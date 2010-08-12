高校心理健康教育价值取向的思考

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-14 14:24

普通高等学校心理健康教育的价值取向具有双重性:知识教育与幸福教育。知识教育是基础，幸福教育是根本。高校心理健康教育实现从知识教育向幸福教育的转变，不仅是增强大学生心理健康教育实效性的需要，更是促进学生全面发展、引导学生树立科学幸福观的需要。通过分析国家、社会、家庭和学生个人对心理健康教育价值取向的多方诉求，促使我们深刻反思高校心理健康教育教学现状及深层次原因，进而完成对高校心理健康教育工作者、课堂教学和实践教学价值取向的重构。

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在现有的心理健康教育教学实践中，教育者通常只能够做到很好地实现知识教育目标，却不能实现知识教育向幸福教育的转变和升华，这必然导致高校心理健康教育丢了根本，失去灵魂，其教育效果大打折扣。如何实现心理健康教育的双重价值目标，需要教育工作者进行深刻地反思，并在实践中不断探索与重构。

一、高校心理健康教育价值取向的必然转变

(一)高校心理健康课具有知识教育与幸福教育的双重价值取向

每一门课程教育的基本属性都离不开知识教育，心理健康教育也不例外，这是教育的本质属性。不认识到这一点，教育就失去了它最基本的功能和意义。高校心理健康教育的知识属性即是向教育对象传授认知、情感、意志等个体心理学特点以及人际交往、学业选择、人格发展、婚姻爱情等方面的基本知识，并引导学生正确认识自我、理解他人，掌握合理调控不良情绪的方法，应对挫折和压力等技能[1]。高校应该在重视心理健康知识教育的前提下，更注重培养学生的主观幸福感，帮助学生了解其自身的突出优势和积极的人格特质，挖掘学生的潜能，激发学生的学习乐趣，构建他们崇高的精神世界，即心理健康教育肩负着幸福教育的神圣使命。正如苏霍姆林斯基所言：“教育就是培养幸福的人。”对幸福的追求与培养是高校心理健康教育区别于其他学科教育的主要特点，也是其地位重要性的集中体现。

(二)各方对心理健康教育的价值取向诉求不一致

教育最本质的属性是满足多方的价值追求，这种价值追求在其它各学科教育领域中目标趋于一致，分歧不大[2]，而在学生的心理健康教育上差异很大。首先，从国家层面看，国家对大学生心理健康教育重视程度越来越高，这种诉求带有强烈的使命意识和政治色彩，具体体现在从师资力量的选拔配备、培养培训，甚至连工作的具体评价体系和考核标准都有相关的规定。近年来社会在选拔人才时也更加看重团结协作精神、沟通能力等良好的心理品质。从社会层面看，和谐社会的构建对心理健康教育的诉求更强烈，因为和谐的个人是和谐社会的细胞，大学生肩负着建设祖国的重任，其自身和谐更重要，高校心理健康教育的最主要功能就是培养身心健康、和谐发展的高素质人才[3]。所以在国家和社会这个层面上，对高校心理健康教育的诉求是高标准、高要求。其次，从家庭层面看，对大学生心理健康教育的诉求并不高。家长把孩子送进高校学习深造，其诉求要么是孩子能考上研究生，获得继续系统学习的机会，要么是大学毕业能够顺利就业，获得一份安稳的体面工作[4]。至于大学生的心理健康程度和是否幸福虽然家长也关心，但并不强烈，一直在应试教育概念里的家长可能还没有意识到幸福教育和精神培养的重要性，他们也没有将心理教育与孩子的发展联系在一起，因此，他们对高校心理健康教育的诉求很低，有的家长甚至根本没有诉求，只求孩子别变坏。从大学生个体看，他们对心理健康教育的诉求多样化，幸福观出现错位。当代大学生多出生于90后，又多为独生子女，物质条件优越，娱乐丰富多彩，亲情呵护备至，物质上的富足和精神上的匮乏导致学生的幸福观扭曲错位。一些学生认为，幸福就是单纯追求物质上的满足和感官的快乐，而忽视内心的精神建设[4];在对待个人与集体矛盾时，以自我为中心，只考虑个人的感受，而忽视对集体的责任与贡献，完全就是享乐主义;在对待当前与未来的关系上，只把当前的暂时愉悦当成了幸福，而忽视了对未来的创造，拒绝对未来付出辛苦与努力。结果理想信念不坚定，稍微遇到一点挫折和困难就选择放弃，意志力缺乏，做人没有原则和底线，逃课、考试作弊、迷恋网吧、打架等现象在大学生中普遍存在，为此心理健康的幸福教育在帮助大学生树立正确的幸福观、人生观、世界观和价值观上发挥着巨大的作用。

