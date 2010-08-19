小议计算机的日常维护

来源：中国鸣网位置：计算机信息管理论文时间：2016-09-19 11:54

随着社会的飞速发展，科技的不断进步，我们已经进入了一个崭新的科技时代。在这个时代中计算机已成为了人们最重要的工具，在日常生活与工作中发挥着极其重要的作用，因此，越来越多的人购买了计算机。本文，主要从计算机的发展和配置两个角度入手，为大家进行介绍，希望大家在以后的工作和生活中，合理使用计算机，提高计算机使用效率，使其更好的为我们所服务。

《信息与电脑》北京电子信息杂志，创刊于1989年，由北京电子控股有限责任公司主办。本刊面向流通领域信息化，目标读者为商场、超市、连锁专卖店、餐饮酒楼、宾馆的信息化决策者、部门主管、宣传信息化手段如何在上述领域的应用，如何提高经营水平等。

1日常维护

1.1、养成良好的开关机习惯对计算机来说由为重要。正常的开机顺序为：先打开显示器电源，再打开主机电源。关机顺序为：先关主机电源，再关闭显示器电源。这主要是为避免因开关机顺序不对而使电压瞬间冲击主机造成主机损坏。如果，关机之后还想再开机时，我们应等几秒钟，这是为避免电压对各个硬件的冲击，尤其是对硬盘的冲击更为严重。

1.2、使用键盘和鼠标时力度不宜过大，我们应避免因计算机反应慢而砸鼠标、键盘等情况。在打字时，有的人习惯在打完字后大力按回车键，这样也容易遭成键盘的损毁。在使用计算机时，我们不能边吃零食、喝饮料边用计算机，尤其是在用笔记本时我们就更应避免这种情况，因为笔记本键盘下面就是主板。

1.3、不要再计算机通电的情况下进行插线或拔线，或者对其进行搬动，这样都可能会使计算机烧毁，造成不必要的损失。

1.4、尽量避免计算机在运行过程中非正常关机。当我们在准备关机时，应先关闭实用程序，在进行正确的关机步骤。

2计算机硬件的维护

2.1、CPU的维护

在我们使用计算机时，一定要提供CPU一个正常稳定频率，为CPU安装一个效果好的排风扇，使之处于一个低温的工作环境中。在我们清洁CPU后，安装一定要到位，避免因安装错误而造成计算机不能正常启动的故障。

2.2、主板的维护

在对主板日常维护中，要做到防尘和防潮。计算机的所有重要硬件都在主板上，如果灰尘过多，会导致硬件与主板接触不良致使计算机不能正常工作。如果计算机机箱内太潮，会导致主板变形导致与硬件接触不良，影响工作。

2.3、硬盘的日常维护

在硬盘的正常工作时不可突然断电，不可随意移动计算机。在对硬盘的安装和拆卸时应多加小心，尽量避免较大的震动幅度。我们要为硬盘提供一个好的工作环境，要使之远离带有磁场的东西。如果硬盘损坏了，我们一定要将其返厂或送到专业维修部进行维修，不可自行拆开计算机盖维修。

2.4内存条的维护

对于内存条来说，在我们想要升级内存条时，应尽量选取和以前品牌一样的内存条。避免因内存条不同而导致计算机不能正常工作的故障。

2.5显卡和声卡的维护

在目前的计算机中，显卡都会配有自己的散热扇，而我们要做的就是，时常检查散热扇的的工作是否正常，是否灰尘太多。如果，散热扇不能正常工作，我们要及时更换散热扇，避免因显卡温度过高造成损坏。对于声卡来说，当我们安装或拆卸外放装置时要在没电的情况下进行。

3计算机的软件维护

3.1定期整理磁盘

在我们使用计算机时常会碰到些垃圾或不好用的软件，而我们做的是马上对其进行删除，然而，这只是是第一步。在我们删除这些软件后，会在磁盘内留下大量的碎片，碎片一多就会影响电脑的使用速度，造成卡机或死机的现象。因此我们要定期对磁盘进行碎片整理，提高磁盘的使用效率。

3.2做好系统安全防护

在我们使用计算机浏览网页或下载软件时会受到病毒的侵害，这就要求我们要做好对计算机的防护措施如安装防火墙和杀毒软件。在我们防病毒时还要防范一些木马和恶意程序它们的危害性一点不亚于病毒或者比病毒要高。所以这就要求我们时常对计算机进行杀毒措施，时常检查防火墙的漏洞及更新。

3.3清理注册表

计算机运行一段时间之后会产生许多的注册表，这些不用的注册表对计算机来说就是垃圾，而这些垃圾不仅会影响到电脑的开机时间和运行速度，还会是系统产生不知名的错误，所以我们要定期清理这些注册表。

3.4备份数据

在我们使用计算机时，难免会对它造成损坏，使其不能正常工作，为解决这类问题我们通常做的是重新安装系统，但这种做法会使我们保存在计算机内的数据全部丢失。所以，我们应该时常备份数据，以面对突然出现的故障。

4、总结

随着人们生活质量的普遍提高，我相信越来越多的家庭会拥有不止一部计算机，所以，我们必须对计算机有一些认识和学习一些在计算机维护方面的知识。

参考文献：

[1]施春峰;朱兰;;高职《计算机组装与维护》课程教学改革与探讨[J];中国科教创新导刊;2009年22期

[2]杨阳;关于《计算机组装与维护》课程教学的思考[A];天津市电视技术研究会2010年年会论文集[C];2010年

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