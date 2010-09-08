计算机网络的维护管理与发展趋势

来源：中国鸣网位置：计算机网络论文时间：2016-11-25 14:05

随着互联网技术的飞速发展和计算机的普及应用，为人们的生产和生活方式产生了深远的影响，同时也极大的推动了社会的进步。计算机网络是信息时代的标志和支柱。本文对计算机网络的管理和维护的进一步提升提出了意见和建议，并且对计算机网络未来的发展趋势进行了预测。

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计算机网络技术的发展是计算机和通信技术相结合的产物。近几年，计算机网络技术快速发展不仅仅改变了人们的生产生活方式，在推动社会进步、经济发展等方面也起到了巨大的作用。为了适应现实的需要，计算机网络系统日趋复杂化，网络功能日益强大。但是随着计算机网络在社会各行各业应用的加深，网络管理和维护，逐渐受到人们的重视。这也是计算机网络在快速发展的今天，其安全性和可靠性的实现而提出了迫切要求。

1、 计算机网络的概述

计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件以及网络通信协议的管理和协商下，实现资源共享和信息传递的计算机系统。

计算机网络的分类，根据事物的属性分类，计算机网络就是由多台计算机(或者其他计算机网络设备)，通过传输介质和软件物理(或者逻辑)连接在一起组成的。 计算机网络的组成基本上包括了：计算机、网络操作系统、传输介质以及相应的应用软件四个部分。

2、计算机网络管理

计算机网络管理是为了使网络资源得到充分的利用，以及实现网络的正常运转。对计算机网络的管理，就是对网络组成中的硬件设备、软件操作系统等进行人为干预，实现其预定的功能，保证网络系统运行的高效率，实现网络资源的优化配置。

2.1网络数据管理，做好文件的备份工作

计算机网络是承担各种信息传递的载体，其主要的内容是对各种应用系统数据的传递、储存、加工、处理等。最大限度的协调和优化网络的性能和运行效率。在计算机网络中应用的设备较多，在出现断电或者损坏等突发情况时，会造成设备的损害和重要文件数据的丢失。解决该问题最直接的方式是备份设备文件。即使在出现突发故障时，也能够启动备份文件，快速的重置设备参数，有效的降低因突发情况造成的损失，确保客户端数据的安全。

2.2网络设备管理

与计算机网络相连的任何设备都或多或少的存在安全隐患。为了保证计算机网络通信系统的正常运行。身为计算机网络管理员应该以降低网络设备故障带来的影响和损失为着眼点，对于构成整个计算机网络硬件设备的路由器、交换机等各种网络设备的使用情况和使用方式、数据配置、性能参数、功能实现等了如指掌。对于重要设备的配置和参数的更新等要做好记录，对网络通信情况进行监督。确保用户端使用的网络正常运行。

2.3网络安全管理

计算机网络系统的使用是受到网络安全的相关制约的，随着计算机网络在社会各行各业和人们生活中的应用，网络客户端对于网络的安全性要求日渐提高。所以计算机网络的安全管理也日益重要。当前，计算机网络安全管理，要遵循：机密性、可靠性、完整性、可用性等原则。网络安全管理的主要内容包括：网络数据的安全，即在计算机网络中传输的各种数据，要保证其完整性和隐蔽性，不被非法的获取和拦截。网络访问的控制，即对特定的用户，实施授权，以确定对网络资源的访问条件，进而阻挡非法入侵者。

3、计算机网络维护

对计算机网络的维护，是指对网络系统中设备的参数、配置和网络管理软件进行的监控、更新，以保证计算机网络系统的正常运行和网络安全。

3.1对软件的安装进行集中管理

对于计算机网络的维护，最重要的就是维护网络安全。而从网络安全角度来看，对系统软件实施集中管理和安装是必要的。因为这不但关系到计算机网络维护的效果，还对整个网络的安全性有重要的影响。计算网络安全的维护，除了系统软件本身之外，还要把检测系统和网络的防火墙等相关技术配合使用，以最大程度的提高网络的安全性。入侵检测系统主要是用于对企图监控或者入侵控制本机系统的网络资料进行检测的系统，能够有效的预防黑客的入侵。防火墙主要是用于互联网之间的访问控制，其能够有效的制止外部用户采取非法手段或者强制行为侵略网络，减少对内部网络资源的窃取，进而保证内部网络的安全。

