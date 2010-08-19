计算机技术在档案管理应用中的作用

来源：中国鸣网位置：计算机应用论文时间：2016-10-12 12:42

现如今计算机技术已经应用到各行各业，随着软硬件的发展，许多企业的日常管理效率都得到大幅提高，这离不开计算机技术的应用，档案管理本身就是企业管理的重要部分，它的管理同样需要计算机技术，本文主要针对档案管理中计算机技术的相关运用进行分析和探讨,以此提高档案管理的工作水平,提高服务质量。

《计算机应用研究》系中国计算机学会会刊之一，创刊于1984年，由国家科技部所属四川省计算机研究院主办，北京、天津、山东、吉林、云南、贵州、安徽、河南、广西、甘肃、内蒙古等十余省市计算中心协办的计算技术类学术刊物。

为了满足不同领域的需要，现在市面上有很多软件，如财务管理关键、办公软件等，通常情况下，计算机软件根据用户种类的不同，可以分成企业用户和个人用户两种，而随着计算机的使用，人们已经习惯将所有的数据存储到计算机中，与传统的档案管理相比，计算机技术的使用，极大的提高了管理的效率。

一、计算机技术简析

计算机作为信息技术的基础，计算机技术水平的情况，已经成为衡量一个国家信息水平的重要参考，在计算机出现的早期，受到其体积和性能的影响，计算机只能完成一些简单的数学计算，甚至还不如现在的电子计算器，随着晶体管和集成电路的使用，计算机的性能有了极大的提高。而计算机语言的发展，在很大程度上提高了计算机软件的水平，在这种背景下，为了更好的将计算机应用到不同领域中，逐渐的形成了计算机技术的概念，现在很多高校中都开设了计算机技术相关的课程，培养了大量的计算机人才，对于计算机的发展，起到了非常重要的作用。计算机技术的概念，就是指计算机应用的情况，从本质上来说，计算机的应用主要可以分成软件和硬件两个方面，通过实际的调查发现，我国的计算机技术水平较低，尤其是与西方一些发达国家相比，在软件和硬件上都存在较大的差距，如目前市面上的硬件，大多都是由国外的公司生产的，很多大型的软件，也是由国外的公司开发的。

二、我国计算机技术应用的现状

受到特殊的历史因素影响，我国经济和科技的起步较晚，直到改革开放时期，我国才开始发展自己的信息技术，但是在西方国家的科技封锁下，我国计算机技术的发展速度很慢，直到现在依然没有掌握硬件的生产技术，虽然我国出现了联想等计算机生产厂商，但是通过实际的调查可以知道，这些厂商无法自己生产相关的部件，只能从国外引进CPU、内存、硬盘等部件，然后进行组装的工作。正是硬件设备生产的水平较低，在很大程度上影响了我国计算机技术的应用，为了很好的解决这个问题，我国开始重视计算机软件技术的研究，在现有计算机性能的基础上，根据我国应用的实际需要，借鉴了西方国家一些先进的经验，极大的完善了我国计算机技术，在这种背景下，我国出现了一些优秀的软件开发公司，但是在盗版市场的影响下，这些公司很难获得足够的利润。

三、计算机技术对于档案管理的作用

1.提高管理的效率。对于传统的档案管理来说，计算机技术的使用，可以极大的提高管理的效率，计算机技术最大的特点，就是可在软件的基础上，能够自行的处理一些任务，考虑到档案管理的重要性，现在市面上有很多相关的管理软件，通过这些软件的使用，档案的录入、调取都具有很高的效率，对于档案信息的分类等也比较简单。在实际的档案管理中，档案信息的保存，主要就是为了更好的使用其中的信息，随着信息技术的发展，档案信息的保存和调用越来越频繁，在传统的纸质档案管理中，需要人员来进行实际的工作，如果档案的信息量较多，那么调取就需要较长的等待时间，而且管理的效率很大程度上受人员自身素质的影响。而计算机技术的使用，可以将档案中的信息数字化，这样档案的复制、调取等就变得非常方便，如果根据档案管理的实际需要，组建一个局域网络，对于档案信息的调取，甚至不用去档案室，只需要向数据存储中心提出相应的请求，就可以在客户端得到数据。

2.提高档案的安全性。与传统的纸质档案管理相比，计算机技术的使用，将档案信息以数字的形式，存储到计算机中，可以极大的提高数据的安全性，在我国漫长的历史中，数据信息的存储，大多都是书写在纸张上，而纸张容易受到水、火等自然因素的导致损坏，因此很多重要的历史数据，都无法保存到今天。如果能够充分的利用计算机技术，将档案信息存储到计算机中，不但能够降低自然灾害的影响，同时能够极大的减少档案占用的空间，尤其是随着存储设备的发展，现在的计算机硬盘存储空间都达到了TB级别，存储的数据如果写在纸上，将会占用很大的空间，随着近些年人们对存储信息安全的重视，硬盘等存储设备的性能有了极大的发展。现在市面上已经出现了一些防水、防震的硬盘，在很大程度上提高了存储数据的安全性，如果利用这些先进的计算机技术，无疑能够提高档案的安全性，尤其是一些企业用户，档案信息泄露出去，将会给企业的发展带来较大的影响，甚至造成严重的经济损失，而防火墙和杀毒软件等先进计算机技术的出现，很好的解决了这个问题，如果可以充分的利用加密技术等，能够进一步提高档案数据的安全性。

由于我国经济和科技的起步较晚，与西方一些发达国家相比，计算机技术的水平较低，虽然经过了多年改革开放的发展，我国已经成为了世界第二大经济体，但是计算机的使用情况依然较差，考虑到档案管理的重要性，如果能够充分的利用计算机技术，在提高管理效率的同时，还可以保证档案数据的安全性。

参考文献：

[1]孙庆霞.当前计算机技术与GIS发展趋势[J].今日科苑,2008(14).

[2]刘新喻.科技档案管理信息化发展[J].青海师范大学学报(自然科学版),2010(03).

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