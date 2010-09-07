初中英语口语教学的难点

来源：中国鸣网位置：初等教育论文时间：2016-11-22 11:27

学习英语的最终目的就是为了进行交流，因此，英语的口语教学十分重要，但现阶段由于我国教育的一些弊端，英语学习仍然比较注重考试和分数，许多学生只回答题不会说，要想克服这一问题就必须将口语教学重视起来。

《英语新世纪》译林出版社利用强大的英语教材优势及丰富的国外英语读物资源,于2005年9月倾情推出全新的《英语新世纪》初一版、高一版。新版《英语新世纪》集教材同步学习与课外知识拓展为一体,在帮助学生进一步巩固所学知识的同时,让学生接触地道的英语,关注世界,开拓视野。

随着我国改革开放进一步深化扩大以及国际交往日益频繁，学习英语并运用英语进行口头交际已成为社会的需要。因此，加强英语口语的教学已被大家所注重，这不但是当前素质教育的一项要求，也反映了外语教学改革的趋势。但由于种种原因，长期以来中学英语教学尤其口语教学存在着不少困难与问题，需要切实解决。本文针对目前中学英语口语教学上存的困难与问题，提出解决的一些对策。

一、口语教学中的困难

通过研究，我发现中学生在培养英语口语能力方面存在的主要困难主要有以下几个方面：

(1)缺乏必要语言环境。我国学生是在汉语单一语种的环境中学习英语的，除了每周有限的几节英语课外，很少有接触英语的机会。课内学生来的一点听说训练也难以在课外得到复习巩固。这样的英语语言环境严重地影响了学生听说能力的发展。

(2)教师口语水平偏低。目前不少中学英语教师的口语水平偏低，语音语调不准确，不能流利自如地用英语教学，这对培养学生听说能力是很不利的。

(3)班级学生人数过多。培养听说能力必须通过大量的反复练习，每个学生都要有足够的听说实践机会。而我国绝大多数中学班级容量较大，一般在50-60 人左右。班级人数过多就难以组织有效的口语训练活动，使学生开口实践的机会少，口语的能力自然难以提高。

(4)听英语的机会太少。说英语的能力必须建立在大量的听英语的实践基础之上，而我国学生由于教师的口语水平较低，电化教材设备和资料较差等种种的原因，学生听英语的机会少，这直接影响了说的训练。

(5)心理障碍的影响。由于英语基本功不够扎实，如语音语调不够正确规范，词汇、句型、语法不够训练，朗读、背诵等基本功不到火候等，学生很容易产生畏难情绪，以致形成心理障碍，怕说错，说不好，遭人讥笑，被批评。因此学生开口难，连贯叙述更难，越怕越不敢说，越不说就越不会说，导致恶性循环。长此以往，我们的英语口语教学就陷入了一个“怪圈”，外语教学整体效益不高。

二、解决困难和问题的对策

针对上述困难和问题，我们在英语口语教学中采取了以下对策：

(1)坚持用英语教英语。用英语组织课堂教学，用英语教英语有着十分重要的意义，可以说是英语教学成败的关键。

用英语教英语有利于提高学生的听力水平，有利于向学生提供大量说英语的示范，便于学生口头模仿，有利于激发学生说英语的欲望，并提高学生学习英语的兴趣。

教师从一开始就要多说英语，用英语组织教学。一开始学生可能不习惯，也听不懂，教师就可以借助实物、图片、模型，配以手势、动作、表情等手段来帮助学生理解。关键是一定要坚持说下去，只要教师坚持说英语，学生就会逐渐提高听的能力，不懂的句子渐渐听懂了，不熟悉的话语渐渐听熟悉了，不清楚的词语渐渐听清楚了。听力理解提高了，开口说就有了依据和保证。没有足够听的实践是不可能开口说的，所以关键是教师一定要坚持说英语，用英语教英语。

(2)鼓励学生开口说英语。说英语的能力只能通过说的实践才能逐渐培养起来，所以教师应该多给学生开口说英语的实践机会。要鼓励学生大胆开口，谁越是敢说，多说，谁就越早学会说英语。学生开始说英语时，免不了会有些紧张、害怕、害羞，教师应热情鼓励，及时帮助，适当引导，鼓励学生说下去。一个轻松、宽松的环境，一张和蔼可亲的面容，一个鼓励、期待的眼神，都能帮助学生顺利地说英语。每当学生能正确地说想要表达的意思时，教师要以加肯定和鼓励，对口语表达能力有所提高的学生，教师要及时表扬，使学生看到自己的进步，真正感到鼓舞和愉快，并产生自信心和主动性，进一步努力想方设法去提高说的能力。

(3)注意改错的艺术。学生初学说英语，出错是难免的，因此教师应注意改错的艺术性。有的教师习惯于一发现错误就立即打断学生，进行直接纠正，并要学生重复教师的正确句子。这种改错的方法不是不能用，而是不宜多用，因为它往往给学生造成思想压力，不利调动学生参与口语实践的积极性。

教师的改错要有所选择，对一些小错，尤其是学生不熟练而造成的口误就不宜有错必纠，因为随着学生口语表达能力的提高，这些错误会自行得到纠正的。即使需要纠错，也最好由学生自己纠正。例如学生说Tom always does her(×)homework carefully and……时，教师可以微微摇头，学生就会立刻意识到口述有语而重新什么叙述。当学生说到……his homework……时，教师微微点头，这个小错就由学生自己纠正了。

当学生说英语出现了严重错误时，则必须纠正。但也应该注意保护学生的自尊心和学习英语的积极性，切忌粗暴打断，更不能训诉指责。这时更好采取间接纠正的方法，例如，学生说出 I go(×) to see a friend of mine yesterday after breakfast……这个错句时，教师可以若无其事地说：Oh yes. I see you went to see a friend of yours……或者说Yesterday after breakfast you went to see a friend or your……这就间接地纠正了学生的时态错误，同时又保全了学生的自尊心，保证学生能够顺利地继续口头叙述。

(4)文化障碍的消除。英汉语言的文化差异是客观存在的。因此，英语口语教学是否成功，在某种意义上说是能否帮助学生消除文化障碍。在教学中，教师除了使学生掌握和提高语言的基本功外，更要使他们了解英语国家特定的语言环境、特定的文化母体以及特有的文化观念等，努力扩大知识视野。只有这样，才能弥合文化沟壑，才能在交际中随机应变，达到预期的交际目的。

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