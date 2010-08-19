高等院校网络系统建设中存在的技术问题

来源：中国鸣网位置：计算机网络论文时间：2016-09-26 11:17

计算机网络在高校有着广泛的应用，一方面，计算机网络知识是新时期人才必备的基础知识，另一方面，高等院校的日常管理也离不开计算机网络，越来越多的高等院校建立起自己的网络系统，为校园管理工作带来了有力保障，但同时也存在一些问题和不足，不仅影响了高校的正常运转还有可能影响师生的切身利益，本文通过叙述网络安全技术的现状和背景来探讨网络安全在校园内的实际应用，全面说明网络安全的重要性。

《信息网络安全》是公安部主管，公安部第三研究所主办的综合性专业月刊，是公安部公共信息网络安全监察局及其各级网络安全监察部门对外宣传的窗口。杂志为部级B类刊物，是中国计算机学会唯一指定信息安全类会刊。

越来越多的高校都建立起了校园网系统，这促进了高校教育水平和管理系统提升。与此同时，关于计算机网络安全的案例也时有发生，影响了高校内数据的私密性和师生的自身利益。如何保障计算机网络安全技术在校园中的应用成为了研究专家们所面临的问题之一。本文中，我们通过叙述网络安全技术的现状和背景来探讨网络安全在校园内的实际应用，全面说明网络安全的重要性。

1网络安全概述

1.1网络安全目标

随着计算机信息技术不断发展，校园网的受众人群越来越多，网络安全技术在校园网中的应用越来越广泛，网络安全的技术的应用解决了校园网络在使用中的诸多问题，校园网络的使用人群种类较多，有职工、教师、学生等用户，对于网络使用方式多种多样，所以一个先进有效的网络安全技术就显得至关重要。笔者从网络安全的目标出发，由浅入深对网络安全技术在校园网中的应用进行深入分析。

(1)可用性是网络安全的根本目标，要保证计算机网络系统可以时刻为用户服务，保障用户的合法权利，为网络用户提供全方位的网络服务，避免在使用过程中对拒绝用户的合法请求的现象出现，提升网络用户的使用体现，提高网络使用质量。

(2)网络系统的完整性是指在网络使用的过程中保证网络信息传输的完整性，避免在网络使用的过程中出现信息不完整、删除、重复、修改等问题。影响网络信息完整性的因素有很多，网络系统自身故障、网络攻击、网络病毒以及人为的破坏手段都能对网络信息的完整性带来不同程度的破坏。

(3)网络系统的保密性是来确保网络用户使用过程中信息的安全，网络安全的重要评判标准，与网络系统的完整性不同，保密性是确保网络用户的信息不被泄露，是网络系统的使用的基本保障。

(4)网络系统的可控性，是要保证网络系统的使用过程中，对网络信息的传播可以达到一定程度上的控制。网络管理员对网络上的信息进行监督与管理，防止不良信息的传播，保障广大网民使用权益，维护网络的良好使用秩序。

(5)网络系统的可靠性，网络系统的可靠性是网络安全技术的最基本要求，是网络系统稳定运行的保证，网络系统需要去满足网络用户在使用过程中输入的合法操作指令，并稳定正确地运行。

1.2网络安全所存在的问题

互联网越来越重要的同时，如何保证网络安全也值得人们深思。在高校中，校园网的网络安全被破坏，可直接造成校园数据丢失、机密文件被盗、系统破损以及学生和老师的个人信息被暴露等重大事件，互联网中的暴力事件对国家的发展和高校的运营起到了严重威胁。互联网破坏者将研制的病毒侵入到校园网中，破坏了网络安全，造成了网络系统的瘫痪，各类广告软件层出不穷，这种情况下如果不及时制止，找出解决措施，只会使破坏者越来越猖獗。将破坏互联网的种类进行归纳，主要分为以下几类：

①网络入侵和木马。网络入侵是指利用计算机的程序非法入侵到校园网内部获取信息权限，或者故意破坏互联网系统，造成互联网的瘫痪等。木马是指互联网破坏者网络系统的一种工具，因为它的隐蔽性和针对性，而被破坏者们所应用。这两类都是目前新兴起的破坏工具，如何消灭和解决还仍然是我们所要研究的课题。

②病毒和蠕虫。由微生物学中的寄生虫而引伸过来。他们两者具有相似之处，那就是传播速度快、隐蔽性好等，并且病毒还可以进行自我繁殖生产出更多的病毒，如果没有采取对策将会一直繁衍下去。蠕虫具有更高的破坏能力，在有限的时间内，蠕虫可以蔓延至整个网络直至网络系统崩溃。

