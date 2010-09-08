通信工程如何进行造价控制

来源：中国鸣网位置：通信论文时间：2016-11-21 11:54

任何工程的顺利实施与开展都需要进行造价管理，造价管理是降低成本与风险的有效管理手段，通信工程也需要造价管理，随着通信行业的迅猛发展，造价管理越来越受到行业的重视。

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通过通信工程的造价在项目管理各个阶段的控制方法的运用，分析、审查项目的设计图纸、施工方案，招投标阶段发包方式，施工阶段的签证与变更，竣工结算阶段的造价审计，阐述了如何实现通信工程造价控制。

通信工程也称作电信工程，是电子工程的一个重要分支，同时也是其中一个基础学科。 随着人们对信息科学技术的需求的不断增大，投资建设通信工程项目日益增多，建设规模日趋庞大，市场竞争更加激烈。为了取得更大的投资效益，这就需要我们对工程项目规模、建设周期、建设条件、工程造价等进行全面、综合、系统的分析和决策。通过科学、有效地分析，准确控制工程造价。下面结合通信工程的建设特点，阐述通信工程项目的造价控制。

一、勘察设计阶段的控制

通信工程应在投资总额范围内，采取限额设计、优化设计的方法控制工程造价。

1.控制好设计总概算，对工程造价目标的实现是个关键。首先，对于一个通信工程项目而言，不论其规模、设计系统、公用工程等诸多方面如何变化，在地区之间、行业之间都有相似类型的工程实例可参照，因此，在初步设计过程中，建设单位应积极借鉴同类项目，参考对比现有的经验数据，依据国家、部门和地区的有关法规、规章，对项目投资进行合理的估算。其次，每个通信工程项目也同样具有独特性，各项通信工程由于所处的实施条件及设备技术等因素，使其项目的建设成本又有其单一性。如存在地理位置复杂、气象条件恶劣等问题。需要根据具体工程的特殊性对不同状况的通信工程进行具体分析。所以，认识工程项目的独特性，也是至关重要的。编制设计概算时，充分考虑各种可能发生的费用，在套用概算定额的基础上结合编制时的材料、人工、机械台班价格变化做一些调整，真实反映当前实际价格。

2.整个设计过程中，限额设计是对工程投资目标进行分解，按上一阶段确定的目标控制下一阶段的设计。作为工程的建设单位应明确提出限额设计，促使设计单位加强造价控制的观念，强化设计人员的工程造价控制意识，达到技术与经济的统一。设计人员在整个设计过程中，应各自控制本专业的工程费用，由设计项目负责人进行统筹审核，最后控制在限额内。

(1)要加强勘察设计阶段的监督管理，推行勘察设计的招投标制度。要严格审查勘察设计单位的资质等级，推行限额设计，以充分发挥和挖掘设计的技术经济潜力。

(2)要提高地质勘探基础资料的准确度。认真地组织好对设计的评审和图纸会审工作，及早发现并纠正设计中的缺陷和失误，尽量使设计更完善、更合理、更经济，尽可能避免和减少设计变更。

(3)按限额设计的要求，合理分配各种费用的限额，并应充分考虑工程变更、材料价格波动等不可预见的因素而预留足够的预备费

3.初步设计方案选定后，进行进一步的施工图设计。施工图是招投标的依据，只有将施工图在招投前尽量的深化与完善，才能更好的控制工程造价。在施工图设计阶段，当建设规模或设计方案发生重大变更时，必须重新编制或修改初步设计及概算，并按原程序报批。

二、招投标发包阶段的控制

要控制好通信工程总造价，施工招投标阶段亦是重要阶段。

1.招标和投标。国家对必须招标的建设工程项目做出了明文规定，但具体实施也存在着一些问题。串通投标、暗箱操作等手段，致使中标造价不能反映或远远高于工程的真实造价。因此招标控制价的合理设立就显得尤为重要。

2.施工合同。要重视工程承包合同的签订，注意条款的完整、准确。对争议较大的部分，如材料市场价调整和取费标准，在签合同时就给予明确，不留后遗症。承包合同类型主要有固定总价合同，固定单价合同，成本加酬金合同。要根据工程的具体特点，采用适合的合同类型。

三、施工阶段的控制

施工过程造价控制工作是落实招投标阶段己确定的造价控制目标与控制计划。

设计变更和现场签证是工程建设过程中经常发生的一种现象。建立健全各项规章制度, 严格执行工程量清单报价的原则与内容，注意设计变更和现场签证的控制，它不仅关系到施工进度和工程质量，对项目工程造价的控制有着直接的关系。对于必需的工程变更，变更前应预算费用，将设计变更费用控制在工程预备费-定范围内(-般为1/3左右)。下面着重谈一下设计变更和现场签证的管理和控制。

