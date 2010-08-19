信息化在标准化实施中的服务功能

来源：中国鸣网位置：智能科学技术论文时间：2016-09-12 11:29

随着我国市场经济日渐完善，全球经济一体化进一步发展，我国经济已经全面融入世界经济大环境之中。标准化与信息化虽然是两个不同的领域，但两者之间存在相互依存，相互融合，相互渗透，共同发展的关系。信息化建设及应用与标准化管理的推进，表面上看是两件孤立的事物。本质上任何信息应用系统都要遵照一定的流程及标准;在标准化管理中也需要借助信息化手段进行实施。工作实践中两者之间既有区别，又相互关联，相互促进。

《信息化纵横》电子信息杂志，作者阎立编，南京大学出版社出版。本书共分五篇，第一篇介绍电子信息技术的基本知识，包括微电子技术、通信技术、计算机技术、网络技术和计算机信息系统的基本原理、功能与发展情况;第二篇详细讨论电子政务的概念、内容和模式，介绍电子政务的构成框架、系统组成和实施战略;第三篇对电子商务与企业信息化的有关问题作了阐述，包括企业信息化的内涵，企业信息化的进程与方案，电子商务的本质、基础、规则、方案。

所谓标准化，是对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和社会效益的活动过程。通俗的讲，标准化就是一件事100个人做，或者一个人做一件事100次，结果都是一样的。

标准化不是一个孤立的事物，而是一个活动过程，这些活动主要包括制定、发布、实施及修改标准等内容。这个过程不是一次就完结的，而是一个不断循环、螺旋式上升的运动过程。近年来，随着信息化建设及应用的大力推进，信息化应用已经渗透到人们日常的各项工作中，而信息化应用不但能够实现规范标准化流程，还能提供方便快捷的信息服务，因此标准化工作的深入开展也离不开信息化的支撑作用。

信息化对标准化工作的支撑作用主要体现在以下几个方面。

一、信息化是提升标准化工作管理水平的有效手段

目前，电力系统正在大力推进标准化建设工作，且涉及标准种类繁多，其内容涵盖了公司生产、经营、管理等方方面面，公司员工是实施标准化的主体，参与人员众多。在标准化的建设及推进过程中，需要首先建立科学有效的标准化体系、管理体制，不断完善运行和实施机制。建立适合工作实际的标准化体系，其目的是在日常工作中切实发挥作用。而要实现这一目标，如果仍然沿用以往的管理思路和方式，采取粗线条的管理手段，将导致效率低下，难以达到预期效果。在信息化建设及应用的大力推进下，使我们能够借助信息系统可靠、规范的技术优势，将信息应用系统融入标准化管理体系建设及实施过程中，以提高工作效率和参与度。可以通过业务流程规范、改变标准化工作管理模式来提高科学决策的有效性。如各类ERP业务系统的上线运行，就使相应业务达到了规范化、流程化、标准化要求。同时在标准的制订、发布和推广应用等环节中，使用信息系统，能够加快标准的发布、检索、推广与信息反馈速度，缩短管理及应用的闭环周期，使标准的使用、更新跟上生产技术和管理需求发展步伐，促进公司健康发展。

二、信息化是普及标准化工作的有效载体

随着公司现代化建设进程的加快，规范化也由行政干预为主，转变为制定和实施标准为主。但是标准化工作的正常实施及运行，员工需要一个逐渐认知到接受的过程。因此，对员工的宣传推广也是标准化工作的一个重要方面，努力强化他们在工作中的标准化意识，增强标准化责任，树立标准化观念，使他们感悟到：通过标准化活动，可以实现规范控制、质量保证和提高效益等效果。只有员工对标准化工作的重要性高度认同，其对公司发展的有效作用才能日益显现。信息化则为完成这项任务提供了便利条件，公司信息系统的广泛应用为我们提供了一个快捷的、高效的交流载体。目前公司员工通过现有的信息系统，如协同办公系统、门户网站、邮件系统等，可以方便快捷地获取、交流标准化信息，利用这些丰富的信息资源，扩大标准化在公司生产与管理活动中覆盖度与参与度，提升工作质量，这对标准化工作的普及将起到很好的推进作用。

