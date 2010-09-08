计算机网络的维护管理与发展趋势
来源：中国鸣网位置：计算机网络论文时间：2016-11-25 14:05
随着互联网技术的飞速发展和计算机的普及应用，为人们的生产和生活方式产生了深远的影响，同时也极大的推动了社会的进步。计算机网络是信息时代的标志和支柱。本文对计算机网络的管理和维护的进一步提升提出了意见和建议，并且对计算机网络未来的发展趋势进行了预测。
《计算机与现代化》杂志成为“中国科技核心期刊”、“中国科技论文统计源期刊”! 《计算机与现代化》系《中国学术期刊综合评价数据库来源期刊》;《中国学术期刊(光盘版)》、《中国期刊网》、《中国数字化期刊群》、《中国核心期刊(遴选)数据库》全文引用期刊。
计算机网络技术的发展是计算机和通信技术相结合的产物。近几年，计算机网络技术快速发展不仅仅改变了人们的生产生活方式，在推动社会进步、经济发展等方面也起到了巨大的作用。为了适应现实的需要，计算机网络系统日趋复杂化，网络功能日益强大。但是随着计算机网络在社会各行各业应用的加深，网络管理和维护，逐渐受到人们的重视。这也是计算机网络在快速发展的今天，其安全性和可靠性的实现而提出了迫切要求。
1、 计算机网络的概述
计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件以及网络通信协议的管理和协商下，实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络的分类，根据事物的属性分类，计算机网络就是由多台计算机(或者其他计算机网络设备)，通过传输介质和软件物理(或者逻辑)连接在一起组成的。 计算机网络的组成基本上包括了：计算机、网络操作系统、传输介质以及相应的应用软件四个部分。
2、计算机网络管理
计算机网络管理是为了使网络资源得到充分的利用，以及实现网络的正常运转。对计算机网络的管理，就是对网络组成中的硬件设备、软件操作系统等进行人为干预，实现其预定的功能，保证网络系统运行的高效率，实现网络资源的优化配置。
2.1网络数据管理，做好文件的备份工作
计算机网络是承担各种信息传递的载体，其主要的内容是对各种应用系统数据的传递、储存、加工、处理等。最大限度的协调和优化网络的性能和运行效率。在计算机网络中应用的设备较多，在出现断电或者损坏等突发情况时，会造成设备的损害和重要文件数据的丢失。解决该问题最直接的方式是备份设备文件。即使在出现突发故障时，也能够启动备份文件，快速的重置设备参数，有效的降低因突发情况造成的损失，确保客户端数据的安全。
2.2网络设备管理
与计算机网络相连的任何设备都或多或少的存在安全隐患。为了保证计算机网络通信系统的正常运行。身为计算机网络管理员应该以降低网络设备故障带来的影响和损失为着眼点，对于构成整个计算机网络硬件设备的路由器、交换机等各种网络设备的使用情况和使用方式、数据配置、性能参数、功能实现等了如指掌。对于重要设备的配置和参数的更新等要做好记录，对网络通信情况进行监督。确保用户端使用的网络正常运行。
2.3网络安全管理
计算机网络系统的使用是受到网络安全的相关制约的，随着计算机网络在社会各行各业和人们生活中的应用，网络客户端对于网络的安全性要求日渐提高。所以计算机网络的安全管理也日益重要。当前，计算机网络安全管理，要遵循：机密性、可靠性、完整性、可用性等原则。网络安全管理的主要内容包括：网络数据的安全，即在计算机网络中传输的各种数据，要保证其完整性和隐蔽性，不被非法的获取和拦截。网络访问的控制，即对特定的用户，实施授权，以确定对网络资源的访问条件，进而阻挡非法入侵者。
3、计算机网络维护
对计算机网络的维护，是指对网络系统中设备的参数、配置和网络管理软件进行的监控、更新，以保证计算机网络系统的正常运行和网络安全。
3.1对软件的安装进行集中管理
对于计算机网络的维护，最重要的就是维护网络安全。而从网络安全角度来看，对系统软件实施集中管理和安装是必要的。因为这不但关系到计算机网络维护的效果，还对整个网络的安全性有重要的影响。计算网络安全的维护，除了系统软件本身之外，还要把检测系统和网络的防火墙等相关技术配合使用，以最大程度的提高网络的安全性。入侵检测系统主要是用于对企图监控或者入侵控制本机系统的网络资料进行检测的系统，能够有效的预防黑客的入侵。防火墙主要是用于互联网之间的访问控制，其能够有效的制止外部用户采取非法手段或者强制行为侵略网络，减少对内部网络资源的窃取，进而保证内部网络的安全。
3.2做好网络系统的维护
