、市场主体的营销、创新于实践或资源的利用等领域竞争优势;通过一个平台，主要有多网络、多终端和多业务的融合及其价值链的延伸，从而体现企业提升竞争力度的每个层次，挖掘出潜在的客户价值，为客户提供更丰富、更便捷、高性价比和个性化的综合性的信息化的服务。

完成杜庄支局等全市27个支局长的承包;把市区夫划成32个网格，每个网格内规定一名主管和最少3人组织的风格营销小组;完成十二所大学校区的承包工作，完成市区及县区主要68个自有营业厅的店长承包工作;完成装维的对外承包工作，把目前每年发展宽带用户23 000户提高到26 000户的水平。至2018年，秦皇岛电信收入达到8.13亿元,其中固网收入达到1.82亿元，移动网收入达到6.31亿元,实现收入以每年30%速度增长的预期目标;至2023年，也就是十年的奋斗目标为实现全业务收入达到12.1亿元，至2028年，秦皇岛电信业务收入将达到16.9亿元。

“综合信息服务”是秦皇岛电信正在不断地追求的目标，现在主要表现在企业的能力强、规模大、价值优。企业的能力强指的是创新实践、资源的利用、运营管理和市场营销等方面的竞争的能力应该能够达到世界同级和同行企业的领先水平，从而企业能够形成一个以客户目标领先、资源效率高效、运营模式卓越和创新优越领导的竞争优势。业务收入水平(或手机用户、网络规模、行业应用、增值业务服务等)持续和稳定地增长，并位居世界同行企业的前列就是所谓的企业规模大。价值优指的是企业的净利润率、已投资成本的现在回报率、自由流动现金流占收入百分比等，主要的价值指标就是要求其达到世界同行电信企业的平均并达到领先水平。做到世界级通信运营企业的核心目的就是为了是做优价值，做一个世界级通讯企业的主要目标是为了实现做大规模，做一个世界级电信企业的目标根本保障是做强能力。

二、企业经营发展战略方案

国务院总理李克强2013年5月12日主持召开国务院常务会议，会议要求提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。全面推进三网融合，年内向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

战略管理是企业管理的核心，企业经济发展战略关系到秦皇岛电信如何生存和发展。在竞争越来越激烈的大背景下，对于自身的不足如果秦皇岛电信及其分公司不制定一个明晰正确的经营发展战略，没有一个步步为营的长远规划，也很难站得更稳、跑得更快、走得更远。

秦皇岛电信虽然是目前为止唯一一个具备3G网络全网全覆盖的通讯运营商，但随着4G时代的到来，3G将不再是优势。为了经营发展好秦皇岛电信综合业务水平，应该从企业经营发展方向上下功夫。

1.做好4G网络升级及新建基站工作

虽然目前为止，秦皇岛电信已有3G基站550个，与移动基站数量相当，但是有一部分是自建，有一部分是与联通共建共营，大部分的基站在网用户服务已基本饱和。为在4G牌照发放前做好4G基站的提前准备工作，以便在4G牌照下发后立即能够向全体市民开放4G业务，基站的方面做好两方面的工作。一方面，在原有的3G基站的基础上进行清查，如有可升级的基站，做统一升级准备;另一方面，发动全体员工的力量，由公司统一安排对选址好的4G基站位置，由所在区域支局长作为基站洽谈负责人，规定时间完成4G基站的洽谈工作。

2.化小业务单元，实现网格化营销

由于原有的业务单元较大，责任和义务分工不明确，总出现业务单元间的沟通不畅通的情况，既浪费了时间，又浪费了人力成本。在原有的基础上，化小业务单元，把几个大的区域化成较小的网格，每个网格内规定相应的负责人。这样责任明确，沟通顺畅。#p#分页标题#e#

3.推行承包责任制

由于秦皇岛电信是一家大型的国有企业，虽然它仅成立于2003年，是一个年轻的公司，但公司大部分人员都是原有的老电信局，老联通的老员工，老国企的一些旧制度依然很浓。为发动大家的积极性，更大能量的创造价值，建立承包责任制是秦皇岛电信经营发展的一条行之有效的发展道路。

三、人力资源发展战略方案

人才创新是第一生产力。人力资源管理战略关系到企业将走向何方。经济时代的核心是创新，只有高素质的创新才能真正实现企业的创新，知识经济时代的创新实际上是以高科技知识、智能、智力、快速等各方面的竞争，也是个人创新能力和技巧等各方面综合素质考量的竞争的体现。

终身学习观念是秦皇岛电信人力资源发展战略的关键。公司目前拥有员工776人，其中正式工265人，平均年龄33岁，大专以上学历占98%，本科学历占79%，研究生以上学历占35%。可以说这是一支年轻的团队，有着生机勃勃的活力的团队。

针对这一实际情况，在公司未来5-15年将逐渐开展内部开展终身学习活动。

1.定期培训机制

根据不同的岗位，对员工进行培训和考试，如网络建设部门的专业培训，政企业务知识培训及考试，营业服务知识培训及考试，校园业务知识培训及考试等。

2.交流学习机制

每个业务单元有不同的业务知识，但每一环都是与下一环环环相扣，建立各部门之间的交流学习机制，定期组织交流学习，有利于业务的顺利展开。

3.向外学习机制

在不同的领域，有不同的地市的先进经验可学习，派相关人员去面对面的学习比闭门造车会更行之有效，会更快的复制，更快的产生收益。

4.请进来学习机制

由于生产压力大，可请优秀的人员或老师到公司内进行面对面授课，这样的学习效果也很好;

5.老帮带机制

每年都有新入职的大学生，为让他们更快的进入角色，让他们在不同的一线岗位进行学习实践，让老员工作为他们的师傅进行老帮带一对一的工作，让他们更快的上手，更快的进入角色。

6.组织在岗员工继续深造学习

目前，秦皇岛电信已经和燕山大学研究生学院组办了秦皇岛电信研究生班，系统学习通信专业知识，储备更多专业人才，这项工作将作为秦皇岛电信公司人力资源的持续发展战略。秦皇岛电信将会与燕山大学继续合作，组织更多员工在企业管理、市场营销、人力资源管理和战略管理等多个方面深造学习。

四、企业文化战略方案

企业的文化包括价值观念、道德规范、企业精神、行为准则和企业形象及全体员工对企业的责任感和荣誉感等。它不仅仅是提高的重要手段;同时，它也以企业精神为核心，在未来5-15年里，把企业成员的行为和思想引导到企业确定的发展目标上来。它又通过对企业形成的道德规范、行为准则和价值观念等社会心理方式控制或影响企业成员的行为和思想。价值观为企业文化奠定了基石。不少企业的成功，源自于该企业的全体员工能够认可、接受并执行该企业的价值观。

知识经济的重要性，体现在传统经济所依赖的人力、科技、服务资本等资源和知识经济时代所依赖的智慧与知识不同，它这个资源已经深深地刻在人们脑海中。知识与智慧的分享是人们所捉摸不定的，上级根本就没有办法监督或强制员工，只有员工自愿合作的态度，他们才会贡献智慧和知识。

五、总结

笔者综合电信企业的使命、核心价值观和经营理念，深度剖析并制定了一个发展战略目标，明确了战略方案的基本内容，包括未来5-15年内“一去两化”发展战略方面、企业经营发展战略方面、人力资源发展方面和企业文化战略方面，为下一步具体战略实施措施的制定理清了思路，指明了方向。

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