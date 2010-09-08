网络安全中存在的问题及措施

来源：中国鸣网位置：计算机信息管理论文时间：2016-12-05 11:36

伴随着计算机互联网技术的快速发展，网络安全成为人们研究的一个焦点，而网络信息已经成为社会发展的重要组成部分。本文分析了网络安全的特征，对计算机网络安全中存在的问题提出了相应的解决措施。

《信息资源管理学报》是2011年6月创刊的、由中国高校科技期刊研究会与武汉大学共同主办的信息资源管理领域内第一份与学科名称相同的学术期刊，以信息资源管理过程中涉及的理论、方法、技术为主要内容，覆盖信息开发与利用、信息组织与检索、信息系统与集成、信息经济与政策、信息服务与用户等广泛的研究领域。本刊将为高等院校信息资源管理专业师生，国内外相关专业机构研究人员，政府、企业参与信息资源管理人员，海内外相关行业从业者提供信息交流与研究成果发表平台。

一、网络安全的定义及特征

1.网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全从其本质上来讲就是网络上的信息安全。从网络运营商和管理者的角度来说，他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制，避免出现病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源的非法占用和非法控制等威胁，制止和防御网络“黑客”的攻击。网络安全是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。

2.网络安全根据其本质的界定，应具有以下基本特征：

(1)机密性。是指信息不泄露给非授权的个人、实体和过程，或供其使用的特性。在网络系统的各个层次上都有不同的机密性及相应的防范措施。在物理层，要保证系统实体不以电磁的方式向外泄露信息，在运行层面，要保障系统依据授权提供服务，使系统任何时候都不被非授权人使用，对黑客入侵、口令攻击、用户权限非法提升、资源非法使用等;

(2)完整性。是指信息未经授权不能被修改、不被破坏、不被插入、不延迟、不乱序和不丢失的特性;

(3)可用性。是指合法用户访问并能按要求顺序使用信息的特性，即保证合法用户在需要时可以访问到信息及相关资料。在物理层，要保证信息系统在恶劣的工作环境下能正常进行。在运行层面，要保证系统时刻能为授权人提供服务，保证系统的可用性，使得发布者无法否认所发布的信息内容。接受者无法否认所接收的信息内容，对数据抵赖采取数字签名。

二、计算机网络安全存在的问题

1.计算机网络软、硬件技术不够完善

由于人类认识能力和技术发展的局限性，在设计硬件和软件的过程中，难免会留下种种技术缺陷，由此造成信息安全隐患。如 Internet 作为全球使用范围最广的信息网，自身协议的开放性虽极大地方便了各种计算机入网，拓宽了共享资源，但 TCP/ IP 协议在开始制定时没有考虑通信路径的安全性，缺乏通信协议的基本安全机制，没有加密、身份认证等功能，在发送信息时常包含源地址、目标地址和端口号等信息。由此导致了网络上的远程用户读写系统文件、执行根和非根拥有的文件通过网络进行传送时产生了安全漏洞。

2.计算机网络安全系统不够健全

计算机网络系统内部的安全威胁包括以下几个方面：①计算机系统及通信线路的脆弱性。②系统软硬件设计、配置及使用不当。③人为因素造成的安全泄漏，如网络机房的管理人员不慎将操作口令泄漏，有意或无意地泄密、更改网络配置和记录信息，磁盘上的机密文件被人利用，临时文件未及时删除而被窃取，等等。

3.物理电磁辐射引起的信息泄漏

计算机附属电子设备在工作时能经过地线、电源线、信号线将电磁信号或谐波等辐射出去，产生电磁辐射。电磁辐射物能够破坏网络中传输的数据，这种辐射的来源主要有两个方面，一是网络周围电子设备产生的电磁辐射和试图破坏数据传输而预谋的干扰辐射源;二是网络的终端、打印机或其他电子设备在工作时产生的电磁辐射泄漏。这些电磁信号在近处或者远处都可以被接收下来，经过提取处理，重新恢复出原信息，造成信息泄漏。

4.网络安全制度不够健全

网络内部的安全需要用完备的安全制度来保障，管理的失败是网络系统安全体系失败的非常重要的原因。网络管理员配置不当或者网络应用升级不及时造成的安全漏洞、使用脆弱的用户口令、随意使用普通网络站点下载的软件、在防火墙内部架设拨号服务器却没有对账号认证等严格限制、用户安全意识不强、将自己的账号随意转借他人或与别人共享等，都会使网络处于危险之中。