对网络系统的维护，主要是保证计算机网络运行的连续性和良好的性能。作为网络管理人员，首先需要利用实时监控软件对传输线路、交换机、路由器等软硬件开展实时监控，确保计算机中各个网络点正常运行。针对实际工作的需要，对计算机网络的工作状态进行合理的调整，使之处于负载均衡的常态，以保证网络通信的顺畅。计算机网络的日常维护工作单调而枯燥，同时也具有较高的技术含量。所以，这需要网络管理人员要做好日常的检查、维护工作，一旦发生问题要及时的处理，保证网络的平稳有效的运行之外，还要不断的提高自身的业务水平和实践经验。
3.3做好网络的及时杀毒和检测工作
当病毒对互联网资源的应用程序进行攻击时，病毒就会在网络介质上保留下来，在客户端网络信息资源共享成功以后，病毒就会随着信息资源，在不同的计算机上进行传播。使计算机中毒，网络程序无法正常运行。所以，对计算机网络实时及时的杀毒是十分有必要的。在关键网关处设防，对网络前端实时杀毒。由于网络病毒具有传播快、危害大、不易发觉的特点，所以对于病毒的检测和杀毒要从整个计算机网络出发，提高整个网络病毒预防和建立定期检测、杀毒的机制，不断的更新病毒库，增强防火墙，以有效的防止病毒的入侵，维护整个网络安全。
4、计算机网络管理系统未来发展趋势
4.1管理的智能网络
现阶段，随着计算机网络结构和规模不断的扩大和日渐复杂，身为网络管理员，在具有扎实的现代化网络基础知识的前提下，更需要具有丰富的网络管理经验和对现代化网络发展的敏感性。在计算机网络管理中，现代网络管理朝着智能移动的方向发展。智能网络成为了一个全新的对相关网络信息、网络控制的解释方式。智能网络管理是根据不健全、不完整的网络信息对自身的网络状态进行判断的。
4.2对计算机网络采取分层管理模式
随着计算机网络的不断扩大，SNMP管理机制的缺点和弊端日渐清晰，作为一个平面的网络管理体系结构，在日常的工作中，要频繁的传输大量的原始数据和网络资源，不仅仅浪费了网络宽带，影响了其他程序运行的速度，还消耗了CPU的使用时间，以至于大大的降低了网络管理的效率。为了能够有效的解决该问题，作为网络管理员，可以通过添加一个中层经理管理器和代理之间，实施分级管理，使集中式的网络管理体系结构实现分层网络管理。
5、总结
计算机网络已经在各行各业得到了普及和使用，深深的影响着人们的生活。随着计算机网络功能日渐的强大和复杂性的提高，计算机网络管理和网络维护被提到了日程上来。尤其是企事业单位和科研机构的计算机网络安全和正常通信服务尤为重要。鉴于计算机网络管理和维护是一件技术性和专业性较高的工作，所以，身为计算机网络管理工作人员，只有不断的深入研究、总结经验，提高自己的知识水平和实践经验，才能真正的做好网络维护和管理工作，使计算机网络在未来有更好的发展趋势。
参考文献：
[1]韩清等，网络安全与维护[M]，北京，清华大学出版社，2004
[2]苏日宏，李世强，浅谈计算机网络维护[J]，中国科技信息，2010(05)
[3]陶然，探讨计算机网络管理系统及其发展趋势[J]，法制与社会2009(04)
下一篇：返回列表
计算机网络论文发表流程
中国鸣网致力于为需要刊登计算机网络论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。
中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、计算机网络论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。
本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。
如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有计算机网络论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。
凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。
鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。
相关论文阅读
- 计算机网络的维护管理与发展趋势
- 未成年人移动互联网应用服务发展
- 分布式计算机网络结构的特点
- 分布式计算机网络性能特点与问题
- 互联网安全存在的问题及防范措施
- 高等院校网络系统建设中存在的技术问题
- 计算机网络攻击管理新应用攻略
- 行政机关计算机网络信息安全及策略
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
优质论文推荐更多>>
摘要：FAS和数调是同一设备，只是在不同的使用场合，配置有所不同目前新建客运专线铁路调度系统采用有线及无线相结合的方式构成。固定用户接入交换机（FAS）和GSM-R车站设备共同完成列车调度通信，实现有线无线调度通信一体化。