③其他网络安全隐患。DOS攻击、加密算法攻击、对网络协议弱点攻击等都是破坏网络安全的一种方式，在今后的研究中，我们要不断研发出可以对抗网络破坏者的工具，保证高校内师生的网络安全。

1.3网络安全问题的原因

(1)传统网络所带来的隐患在最初的计算机网络中，由于人们思想的局限和技术的不够完善，在互联网设计时只保证了信息的准确运输和快捷操作，并未将网络安全技术考虑其中，在这种环境下建立的互联网体系，往往技术不够成熟，难免存在一些漏洞，导致如今的校园网络还会有垃圾软件、病毒广告等现象存在，网站还会被恶意攻击和侵略。

(2)硬件和软件的缺陷要想保证网络安全，就要减少硬件和软件的漏洞。很明显，如今的互联网硬件和软件还是存在一些不足需要人们改进。硬件的安全性能低，可靠性不足，软件配置不正确、参数出现误差，都是造成互联网络受威胁的原因。在有破坏者入侵时，如果一个位置出现错误，就会造成安全漏洞出现安全事故。

(3)人为造成网络安全问题互联网用户和互联网工作者，往往由于安全意识不够强，而导致失误。在使用互联网时，因为一时疏忽，破坏者入侵时还毫无察觉，平时粗心大意，造成了无法挽回的局面时后悔莫及。工作细节中的一个小小的失误都会造成校园网络安全问题，为了减少网络安全带来的威胁性，我们在平时就要注意，有较高的安全防范意识。

2校园网络安全技术

2.1防火墙技术

防火墙在校园网中起到了屏障作用，他可以检测校园网与外部网络之间的安全性，对于非法信息，防火墙可以组织其进入校园网。防火墙有着保护网络数据、机密文件、成员信息的功能，在遵守着它自身规则的情况下，防火墙可以强化网络安全，减少可疑信息进入校园网，同时，它还可以对内部的网络起到监督作用，严密审核浏览记录，提高校园网的安全指标。除此之外，防火墙还可以将整个网络系统分段隔离，避免病毒出现传播而危及整个网络。

2.2IDS系统

IDS即为入侵检测系统，它可以对互联网中的信息进行检测，严格监视网络系统中的情况，观察其内部是否有可疑信息或者系统禁止的信息入内，从而阻断了系统遭受外来破坏。IDS是一种新型安全防护技术，它可以通过识别破坏者的手段、鉴定信息是否异常，从而将网络安全进一步完善、提高网络安全的技术水平。

2.3防病毒技术

经过调查表明，在所有危害网络安全的原因中，病毒是最为严重的，将防病毒技术加以发展，可大大减少网络安全事故的发生率。防病毒技术是有一定的策略的，首先我们应该依据相关的法律法规对病毒进行防治;其次，我们还应该建立一套完整的防病毒系统，这样一来，可以大大地增加病毒的防范率，即便发生问题，系统也可以快速地做出解决方案从而恢复网络运行，在一定程度上保障了网络安全。

2.4加密技术

设计者可以使用加密技术将网络中的重要信息加以隐藏，通过链路加密、节点加密、端到端加密等方式，提高安全系数。在工作中，我们还要根据实际情况，对加密方式做出选择，每一种方式都有其优缺点，在研究中应该加以注意。加密技术是网路安全的核心技术，也是影响网络安全的关键因素。

2.5vpn技术

VPN技术在近几年来得到了广泛使用，其技术是将校园内部网络与局外的互联网络相互连接，提高了校园网络使用过程中的安全性。VPN服务器是VPN技术的载体，VPN服务器会对连接用户进行审核，只有符合服务器设置数据的用户才能允许其接入。VPN技术在校园网中的实现，提高了网络信息的安全性，在互联网络保密技术的基础上对其服务器中的网络数据进行了二次加密，提高了校园网的可靠性，提升了校园网用户的使用体验，降低校园网的维护成本，提高了校园网络管理能力。

3结束语

随着互联网技术的不断提升，保证校园网的网络安全至关重要，网络安全技术在校园网络的建设使用中发挥着越来越重要的作用。要想使高校信息不受到损失，一方面需要严格把控校园网内部的网络安全，另一方面，也要严格监控校园网与外部网络的信息交流，做到每一步都严格把关，将危害降到最低。在今后的生活和工作中，互联网安全技术仍然作为我们研究的一个重点，将保护高效资源和师生信息作为我们的重要指标，认真走好每一步，发展更完善的校园网络安全技术。

参考文献：

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