三、信息化是开展标准化服务工作的有效平台

随着公司系统标准化工作的深入推进，员工标准化意识的不断提高和管理的日益规范，标准在各项工作中的重要性更加突出，地位不断增强。随之而来的是对标准信息的需求将不断增多，并且需求的广度、深度必将进一步拓宽提高。满足这些客观存在的需求，需要有通畅的信息通道予以保障。目前公司信息应用系统的大力发展，则为我们提高标准化工作质量、服务能力和管理水平创造了条件。通过信息应用系统，可以开展一些具有针对性的、专业性的、深层次的多样化标准信息服务工作。

在电力系统快速发展的今天，随着公司现代化水平不断提升，尤其是特高压电网及智能电网建设全面展开，标准涉及的领域将不断拓宽。由于技术发展越来越快，标准修订周期将会不断缩短，导致标准数量迅猛增长。面对这些快速变化、种类繁多、数量庞大、专业性较强的各类标准信息，员工在工作中很难及时跟踪、应用，信息应用系统则为解决这一问题提供了现实的、广泛的发展空间。如可以通过协同办公的知识管理模块，及时发布相关标准信息，使员工获取相应信息服务。也可以建立标准信息数据库，通过检索与伺服系统，实现标准信息及时更新，达到动态服务目的，提高标准化工作的针对性和时效性。我们还可以利用现有的信息应用系统，对各类标准信息进行分类、加工，在门户网站或知识管理模块中建立专题或专栏，通过你问我答或者建立网上检索与下载系统等特色服务，提供高效的服务方式。

四、信息化是促进标准化国际化的有效途径

发展竞争已不仅限于资金、资源和劳动力等方面，还涉及科学技术、标准、专利、版权等为表现形式的创新力与软实力方面的竞争。客观上就要求我们在实践中积极采用国际标准，加快与国际接轨的步伐，全面提升公司综合实力，实现现代化公司快速转变。

要采用国际标准，首先要及时充分了解并掌握国际标准现状和发展趋势，而信息技术的应用正是实现此目标的最佳选择。众所周知，信息网络不但方便快速、而且廉价不分国界，依托于互联网，我们可以方便地查询国际标准信息，及时地跟踪相关工作领域技术、标准等的进展和变化。为我们主动参与前沿技术标准管理工作，提高标准化管理工作决策的科学性和前瞻性提供了有效支持。其次，在学习了解国际先进技术发展现状后，不但有助于拓宽员工视野、提升理论水平和实践能力，也有利于培养研发和标准化人员的创新能力，促进原创标准的制定，跟上国际发展步伐。

五、信息化是推动标准化持续发展的有效保障

当标准化工作借助于信息技术获得长足发展时，在实施进程中，客观上决定了信息技术领域的标准化必将随之发展。这就体现出标准化与信息化的良性互动，既相互依赖，又相互支持。有了这种良性互动，标准化和信息化的可持续发展就有了技术保障，也符合推进信息标准化建设的要求。

为了能够充分发挥现代信息技术优势，切实推进标准化的组织管理与推广应用工作，首先，决策者和管理部门应深入了解信息化对标准化工作的现实作用，在制定标准化工作规划时应将信息化纳入其中，找准切入点，制定切实可行方案，协调好两者之间的关系，以提高管理、应用和技术水平。二是做好前期整体规划工作，在加强基础设施建设同时，强化信息系统应用效果。信息化是一项系统工程，需要公司员工上下共同参与，经过长期不断努力才能显现效果的工作。加之信息技术发展较快，因此一定要以系统的、科学的方法指向本项工作。三是充分做好信息系统建设工作，在保障各类信息业务系统科学运行前提下，加强系统资源整合，建立信息资源共建共享机制，避免重复建设和信息孤岛的产生。四是在信息系统推广应用中，做好信息网络安全保障工作。随着SG186工程建设逐步完善及信息化深化应用全面展开，信息系统安全性变得日益重要，要切实利用管理和技术等手段，强化信息和网络安全管理工作。五是注重人才队伍建设和员工全员素质提升，培养出一批业务素质高、管理能力强的管理和技术人才。通过激励机制的建立和完善，创造良好的人才成长环境，促进人才尽快成长，以满足今后信息化及标准化日益发展对人才的需求。

六、总结

俗话讲：“没有规矩，不成方圆”，形象地说明了标准化的基础地位。在坚持信息化建设遵循标准化先行原则的基础上，也应看到信息化的推进，将使标准化工作得到信息技术的支撑和服务，它将为标准化工作的实施提供一个更好、更先进的平台，必将助推标准化工作健康快速发展。

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