(三)高校心理健康教育价值取向的必然转变

家长对心理健康教育的忽视和国家、社会对心理健康教育的强烈诉求形成极大的反差。高校心理健康教育要想更好地满足多方诉求，难度很大，为此就要站在心理健康教育终极目标的制高点，实现由知识教育向幸福教育转变[5]。一方面，随着社会的发展进步，知识本身并不会自觉发生变化或更新，它需要教育工作者的传播与教育对象根据自身的认知能力、理解能力和主观接受意愿去推动知识的发展与更新。即知识的教育是有限的，而幸福的教育是无限的，知识教育的有限性只有依赖幸福教育的无限性才能得以更新和发展。另一方面，在世界观、人生观和价值观从来没有如此多元化的今天，帮助大学生树立正确的人生观和幸福观，在精神世界里为广大学生建造一座坚不可摧的城堡，既有利于大学生的身心健康和全面发展，又有利于国家的长治久安和中国特色社会主义事业的蓬勃发展。

二、高校心理健康教育价值取向的现实反思

受传统主流心理学一直将其研究重心放在心理疾病的治疗和矫正上的影响，高校心理健康教育也一度将工作重心放在对学生心理问题的发现、诊断和治疗上。心理健康教育背离终极目标越来越远，教育工作者必须对这些现实问题进行深刻反思。

(一)心理健康教育工作者的职业幸福感现状的反思

目前，大学生心理健康教育工作主要由专职心理学教师和辅导员承担，教育工作者的主观幸福感不强的现状应该引起关注。自2011年教育部颁布《普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准(试行)》以来，各高校已经将心理健康课程作为公共必修课列入教学计划[6]。但由于教学资源的不足，大多数学校基本上采取合班上大课的方式，教师基本以知识传授为唯一教学目标，理论讲座式的传统教学与学生期待的充满活力的生动课堂相差甚远。实用功利的心态导致大学生失去学习兴趣，其教学效果很难实现大学生身心素质的发展。再有就是由于师资力量有限，同一个教师要重复讲授十几次同样的教学内容，这对教师本身的耐受力是个不小的考验。此外，由于心理咨询和辅导工作的特殊性，心理教育工作者经常接触负性事件，他们承载太多的悲观情绪，如果咨询效果不明显还会给他们带来工作上的挫败感，造成心理健康教育教师身体和精神上疲惫，从而产生不同程度的职业倦怠。教师的职业幸福在哪里?教师的幸福感也令人堪忧。

(二)心理健康教育教学现状的改变反思

审视目前高校心理健康教育教学现状，存在着只重视知识教育目标的弊端，主要体现在教学内容上过分追求知识的系统性。由于受主流心理学“消除心理疾病就能获得幸福”的理念主导，高校的心理健康教育内容基本上以心理问题甚至是心理疾病的现象、在生理和心理等方面的症状表现、诊断的理论依据及治疗的方法等描述为重点[7]。结果导致一些健康的学生认为自己的心理出现问题，需要老师帮助;即使对真正出现问题的学生也不合适，他们常常对号入座，夸大自己的问题;最可怕的是真正心理障碍的学生，他们将自己伪装得严严实实，用“健康”的外表切断外界的帮助。高校校园内出现的多例学生自杀现象，调查中几乎会出现同一种声音：“平时该学生很乐观，没看出什么异常”。教育工作者最大的遗憾和悲哀就是当校园内恶性事件发生时，我们就在身边，不是自己无能为力，而是根本就没有机会。高校心理健康教育单一追求知识传递和学生的理性养成，忽视大学生个体的存在意义，忽视大学生的内心成长，背离了人生观、价值观、生命观和幸福观养成的根本问题。高校心理健康教育不仅没有解决大学生的心理问题，甚至会产生更多的困惑和问题，这样的教育使原本就迷茫的大学生失去方向，精神世界略显空洞。漠视学生的幸福，没有尊重学生的主体地位和生命成长的意义，教育者必须反思幸福教育目标下的心育教学模式。

