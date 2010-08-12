高中历史教学策略及教学原则

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-13 10:36

我国教育的不断深化改革，要求高中要从全方位对学生进行培养，素质教育的开展使历史教学逐渐受到人们的重视。在传统的历史教学中，教师采用的教学方法比较落后，而历史这一学科知识和学生的日常生活联系并不密切，这样就使得学生对历史学习不感兴趣。

《历史教学问题》国家级教育期刊，创刊于1981年，是由华东师范大学主办的综合性的历史研究和历史教育教学类专业刊物。办刊宗旨：伸张学术正气，高扬双百精神，会通中外古今，团结学界挚友，为推进史学革新，繁荣史学事业服务;为深化历史教学改革，提高历史教学质量服务;为普及群众性历史教育，增强全民历史意识服务;为继承、光大民族文化遗产，加强精神文明建设服务。力求办出特色，提高品位，更富学术性、知识性、思辩性、先导性、针对性和多样性。

在我国信息技术飞速发展的过程中，信息技术的应用范围有了明显的扩大，而且在信息技术环境的影响下，国家对高中教育教学的要求也有了明显的提高，尤其是对历史教育的要求。在高中教学中，历史教学的地位并没有语数外这几个学科的地位高，这样就使得历史教学在学校中无法获取完全支持，进而导致历史教学效果不理想。此种情况在信息技术环境下发生了改变，高中学校逐渐提高了对历史教学的重视程度，在教学资源更加丰富的情况下教师如何做好历史教学已经成为当前亟待解决的问题。

一、制作历史课件

在传统的历史教学中，教师采用的是一言堂的教学方法，教师单纯的用语言来讲述知识，平铺直叙的内容无法引起学生的兴趣，进而导致历史教学无法取得较为理想的效果。此种情况在信息技术环境下有所改善，教师在此环境中开展历史教学，可以先根据教材内容来制作历史课件，此课件应重点突出教学中心，在此基础上教师还应该融入一些趣味性的内容，在课堂上的时候，教师就可以利用多媒体来为学生播放课件，将枯燥乏味的历史知识以更加有趣的方式展示在学生面前，可以有效的激发学生的学习兴趣[1]。教师在制作课件的过程中，需要注意以下几点：第一，课件的内容应该是丰富多彩，并且和教材内容有关联的，这样教师才能利用课件引入教学内容。第二，课件模块主题必须是鲜明的。若是学生在观看课件的过程中无法理解其主要讲述的内容，那么课件的作用就无法发挥出来，鉴于此种情况，教师必须突出模块主题，让学生可以清楚课件主题，并引导学生进行思考探索。第三，课件中应该增加一些游戏活动。历史知识比较枯燥，而且知识点比较多，若是让学生死记硬背，那么效果自然不会很好，鉴于此种情况，教师在制作课件的过程中应该在其中添加一些游戏活动，让学生在活动中对历史知识有进一步的记忆，这样灵活的记忆方式可以帮助学生记忆的更加牢固，进而取得更好的历史学习效果。

二、创设情境，激发学生的学习兴趣

在当前的教育教学中，传统的教学方法逐渐地被淘汰，新型的教学方法应运而生，比如说探究学习方法以及情境教学方法等，其中情境教学方法的应用是比较广泛的，可以在不同学科中应用。因此，在历史教学中，教师也可以采用情境教学方法。教师可以利用信息技术来创设情境，让枯燥的历史知识以历史情境重现的方式出现在学生面前，进而吸引学生的注意力，让学生可以融入到历史学习中。比如说，教师在讲解《抗日战争》这一内容的时候，教师可以从抗日题材的电视剧中选择一小段最贴合实际情况的视频，然后通过播放视频的方式让学生深刻的了解抗日战争的残酷，同时，学生在观看视频的过程中，还可以从中了解到团结的重要性，进而在潜移默化中培养学生的团队合作精神。再比如说，教师在讲解《古代中国的政治制度》这一内容的时候，教师也可以在教学中为学生播放相关的视频，为学生创造学习的情境，以此来激发学生的学习兴趣[2]。

三、利用信息技术来优化教学模式

在信息技术背景下，教师想要做好历史教学，就应该充分利用信息技术来优化教学模式，这样才能提高学生学习的积极性。教师在利用信息技术的过程中，应该做到以下几点：第一，要发挥研究性学习的优势。在教学中，研究性学习模式是一新型的教学模式，主要是通过小组研究的方式来学习历史知识，以此来调动学生参与学习的积极性。第二，启发诱导教学模式。在网络资源的支撑下，教师可以寻找到很多和教学内容有关联的材料，因此，教师在教学中就可以应用这些材料来启发学生的思维，让学生通过思维联想的方式来记忆知识。综上所述，在信息技术环境下，教师想要做好历史教学，就应该转变自身的教学观念，逐渐摒弃传统的教学方法，采用创新的教学方法，结合信息技术来开展教学，这样才能激发学生的学习兴趣，调动学生参与到历史学习中的积极性，学生只有融入到学习中，才能更好的理解并记忆历史知识，进而为其应对高考增加一份信心。

参考文献：

[1]汪纬.信息技术环境下高中历史教学策略探析[J].科教文汇,2014(11):178-179.

[2]郭圣东.信息技术环境下高中历史教学策略研究[J].科教文汇,2015(1):128-129.

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