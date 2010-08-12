高职校园文化建设的理性思考

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-18 11:16

校园文化是以学生为主体，以校园为主要空间，并涵盖院校领导、教职工，以育人为主要导向，以精神文化、环境文化、行为文化和制度文化建设等为主要内容，以校园精神、文明为主要特征的一种群体文化。它主要包括：以青年学生为代表的文化观念以及有所规范的学生特有的思维特征、行为特征和方式;学生课余生活中一切以群体形式出现的文化活动，如诗社、棋牌俱乐部、书社、文学社等社团活动，其中最能体现校园文化本质内容的是校园风气或校园精神。

《中国校园导刊》(教育版)系国家新闻出版总署主管，新闻出版报社和北京师范大学联合主办的国内外公开发行的国家级综合教育类期刊，刊号：ISSN1001-2993CN11-5663/GO邮发代号80-732，月刊。《中国校园导刊》在国家新闻出版总署有备案信息，本刊刊登的作者文章，目前可以同时在维普网、中国期刊网检索到全文。

其本质是一种人文环境和文化氛围。在这种由大学生自己为主体营造的人文环境和文化氛围中，有校园特色的人际关系、生活方式以及由大学生参与的报刊、讲座、社团及其他科学文化体育活动和各类文化设施会作为校园文化的主要特征充盈着大学校园的各方面建设，从而使得大学校园更富有生机和活力。

文章从重视校园“硬环境”建设、搭建多元化学生服务平台、强化师资人文素养、实施素质拓展工程四个方面总结了甘肃林业职业技术学院校园文化建设的主要成果，分析了存在的主要问题，并从坚持把德育放在首位、加强文化基础教育、服务学生全面成长成才、加强学生思想教育和心理健康教育、进一步提升校园文化研究工作水平五个方面进行了理性思考。

一、建设立体化的绿色校园

作为高职大学生学习、生活和成长成才的重要家园，构建和谐、美丽、绿色的育人场所，对促进大学生全面发展具有重要作用。作为林业类高职学院，甘肃林业职业技术学院(以下简称学院)秉承“为了陇原绿化，我们一直在努力”的理念，依托林业技术、园林技术等专业和师资优势，对校园绿化工作从多角度进行规划并认真实施，提高了校园绿化的档次与水平，整个校园达到了四季常青、三季有花的绿化效果;依托实训基地建设和科研工作，大幅度增加了校园绿地面积，在绿化树种选择上既注重丰富性又适当加大了濒危保护树种的配置比例;重视环境育人，通过多种方式加大对校园环境建设的投资力度，极大地改善了育人环境。目前，校园绿化面积95092平方米，占校园总面积的36%，建有玉松园、桃李园、学苑广场、思苑广场、综合实训基地、林苑大道、水杉路、云杉路、红枫路、海棠路、七叶树路等，绿化树种达300多种，院内实训基地建有甘肃野生花卉驯化区、甘肃陇东南行道树示范区、珍稀濒危植物区、经济林区、盆景区、草本花卉繁育区，校园内观赏植物种类丰富，是集教学、科研、绿化为一体的综合场所。其中珍稀濒危植物区保存了水杉、红豆杉、领春木、金钱槭、庙台槭、水青树、杜仲、银杏等国家保护植物20多种。校园环境建设充分展现了绿色校园和园林化建设的风格。合理的绿化设计，精致的景点配置，自然的树木、花卉、草坪与人工雕琢的个性化树木、盆景，四季常青的松柏与多彩的花卉，高大挺拔的雪松与树冠交叠的梧桐林荫道，攀缘的藤本与坡面匍匐的迎春花等等，交织形成了立体化的绿色美丽校园。

二、搭建多元化学生服务平台

学院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，创建良好的学生服务平台。新生入学接待工作周全到位，开展为期3周的入学教育，通过军事训练、校情介绍、制度学习，使新生及时适应大学生活，学生入学满意度高，基本消除了新生退学现象。深入开展心理健康咨询和心理素质测试，及时启动心理干预工作，对保持学生心理健康起到了重要作用。学院成立了由院领导及招生就业处、各系主要负责人组成的“学生就业工作领导小组”，各专业开设了“大学生职业发展与就业指向”课程，开展职业生涯设计，通过举办优秀毕业生事迹报告会、创业指向会、招聘会，搜集就业信息与发布信息，对应届毕业生全面进行就业指向，学生对学院提供的各种就业服务参与度高、认可度高。除甘肃省国家励志奖学金、甘肃省国家助学金、国家奖学金、国家开发银行生源地信用贷款项目外，还设有学院奖学金、学院勤工助学金、深圳—甘肃助学金、威龙助学金等奖助学金项目，2016年共奖助10000人次以上，获奖助学生占在校生的70%，奖助金额1824万元，在校生人均奖助金额2197元。这些项目的实施，对帮助品学兼优、家庭困难的学生顺利完成学业起到了决定性作用。