(三)教师几近“完美”的工作思维模式的反思

爱之深责之切。老师对学生的期望与家长对孩子的期望是一样的，在老师眼里，没有最好，只有更好。正是工作中养成的“挑剔”的职业习惯和“完美”的思维模式，相比学生的优点，教育工作者更容易关注学生的问题，并试图努力修正这些行为。由于心理健康教育工作者以为有更多的理论支撑和改变行为的办法，这种愿望就更加强烈。教师带着“挑剔”眼光工作的过程中，根本看不到学生在哪些地方做得好，也看不到大部分学生在学习、工作方面取得的成绩。特别是在课堂上，学生特别害怕老师的目光，因为他们一直认为心理老师特别神秘，自己的所思所想逃不过老师的眼睛，还有教师甚至用医生的眼光搜寻有心理问题的学生，并试图通过咨询给学生提供服务和帮助，结果导致老师将目光聚焦在学生的问题或问题学生上，教师“挑剔”的思维模式不利于学生的学习和发展[8]。心理健康教育工作者需要建设积极性、包容性、肯定性、非防御性的思维模式，对学生的教育和引导绝不是挑毛病，而是看优点。其实幸福教育的本质就是让学生认识到每一个人都是生命的统一体，生命的自组织系统能够实现个体的自我修正、自我提高、自我完善、自我优化和自我实现。为此，心理健康教育的价值取向在促进人类幸福美好，挖掘内在潜能和优秀品质上需要深刻反思。

三、高校心理健康教育价值取向的重构

心理健康教育传统的知识教育模式,幸福教育的缺失，导致心理健康教育遭遇瓶颈。重构心理健康教育价值取向对提升学生自我价值、彰显“以学生为中心”的理念、培养学生健全人格具有重要意义。通过重构教师价值取向,重构课堂教学价值取向以及探索实践教学模式，达到丰富学生的个体积极情绪体验以及提升学生的自我潜能，从而提高大学生心理健康水平和幸福感受能力。

(一)高校心理健康教育教师价值取向的重构

最近有关研究成果表明，在影响学生发展的诸多因素中，优良的教育环境和资源、先进的教育理念和方法就好比武器，它虽然对教育效果有重要影响，但真正起决定作用的却是教师的品格[9]。目前高校心理健康教育教师主要由专职教师和辅导员组成。他们的幸福观和价值取向对学生有非常重要的影响，甚至胜过教育本身。从客观环境上，学校领导要关心心理健康教育教师的成长和他们的幸福感受，要像重视专业课教师发展一样重视他们的成长;像重视学科建设一样重视心理健康教育教学体系建设。要做到情感上支持、生活上关心、政策上鼓励、待遇上倾斜，努力创设更加积极的、包容的、愉悦的工作环境。主观上，心理健康教育工作者要以积极的心态对待工作中的困难，从“习得性无助”到习惯性乐观转变。要树立自己正确的幸福观，在工作实践和生活中体验自己的幸福感受，并将这种深刻的内心体验传递给学生，身体力行的实践最有说服力。此外，心理课教师对自身的要求也尽量避免追求完美，偶尔在学生面前暴露自己的一些小缺点，对建立和谐的师生关系有益，师生之间的坦诚和真实是对教育的最好诠释。教育者要认识到心理健康教育的价值取向升华为幸福教育的深刻意义。大学生心理健康的幸福教育目标在于能够充分体现以人为本的教育理念，它提倡积极人性论，消解了传统主流心理课教学过于偏重解决问题的片面性，真正恢复了心育本来应有的功能和使命[10]。如果心理健康教育能集中力量利用人积极的本性来使人更趋于完善，而人又能在个人和集体的解放中表现出充分的积极，那么，心理健康教育在构建和谐社会方面就能作出巨大的贡献。就目前我国的实际现状来说，随着现代化建设的进展，我们的社会已经能够为每一个人提供比较好的生活条件。如何在比较好的物质条件下使普通人生活得更幸福，自然应成为当代心理健康教育最迫切的任务。高校心理健康课是实施幸福教育的主渠道，责无旁贷。