3.2做好网络系统的维护

对网络系统的维护，主要是保证计算机网络运行的连续性和良好的性能。作为网络管理人员，首先需要利用实时监控软件对传输线路、交换机、路由器等软硬件开展实时监控，确保计算机中各个网络点正常运行。针对实际工作的需要，对计算机网络的工作状态进行合理的调整，使之处于负载均衡的常态，以保证网络通信的顺畅。计算机网络的日常维护工作单调而枯燥，同时也具有较高的技术含量。所以，这需要网络管理人员要做好日常的检查、维护工作，一旦发生问题要及时的处理，保证网络的平稳有效的运行之外，还要不断的提高自身的业务水平和实践经验。

3.3做好网络的及时杀毒和检测工作

当病毒对互联网资源的应用程序进行攻击时，病毒就会在网络介质上保留下来，在客户端网络信息资源共享成功以后，病毒就会随着信息资源，在不同的计算机上进行传播。使计算机中毒，网络程序无法正常运行。所以，对计算机网络实时及时的杀毒是十分有必要的。在关键网关处设防，对网络前端实时杀毒。由于网络病毒具有传播快、危害大、不易发觉的特点，所以对于病毒的检测和杀毒要从整个计算机网络出发，提高整个网络病毒预防和建立定期检测、杀毒的机制，不断的更新病毒库，增强防火墙，以有效的防止病毒的入侵，维护整个网络安全。

4、计算机网络管理系统未来发展趋势

4.1管理的智能网络

现阶段，随着计算机网络结构和规模不断的扩大和日渐复杂，身为网络管理员，在具有扎实的现代化网络基础知识的前提下，更需要具有丰富的网络管理经验和对现代化网络发展的敏感性。在计算机网络管理中，现代网络管理朝着智能移动的方向发展。智能网络成为了一个全新的对相关网络信息、网络控制的解释方式。智能网络管理是根据不健全、不完整的网络信息对自身的网络状态进行判断的。

4.2对计算机网络采取分层管理模式

随着计算机网络的不断扩大，SNMP管理机制的缺点和弊端日渐清晰，作为一个平面的网络管理体系结构，在日常的工作中，要频繁的传输大量的原始数据和网络资源，不仅仅浪费了网络宽带，影响了其他程序运行的速度，还消耗了CPU的使用时间，以至于大大的降低了网络管理的效率。为了能够有效的解决该问题，作为网络管理员，可以通过添加一个中层经理管理器和代理之间，实施分级管理，使集中式的网络管理体系结构实现分层网络管理。

5、总结

计算机网络已经在各行各业得到了普及和使用，深深的影响着人们的生活。随着计算机网络功能日渐的强大和复杂性的提高，计算机网络管理和网络维护被提到了日程上来。尤其是企事业单位和科研机构的计算机网络安全和正常通信服务尤为重要。鉴于计算机网络管理和维护是一件技术性和专业性较高的工作，所以，身为计算机网络管理工作人员，只有不断的深入研究、总结经验，提高自己的知识水平和实践经验，才能真正的做好网络维护和管理工作，使计算机网络在未来有更好的发展趋势。

参考文献：

[1]韩清等，网络安全与维护[M]，北京，清华大学出版社，2004

[2]苏日宏，李世强，浅谈计算机网络维护[J]，中国科技信息，2010(05)

[3]陶然，探讨计算机网络管理系统及其发展趋势[J]，法制与社会2009(04)

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