三、计算机网络受攻击的主要形式

计算机网络被攻击，主要有六种形式。①内部窃密和破坏。内部人员有意或无意的泄密、更改记录信息或者破坏网络系统。②截收信息。攻击者可能通过搭线或在电磁辐射的范围内安装截收装置等方式，截获机密信息，或通过对信息流和流向、通信频度和长度等参数的分析，推出有用的信息。它不破坏传输信息的内容，所以不易察觉。③非法访问。指未经授权使用网络资源或以未授权的方式使用网络资源，主要包括非法用户进入网络或系统进行违法操作和合法用户以未授权的方式进行操作。④TCP/IP协议上的某些不安全因素。目前广泛使用TCP/IP协议存在安全漏洞。如IP层协议就有许多安全缺陷。IP地址可以软件设置，造成地址假冒和地址欺骗两类安全隐患;IP协议支持源路由方式，即源点可以指定信息包传送到目的节点的中间路由，这就提供了源路由攻击的条件。⑤病毒破坏。网络病毒主要是通过一些应用服务器来传播的病毒，拥挤了有限的网络带宽，可能导致网络瘫痪。病毒还可能破坏群组服务器，让这些服务器充斥大量垃圾，导致数据性能降低。⑥其它网络攻击方式。攻击者可能破坏网络系统的可用性，使合法用户不能正常访问网络资源，拒绝服务甚至摧毁系统，破坏系统信息的完整性，还可能冒充主机欺骗合法用户，欺骗系统占用资源。

四、计算机网络安全防护措施

1.防火墙

防火墙是一种隔离控制技术，通过预定义的安全策略，对内外网通信强制实施访问控制，常用的防火墙技术有包过滤技术、状态检测技术、应用网关技术。包过滤技术是在网络层中对数据包实施有选择的通过，依据系统事先设定好的过滤逻辑，检查数据据流中的每个数据包，根据数据包的源地址、目标地址、以及包所使用的端口确定是否允许该类数据包通过;状态检测技术采用的是一种基于连接的状态检测机制，将属于同一连接的所有包作为一个整体的数据流看待，构成连接状态表，通过规则表与状态表的共同配合，对表中的各个连接状态因素加以识别，与传统包过滤防火墙的静态过滤规则表相比，它具有更好的灵活性和安全性;应用网关技术在应用层实现，它使用一个运行特殊的“通信数据安全检查”软件的工作站来连接被保护网络和其他网络，其目的在于隐蔽被保护网络的具体细节，保护其中的主机及其数据。

2.数据加密与用户授权访问控制技术

与防火墙相比，数据加密与用户授权访问控制技术比较灵活，更加适用于开放的网络。用户授权访问控制主要用于对静态信息的保护，需要系统级别的支持，一般在操作系统中实现。数据加密主要用于对动态信息的保护。对动态数据的攻击分为主动攻击和被动攻击。对于主动攻击，虽无法避免，但却可以有效地检测;而对于被动攻击，虽无法检测，但却可以避免，实现这一切的基础就是数据加密。

数据加密实质上是对以符号为基础的数据进行移位和置换的变换算法，这种变换是受“密钥”控制的。在传统的加密算法中，加密密钥与解密密钥是相同的，或者可以由其中一个推知另一个，称为“对称密钥算法”。这样的密钥必须秘密保管，只能为授权用户所知，授权用户既可以用该密钥加密信急，也可以用该密钥解密信息，DES是对称加密算法中最具代表性的算法。如果加密/解密过程各有不相干的密钥，构成加密/解密的密钥对，则称这种加密算法为“非对称加密算法”或称为“公钥加密算法”，相应的加密/解密密钥分别称为“公钥”和“私钥”。在公钥加密算法中，公钥是公开的，任何人可以用公钥加密信息，再将密文发送给私钥拥有者。私钥是保密的，用于解密其接收的公钥加密过的信息。典型的公钥加密算法如RSA是目前使用比较广泛的加密算法。

3.安全管理队伍的建设

在计算机网络系统中，绝对的安全是不存在的，制定健全的安全管理体制是计算机网络安全的重要保证，只有通过网络管理人员与使用人员的共同努力，运用一切可以使用的工具和技术，尽一切可能去控制、减小一切非法的行为，尽可能地把不安全的因素降到最低。同时，要不断地加强计算机信息网络的安全规范化管理力度，大力加强安全技术建设，强化使用人员和管理人员的安全防范意识。网络内使用的IP地址作为一种资源以前一直为某些管理人员所忽略，为了更好地进行安全管理工作，应该对本网内的IP地址资源统一管理、统一分配。对于盗用IP资源的用户必须依据管理制度严肃处理。只有共同努力，才能使计算机网络的安全可靠得到保障，从而使广大网络用户的利益得到保障。

结束语

随着网络信息化时代的进步，网络安全越来越受重视。而网络安全是一个综合性的课题，涉及技术、管理、使用等许多方面，伴随着网络安全技术日趋完善，降低黑客入侵的可能性，使网络信息安全得到保障。如何把握网络技术给人们带来方便的同时，又能使信息安全得到保证，这将是我们培养新一代网络管理人员的目标。

参考文献：

[1]谢希仁.计算机网络(第4版)[M].北京:电子工业出版社,2003.

[2]张世永.网络安全原理与应用[M].科学出版社.

[3]张仕斌.网络安全技术[M].清华大学出版社.

[4]杨义先，网络安全理论与技术[M].北京：人民邮电出版社，2003.

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