摘要：本文结合笔者的实际工作，从理论和应用两方面阐述WebService技术在IT系统接口中的应用。
摘要：GSM-R技术是基于成熟、通用的公共移动无线通信系统GSM平台之上，专门为满足铁路应用而开发的数字式移动无线通信技术。本文主要介绍了GSM-R的结构以及各系统概述。
摘要：P2P协议是由IETF定义的点对点的通信协议，用来取代串行链路互连网络协议SLIP（SerialLineInternetProtocol），它为在点对点链路上直接相连的两个设备之间提供一种传送数据包的方法。文章阐述了P2P的基本原理，并在Delphi7平台下实现了局域网的语音通信过程。
核心期刊推荐
-
核聚变与等离子体物理级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:51-1151/TL
国际刊号:0254-6086
单位：核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理
口腔颌面外科级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1671/R
国际刊号:1005-4979
单位：同济大学口腔医学院口腔颌面外科
纺织导报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-1714/TS
国际刊号:1003-3025
单位：中国纺织信息中心纺织导报
党的文献级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1359/D
国际刊号:1005-1597
单位：中共中央文献研究馆党的文献
-
党的文献级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1359/D
国际刊号:1005-1597
单位：中共中央文献研究馆党的文献
日本学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-2747/D
国际刊号:1002-7874
单位：中国社会科学院日本研究所日本学刊
中国有色冶金级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5066/TF
国际刊号:1002-8943
单位：中国有色工程设计研究总院中国有色冶金
中国中医骨伤科杂志级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:42-1340/R
国际刊号:1005-0205
单位：中国中医药学会中国中医骨伤科杂志
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》
精品论文推荐
- 12016-11-25计算机网络的维护管理与发展趋势
- 22016-10-19未成年人移动互联网应用服务发展
- 32016-10-17分布式计算机网络结构的特点
- 42016-10-08分布式计算机网络性能特点与问题
- 52016-09-29互联网安全存在的问题及防范措施
- 62016-09-26高等院校网络系统建设中存在的技术问题
- 72016-09-08计算机网络攻击管理新应用攻略
- 82016-08-29行政机关计算机网络信息安全及策略
- 12011-05-24FAS基本原理及基于GSM-R网络的FAS应用
- 22011-04-16Web Service技术在IT系统接口中的应用
- 32011-05-24GSM-R网络结构及各系统概述
- 42010-09-18基于P2P技术的语音通信及其在Delphi下的实现研究
- 52013-09-23网络论文发表之创新网络中核心企业网络权力
- 62012-07-11隧道盾构施工控制网布设——隧道施工控制测量研究
- 72014-08-26高工论文发表实现6LoWPAN技术的解决方案简析
- 82013-10-25计算机网络论文发表核心期刊推荐
- 12016-11-25计算机网络的维护管理与发展趋势
- 22016-11-25计算机入侵检测技术的优化
- 32016-11-25医院污水处理现状与未来发展趋势
- 42016-11-25细菌性脓胸的内科治疗方法
- 52016-11-25冷害对作物生长发育的危害
- 62016-11-25生物炭与农业生态环境的关系
- 72016-11-25杨树栽培时需要注意的的细节问题
- 82016-11-25预防建筑外墙防渗漏的施工技术
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析