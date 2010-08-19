英语早读课在英语教学中的作用

来源：中国鸣网位置：初等教育论文时间：2016-10-18 11:55

听说读写对于英语的学习很关键，一般的学校都有早自习，或是晨读，这个时间段是非常适合英语的阅读，阅读可以培养学生的语感并加深记忆，英语本身就是一种语言，是人们沟通和交流的工具，因此，读和说很重要。

《当代外语研究》以英语为主、兼顾其他语种，刊发有关语言本体与语言哲学研究;有关语言学与应用语言学的建设性研究;各级各类外语教学与测试的研究、试验、调查、统计报告等;中外语言与文化的研究及对比研究，特别是与汉语的比较研究;有关翻译理论、实践、方法和历史的研究;有关外语国家战略、各国外语政策、外语生态环境、外语服务与安全的研究;有关外国文学理论、外国文学批评、比较文学及作家、作品及思潮的研究;对科研院所及外语教育等相关行业活动的报道、述评;对语言和文学界名家的人物专访;对语言学及外国文学新书的介绍、评价等方向的论文。

早读课没有读书的氛围,常常是教师带读时声音盖过学生,学生自己朗读时声音就越来越小,最后变成默读。如何让学生在早读课能大胆地开口朗读和背诵,能用所学句型与他人交流,从而全面地提高学生的英语素质,成为我们英语教师教学的首要任务。

1努力营造课堂环境,使学生敢于开口

无论是从教育心理学的角度,还是从教学经验的角度,大家都有一个共识:情感是学习过程中影响学习效果的最大因素之一。《高中英语标准》认为:“学生只有对英语学习以及英语文化有积极的情感,才能保持英语学习的动力并取得成绩。”它要求教师:“努力营造宽松,民主,和谐的教学氛围。”高中学生正处于向成年转化的特殊时期,也是人生观初步形成的重要时期。我们可以看到高中学生普遍渴求一种民主、和谐、合作、能互相沟通的课堂环境,他们渴望心灵的沟通,相互的理解和尊重。因此,我适当地放宽对早读课要求,不像正课那样规矩严格,师生的交流也不拘形式,这有助于密切师生之间的感情。在全面了解学生的基础上,合理地编排座位,帮助学生组建学习小组,便于学生开展课堂集体活动和进行学习交流。同时尊重每个学生,尤其是关注性格内向或学习有困难的学生,积极鼓励他们在学习中努力进行尝试。

2精心组织教学活动,让学生积极参与

2.1挑选和培养“读书带头人”。要打破早读无声、沉闷的状态,就需要有人带头读书。我首先挑选出一个英语发音较准确,有胆量,责任心强的学生来担任英语科代表,另外选出四个大组长,每四个同学的学习小组中选一个小组长。事先帮助科代表做好领读的准备,安排早读的任务,和指导组长如何开展小组活动。在教师的参与、指导和帮助下,有这些基础好的学生带动,早读课的读书气氛慢慢形成了。待早读正常开展起来,期中考试之后,小组长就让学生轮流来当,让每个学生都有机会锻炼自己和表现自我。

2.2教师早读坚持下班,扮演好组织者、指导者、监督者、帮手与伙伴等多种角色。新生刚入学,早读我尽量多带读,教给学生正确的语音和语调,还利用磁带录音,让学生模仿跟读,对于重要的段落或难读的句子,多次重复,直到熟练顺口为止。不带读时,随时给予学生必要的指导。热情地帮助差生,往往我们教会他们读几个简单的生词,就是给了他们开口的勇气和学习英语的信心。同时,还注意观察集体活动的开展情况,如:“对子”活动的对话、小组活动的相互检查背诵等等。有时甚至还充当合作伙伴与学生对话,或者一起朗读一小段优美的文章。在确保早读有序进行的同时,让每个学生都乐于参加早读。

3认真设计早读内容,促进学生不断进步

3.1熟读教材。朗读是英语学习中一个非常重要的环节,通过大声朗读,学生既可以提高口语能力,又可以培养语感。因此,在早读课朗读单词、短语和课文应为常规任务,根据教学计划做好每天的安排,向学生提出具体要求,并检查落实。

3.2背诵课文。背诵是知识输入和积累的一种有效途径。学生在熟读课文,理解其大意之后背诵一些重要的句子和段落,有助于学生巩固所学的单词、短语、语法、句型等基础知识。

3.3演“脱口秀”。句型是在学习者的脑海中建立外语语境的重要一环。真正地掌握句型,不但要在学习者的大脑中“贮存”有大量的句型,而且要求在使用时可以灵活地“调取”。在教学中,我们遇到的问题是:虽然教师在课堂上都给学生举例子来运用句型,而且学生在早读也反复地背诵这些句型,但学生很容易把它们遗忘,或是不能在正确的场合使用。后来,我发现在English Weekly中,每个单元都有一个Talk Show,它以对话的形式编写,把一个单元的重要句型都运用在对话里,而且用黑体字进行标注,真是一目了然。这样,Talk Show就成为了我们早读的一个内容,让学生扮演角色,还必须互换角色进行对话,在一个个的语言情境中训练所学的句型,同时要求学生课后模仿编写和进行对话,这样不但可以培养学生逐渐形成对特定场景做出快速语言反应的能力。而且,经常进行口头交流活动是巩固单词的最好的实践。

3.4欣赏美文。高中的课文比初中的课文长了很多,所涵盖的生词量也增大了 了。这对于约占全班五分之一人数的差生来说,学习的难度更大了。由于掌握的词汇少,根本无法连贯地朗读长长的一篇课文。每当老师带读或科代表领全班齐读后,他们只能看着词汇表反复地读生词,花了九牛二虎之力才记住几个单词,但由于没有句子,段落和篇章的整体联系,这些单词很快就被遗忘了。慢慢地这些差生对英语学习就失去信心,最终放弃英语。为了解决这一问题,我从高一开始就采取了增加短文的方法。按照教学计划进行单元教学的同时,根据每单元内容,从课外资料中精选出2~3篇与单元话题内容相关的短文,作为早读的一个内容,这些精美的文章都是200~250个单词,文体不同,信息量大,把词汇与学生感兴趣的信息“捆绑”在一起,学生很容易记住单词。另外,由于这些短文所含生词不多,基础差的学生借助字典或小组成员的帮助完全有能力朗读,从而保持了学习的信心与兴趣,而基础好的学生每单元都能背诵1至2篇。这就真正地实现了我们的一个教育目标:“缩小两极分化,人人都在进步。”学生带着愉悦的心情来欣赏精美的文章,通过大声的朗读可以刺激脑部神经系统,从而不断地提高记忆能力、思考能力、阅读能力和写作能力。经过两年的积累,我惊喜地发现:在江门市高中学年统考中,自己任教的班学生的作文比年级其他班的流畅、语法错误少。书面表达题的平均分比平行班的高出3~4分。古话说得好:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”

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