1、设计变更的审查管理与控制原理

设计变更无论是由哪方提出，均应由监理单位同建设单位、设计单位、施工单位协商，经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到相关部门进行变更实施前的审查与研究。应加强变更工程的可行性研究和评审，并贯彻分级审批和互相监督的审查原则，避免滥用权力的现象发生。

(1)确属原设计不能保证工程质量要求的情况，可以签发。如设计遗漏、设计错误及设计与实际不符等，但需注意工程造价增减幅度是否控制在总投资的范围内，若确需变更但可能超投资时，就需要慎重签发。

(2)建设单位和监理单位不仅仅要对发生变更的工程质量和工期方面严格审查，还要对工程造价进行有效控制，在设计变更实施前及时与施工单位协商确定工程变更所涉及到的工程量和预算。

(3)设计变更必须注明变更原因、变更要求等内容，做到有章可循、有据可查。防止通过设计变更无故扩大工程建设规模、增加建设内容，进而影响工程造价。

(4)在一般情况下，即使变更在技术上是合理的，也应全面考虑，将变更后产生的工程造价与现场变更对整个工程的影响加以权衡，再做出决定。

(5)由于工程量变更在施工阶段的不可避免性，当出现必须变更的情况时，需尽快落实变更，修改相关文件，做好详细记录，并与承包人达成对增减项目的定价协议。在合同规定的期限内如承包人未提出适当的变更价格，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整清单综合单价或调整的幅度。

由此可见设计变更应尽量提前，变更发生得越早，对工程项目的投资影响也越小。如在设计阶段变更，则只需修改图纸，其他费用尚未发生，损失有限;如在施工阶段发生变更，已施工的工程可能还须拆改，势必造成重大损失。因此尽可能把可预见的设计变更控制在设计阶段初期，降低设计变更对造价的影响。

2、现场签证的控制与管理

(1)现场签证人员首先要领会和掌握招标文件、投标文件、图纸会审纪要和施工合同条款内容,经常深入工程现场,了解施工现场的地形、地貌。增强成本控制意识，应加强现场签证人员的业务培训，使他们掌握一些基本的预算定额、间接费定额知识。

(2)现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、时间等要明确;签证应由建设单位工程部或驻工地代表签字，否则无效。实行严格的时间限制，严禁事后补办，必须要有齐备、有效的原件作为结算依据，必须使用规定的标准格式。

(3)对一些无法计算工程量或某些特殊的项目签证,将工程造价人员请到现场,当场计算并确定工程量，建设单位，监理及施工单位签字确认工程量，以免结算时牵扯不清。

(4)现场签证执行多级审核原则。如某项目在合同中约定现场签证至少经过二级以上的审核。第一级为建设单位的工程部及成本控制部门;第二级为工程部经理。

四、竣工结算阶段的控制

在结算审计阶段，对于工程情况复杂或者专业力量有限的项目，建设单位应选用信誉良好、资质齐全、实力雄厚、具有类似工程经验的工程造价咨询单位进行跟踪审价。该阶段应注意以下几点：

1、工程竣工验收通过后，建设单位要认真审查施工单位上报的各项结算资料是否完整、真实，竣工图纸是否已将设计变更签证内容修改进去，所有资料的签字盖章是否完整，结算书是否有高套取费标准和高取材料市场价等情况。

2、对于设立内审机构的建设单位，要抓好对整个建设工程全过程的审计监督，依法办事，依靠制度和规范，严查各种手续，堵塞工程漏洞。

3、建设单位应积极参加审价会审，了解审价中碰到的各种问题，寻求解决方案，正确把握工程结算审计的原则，以此求得工程造价的合理性和经济性。

4、工程结算计价中，要按照工程特点选择合适的审查方法。目前建设工程大多为包料，而主要材料的市场价格行情经常随时间发生波动。有的施工单位往往套取施工期间的最高市场价进行结算，也有的向建设单位提供高价购货发票，以求据此计价。若建设单位对市场行情和发票上的材料价不作询价评估，就会误入价格陷阱。因此，在审查过程应特别注意高套取费标准和高取材料市场价调整差价等现象。

通信工程作为一个专业，从无到有，从简单到复杂，发展到现在无论是对于干线微波、光缆项目和区域通信项目，还是对于智能楼宇系统等项目，造价控制都是必不可少的。只有在通信项目建设的各个阶段加强控制，方能达到社会效益和的经济效益双丰收。

参考文献：

[1]张宝忠;施坤华.浅论通信工程的成本控制[J].信息系统工程，2010年10期

[2]陈世林.浅谈通信工程概预算的审核方法[J].四川通信技术，1996年01期

[3]张元勇.影响通信工程造价的主要因素控制方法 中华民居(下旬刊) ， 2012年第11期

[4]黄森云，李也白，王福成.智能卡应用系统[M].北京：清华大学出版社，2000

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