三、强化教师人文素养

一是强化教师爱岗敬业教育。教育教师坚持以德立身，加强修养，弘扬师德，不断提高师德水平;教育教师既教书，又育人，既言传，更身教，真正成为学生的良师益友，成为为人师表的楷模。二是强化教师严谨治学教育，要求教师牢固树立终身学习的理念，努力学习新知识、新技术、新技能，不断充实和提高自己;教育其紧跟时代步伐，勇于接受新思想，不断拓宽新视野，更新知识结构，提高教学质量和教书育人的本领，努力把严谨的学风、优秀的学习精神和品格传承给学生，使学生学到生命的意义，学到生活的哲理，学到生存的技能，养成自我学习、自我培养、自我提高的能力。三是培育教师开拓创新精神，要求教师踊跃投身教育创新实践，努力把握教育改革前沿理论，积极探索教育教学规律，不断更新教育观念，全面提高个人综合素质，增强实施现代化教学的能力和水平，做追求卓越的排头兵;要求其树立新的教育观念，不断改革教学内容，方法，手段，培养并不断强化创新意识，努力开发学生的潜能，提高学生的综合分析能力。四是营造崇德尚仁大学氛围，努力为广大教师的教学和科研创造良好的硬件环境，为教师的教学科研工作提供必要的物质条件，提供必需的资金和物资保障;努力为广大教师的教学和科研创造良好的制度环境，通过制定保障教师工作高效有序开展的制度体系，发扬民主，激发教师活力;努力为广大教师的教学和科研创造良好的人文环境，在加强科学管理的同时，更加注重以人为本的理念，品位与体谅教师的甘苦;重视每个老师的喜怒哀乐，体味老师工作和生活的快乐和委屈，创造一个温馨和谐的人文环境;努力为青年教师的成长和发展创造更良好的条件，各级组织高度重视青年教师的培养和成长，为他们创造发展平台，提供良好条件，把对青年教师的培养贯穿到工作的各个环节，让青年教师健康成长，快乐生活。

四、实施素质拓展工程

学院校园文化活动做到了月月有主题，周周有活动，每天有班(支部、社团、公寓)小型、分散活动，形成了院、系、班三级互动，以学生为主题全方位、多层次的校园文化活动格局;成功举办了四届大学生文化艺术节、“雷锋月”活动、公寓文化艺术大赛、“放飞梦想”风筝比赛、“青春飞扬”系列活动、“超越梦想”新生歌舞大赛、“动感地带”杯校园歌手大赛、大学生书法、绘画、摄影作品展等文化艺术活动40多项(次)，内容丰富的校园文化活动，队提高青年学生的文化艺术素养起到了积极的促进作用。积极指向和扶持学生社团独立自主地开展活动，不断完善大学生的知识结构。按照学院关于加强社团管理的要求，加强对学生社团的过程管理和目标管理，强化对对现有学生社团的指向力度。目前，参加各级社团活动的学生3860多人，占学生总人数的43.5%。学生社团已成为校园文化活动的一支强有力的“侧翼”。其次，大力扶持社团独立自主地开展工作，不断拓展青年学生自由发展的空间。政治理论学习类、科技学术类、文学艺术类、文艺体育类、专业特长类等学生社团富有特色的交流活动，对完善大学生的知识结构，培养同学们的创新能力起到了积极的促进作用，为成功举办各项活动提供了有力的组织保证。各级学生社团突显自我特色，吸纳和凝聚了众多莘莘学子，在校内外学术文化、技能竞赛、志愿服务等活动中发挥了应有的作用。

五、启迪与理性思考

在取得可喜成绩的同时，甘肃林业职业技术学院校园文化建设存在以下主要问题:校园环境建设还需要进一步优化，专业内涵建设还需进一步深化，校园文化研究水平还需进一步提升，学生教育管理和毕业生就业工作还需进一步强化等。其启迪意义是:校园文化建设要以立德树人为根本任务，以服务学生成长成才和终身发展为宗旨，以促进就业乃至创新创业为导向，坚持深化高职院校内涵式建设，积极探索适合技术技能人才培养的教育方式和教学手段，其实提高人才培养质量。主要要做好以下工作:一是坚持把德育放在首位。牢固树立育人为本、德育为先的理念，积极探索建设契合高职大学生尤其是单独生实际的德育和思想教育方式，统筹推进教书育人、服务育人、管理育人、文化育人、环境育人的有效活动载体，广泛开展道德讲堂、中华优秀礼仪文化传承、技术技能大比武等校园精品文化活动，形成格调高雅、健康向上的高质量高品位“软”“硬”育人环境。二是加强人文教育。充分挖掘中华传统文化的深厚底蕴和巨大资源优势，积极探索大学语文、中华优秀文化读本等课程的教材建设和课程开设方式，实现公共基础课与专业课之间的深度融通和有效配合，特别要注重学生基本素养、人格结构、审美情趣和全面可持续发展能力教育培养，注重中华优秀传统文化在课堂的渗透，并积极开展经典诵读、国学讲座、中华礼仪等中华优秀传统文化活动，为学生建立美好的人生梦想和选择正确的职业奠定坚实的基础。三是服务学生全面成长成才。学生教育管理工作要切实做到以教育为本，以管理为辅，以服务和指向为主，更加突出因材施教、分类管理的教育模式，搭建学生创新创业的各种平台，探索“奖、助、贷、补、勤、减(免)”等各种绿色资助渠道，构建多元化的学生成长成才服务体系。四是加强学生思想教育和心理健康教育。坚持立德树人、全员育人，做好以“双建双带”为重点的学生思想政治教育和专业思想教育工作，完善德育工作机制，全面推进大学生素质教育。在学生心理健康工作中，要打造一直高质量的心理健康师资队伍，建设功能齐全的心理咨询室，开展丰富多彩、适合高职大学生特点的心理健康工作，提高心理咨询的针对性和理论研究水平。五是进一步提升校园文化研究工作水平。鼓励教师参加各类校园文化学术研究，提高教师从事校园文化研究工作的主动性和积极性，从制度层面鼓励全体教师申报各类校园文化科研项目、开展校园文化教育教学研究。加大对校园文化研究工作的奖励扶持力度，为校园文化教研科研成果的产生提供政策，搭建平台，努力营造良好的人文研究氛围。采用学院奖励、学分置换等方式，鼓励学生参与小项目的前期探索性研究和实用技术开发，开拓学生成长成才的新思路和新方法。

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