(二)高校心理健康教育课教学价值取向的重构

高校心理健康教育课从知识教育向幸福教育转变的基础是教学体系的重构。教学体系要为大学生的身心健康成长服务。为此，高校心理健康教育课应从教材内容的整合、教学方法的创新等方面逐步推进。在教学内容上凸显幸福教育的诉求，倡导模块化、项目化教学。在精读教材内容的基础上，根据大学生特殊阶段遇到的心理困惑和心理特点，将教材内容重新整合为四个模块：积极人际关系、积极情绪、积极自我和积极应对，进一步细化为项目教学。一位老师可以负责一个项目或几个项目，教师将精力集中于自己感兴趣的项目上，这样就能激发自身潜能，也容易出教学精品。这样的教学，教师感动，学生主动，教学实效性明显增强。此外，根据项目内容可以开发符合教育特点的易操作的心理小游戏或微活动，引导学生在活动或游戏中思考，通过自己的真实体验理解心理学知识，充分调动个体能动性，感受沉浸带来的幸福。正如积极心理学之父塞利格曼所言：“真实的幸福源于发现自己的优势和美德，并在生活中充分发挥它们。”创新教学方法，创造生动的、充满活力的教学课堂，增强心理健康课堂的吸引力。长期以来，由于客观上合班大课和教师主观上遵循守旧的应对方式导致心理健康课教学主要以单一讲授为主[11]。教师总是想尽一切办法毫不保留地将自己掌握的所有知识传授给学生，总认为心理学知识理论性强，抽象，学生不易理解，必须在教师的反复讲解后学生才能掌握。然而主观上的美好愿望，在现实面前被击得粉碎。在期末课程快结束时，一个学生给心理健康课的评价是：“我对这门课非常失望，唯一的印象是这位教师竟然可以从头到尾一直讲个不停，完全无趣。”由此可见，必须创新教学方法，才能满足学生的心理需求，才能增强心理健康课的实效性。可以将小组讨论式、启发式、案例教学、角色扮演、音视频、谈话法等教学方法运用到课堂，根据教学内容合理安排。在不同的教学方法中，教师的身份和学生的角色在互换和变化中参与到课堂中来，激发学生的学习愿望和团队意识，真正体现教师主导、学生主体地位。心理健康教育的终极目标就是用我们的爱浇灌出有幸福向往和生命动力的人。

(三)以体验式团体辅导为主的实践教学的探索

基于目前高校课程设置、教学计划安排和心理健康教育师资力量等实际情况，采用小班型授课在短期内很难实现，为此我们可以利用现有条件和资源探索以体验式团体辅导为主的实践教学模式，将其作为课堂教学的有力补充。以体验式团体辅导为主的实践教学模式即是结合课程教学的四个模块内容，根据大学生不同发展阶段的心理需求、发展特点设计团体辅导科目，充分信任学生，充分调动学生的主观能动性，充分发挥团队力量和团队优势，作为第一课堂的有力补充。目前主要开展八个科目：相亲相爱的一家人——团队建设，我就是我——接纳自我，沟通无极限——人际关系，网络世界有个你——网络交往，同一屋檐下——亲密舍友，没有什么大不了——学会乐观，逆风飞扬——应对挫折，莫愁前路无知己——失恋心理[12]。实践课教师可以借力辅导员，因为辅导员是大学生最信任的老师，同时辅导员也肩负大学生心理健康教育的职责，又具备心理辅导的职业资格。以辽宁为例，多数辅导员已经获得国家心理咨询师资格。我们可以通过开展学习、培训、交流等途径提升辅导员开展实践教学的能力，使辅导员在工作中的职业能力不断提升，幸福感不断增强。在开展实践教学过程中，要理清第一课堂和第二课堂的关系，课堂教学是大学生心理健康教育的主渠道，实践教学是课堂教学的补充。要根据教学目标确保理论教学和实践教学的相融性，要以促进学生的全面发展为目标，要发展大学生的积极心态，引导他们正确认识自身的潜在优势和积极品质，充分体验积极情绪和积极品质带来的心理享受和主观幸福感，充分挖掘他们自身具有的建设性力量，增强他们战胜困难和挫折的自信以及奋斗进取、团结协作的精神品质，协助大学生在自身和环境允许的条件下达到最佳的心理状态，提升感受幸福的能力。大学生心理健康课实效性不强，很重要的一个原因是我们的教育没能发挥学生的主体作用，没让学生体验到学习的快乐，在学习中感受不到幸福，方向不对，投入与产出不成比例，相反会背道而驰。教育教学过程中我们没有深入到学生的内心，不能引起学生的共鸣。一个不能让学生在内心深处认可、接受、信服的教育，其实效性又怎么能好?[12]正如罗国杰所说：“道德教育究竟能起到多大的效果，在于受教育者能够接受多少。”教育在于肯定灵魂，当高校心理健康教育从知识教育升华为幸福教育时，教育便深入到了学生的灵魂深处，其效果便会不言而喻。

参考文献：

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