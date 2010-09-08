修理普通光学显微镜机械故障的方法

来源：中国鸣网位置：智能科学技术论文时间：2016-12-06 14:37

普通光学显微镜是常用的光学仪器，光学显微镜的应用让我们更加清晰的了解生物的结构，尤其在中学生物课堂中光学显微镜发挥了极大的作用，但是在使用过程中一些学生由于使用不当造成仪器的故障。

《仪器仪表学报》是中国科协主管、中国仪器仪表学会主办，中国仪器仪表学科最具影响力的学术性刊物。它所刊登的论文代表了中国仪器仪表学科的最高学术水平，反映仪器仪表学科的前沿、研究热点，标志中国仪器仪表学科的发展方向;《仪器仪表学报》是中国仪器仪表学科和相关领域科学家探索新理论、新技术的平台，是培养和发现仪器仪表学科人才的基地，是不同学派、不同学术观点“百家争鸣”的园地，其论文是评价科技研究人员学术水平的重要依据，是国家制定仪器仪表学科发展战略的主要参考之一。

1调焦系统

故障主要有粗准校螺旋太紧和镜筒自行下滑两类。

1.1 粗准校螺旋太紧

由于长期使用，使润滑油干枯，或者有污物进入镜筒与镜臂之间的滑道中，可能使粗准校螺旋旋转吃力。我们可以向后旋转粗准校螺旋将镜筒提起来取下，清理镜筒和镜臂间的滑道，然后加入润滑油。如果还是旋转吃力的话，可以将两侧粗准校螺旋沿逆时针方向用力相对旋转，将其卸开，清理内部后加上润滑油。拆卸粗准校螺旋时可能要用到专门的双柱扳手，如果买不到，可以自制，自制方法将在后面介绍。清理时可以用干净的纱布蘸100%的乙醇清洗，不要使用有机溶剂以免损坏漆面。润滑油可以用固态润滑油，如凡士林，切不可使用液态润滑油，如缝纫机油等。因为液态润滑油很可能游离扩散到物镜等光学系统内损坏镜头。

1.2 镜筒自行下滑

可以先将两个粗准校螺旋沿着顺时针方向相对旋紧，如果效果不明显的话可以将粗准校螺旋卸开，卸开的方法是将左右粗准校螺旋旋钮向相反方向逆时针旋转即可将其旋开。将一个内径5mm 外径10mm 的圆形塑料垫片，塑料垫片可以就地取材使用任何有韧性的薄塑料片(如废弃的购物卡等)自制。加上垫片旋紧要适度，太紧太松都不好，以可以灵活转动镜筒不自动下滑为准。

2物镜转换器

其故障主要有物镜定位不准、转换器太紧及转换器晃动等。

2.1 物镜定位不准

物镜旋转到位时应有“咔”的一声，这是因为镜筒后侧的定位珠恰好卡入了转换器的定位槽内。如果定位珠的弹片太松，就会使转换器定位不准，可以将其取下，用钳子正位后再安装上去即可。

2.2 转换器太紧或者晃动

可能是由于缺少润滑油或者紧固螺丝松动造成的，需要将其卸开，调整，加润滑油。转换器的紧固螺丝有内外两个，外面的螺丝丝扣与普通螺丝一样，顺时针旋转是旋紧，内层空心螺丝丝扣是反向的，逆时针旋转是旋紧。转换器内嵌有两圈钢珠，在钢珠部位加上润滑油(注意事项同上)。加完油后先将内层空心螺丝旋上，调整紧固程度，以使两圈钢珠严丝合缝地扣好，没有松动的迹象，同时转换器旋转不吃力为准。然后旋上外面的螺丝，旋紧。由于两个螺丝是互相反扣的，所以旋紧后不会因为转换器的转动而松脱。

3镜柱和镜臂连接部分倾斜关节故障

这里经常会出现松脱的故障，单纯旋紧其紧固螺母有时不起作用，我们可以用专用扳手将紧固螺母旋开，在镜柱和镜臂连接处位置加塑料垫片。塑料垫片可以用手边的材料自行制作，垫片内径8mm 外径24mm。厚度1mm左右即可，太厚不易安装。

4遮光器故障

由于载物台可能会被水或其他药品污染，并渗入下面的遮光器缝隙内，所以遮光器经常会有转动困难或者定位不准的故障。解决办法是将遮光器下面中心位置的螺丝拧开，卸下遮光器，把里面的污物彻底清理干净，然后在卡珠和5 个卡槽的位置上涂上润滑油，再安装上即可。

以上是生物显微镜常见机械故障的基本维修方法，其中用到的工具大多都是常用工具，只是双柱扳手有时难以找到，我们可以自制，方法如下：

找一段长20cm 左右，宽3cm左右的较厚的长方形铁板，在如图的位置上用电钻打上孔。左边两个小孔直径为2mm，孔间距离为7mm。右边两个大孔直径为2.5mm，孔间距离为12mm。然后找两个2mm 的螺丝螺母拧到左边的两个孔上，让螺丝的末端露出2mm，用锉将其加工到恰好可以放进粗准校螺旋固定螺母的两个孔里为准。再找两个2.5mm 的螺丝螺母拧到右边的两个孔上，让螺丝的末端露出3mm，用锉将其加工到恰好可以放进镜臂镜柱连接处固定螺母的两个孔里为准。这样简易的双柱扳手就做好了。

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