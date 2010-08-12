空乘大学生思想政治教育不足及对策

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-21 11:54

在新形势下，市场经济快速发展，经济全球化，人才之间的竞争越来越激烈。大学生是我国人才的储备库，除了拥有专业的知识，还需要有高尚的道德水平，而在当下，市场经济冲击着传统文化，加强大学生的思想政治教育成为一项重要任务。本文针对空乘专业的学生提出思想政治教育工作的不足及解决对策。

《南方职业教育学刊》(双月刊)于2010年9月经国家新闻出版总署批准公开出版发行，由广东省教育厅主管，汕头职业技术学院与广州铁路职业技术学院合办，2011年1月创刊。本刊办刊宗旨为发表职业教育科研论文，反映职业教育学术动态与研究成果，服务学校教学科研工作，促进职业教育发展和地方经济文化繁荣。

加强大学生的思想政治教育，有利于培养现代的人才，有利于促进大学生个体的全面发展，有利于思想政治教育发展实践。笔者重点研究空乘大学生思想政治教育中存在的不足和解决对策。

一、空乘大学生思想政治教育中的现状

1.重视专业，忽视思想。空乘专业大学生和一般大学生不同，有极强的专业性，因此，在教学过程中，学校非常容易重视专业，忽视思想政治教育，思想政治教育成为可有可无的科目，学校把主要的教学实践放在培养学生的专业上，认为只要学生的成绩好，其他科目无所谓。本来空乘专业大学生就实践机会多，实习早，教学时间紧凑，如果还不重视思想政治教育，思想政治课程安排少，则学生的思想政治教育自然弱化。2.思想政治教育作为知识教授。思想政治教育工作和其他学科不同，主要目的是通过对生活的体验塑造学生灵魂，培养学生正确的世界观、人生观和价值观。但是，在空乘专业中，教师把思想政治教育过程当做知识教授过程，学生获得了知识，但是没有真正获得灵魂上的塑造。3.学生受外部环境影响大。空乘专业学生有较好的外表和身材，大部分学生家里条件优越，在家里娇生惯养。因此，普遍存在傲气和娇气，善于攀比，容易受到外来环境的影响的问题，尤其是在在网络发达的今天，容易受到不良信息的影响，导致养成错误的观念。针对以上所述的空乘专业大学生思想政治教育现状，如何加强空乘大学生思想政治教育工作需要我们研究和思考。

二、加强空乘大学生思想政治教育工作的对策

1.解放思想，更新观念。在新形势下，面对空乘大学生思想政治教育现状，学校首先应该解放思想，更新观念。第一，学校应该认识到思想政治教育的重要性。空乘专业大学生要求有高素质，而素质的培养思想政治教育有重大作用。学校应该多安排思想政治课程，把思想政治教育放在重要地位。第二，树立全员育人的理念，坚持以德为先。落实以学生为本的服务观念，教师要言传身教，在学生学习和生活中做示范者。第三，发挥出全体职工的作用。充分调动空乘专业所有教师的积极性，把育人宗旨融入各种课程中，关注学生身心健康，与学生积极沟通。

2.创新思想政治教学内容。思想政治教育课程除了教材上应该讲授的之外，教师还应该创新思想政治教育内容，保证思想政治教育发挥出应有作用。第一，结合本专业特点。大学的思想政治教育的内容非常丰富，不应该局限于教材内容，还应该与本专业的特点相结合。空乘专业属于服务行业，对于学生的素质要求较高，需要学生有良好的服务素质。因此，在思想政治教育内容上，更应该加入为人民服务的内容，锻炼良好的心理素质。良好的心理素质有利于空乘专业的学生以后适应社会，面对各种突发情况。第二，以学生为主。现代教学的方法虽然多，但还是应该坚持以学生为主的教学内容，教师在教授的时候，应该重视启发，思想政治教育以教育为主，学生只有正真理解，才能够发挥出思想政治教育作用。因此，教师要营造课堂轻松的氛围，充分调动学生学习的积极性与主动性，激发学生的自我教育意识。还需要注意教学的语言应该幽默风趣，这样才能引起学生兴趣。

3.营造良好的校园环境。环境对于一个人有巨大的影响力量，因此，学校应该营造出良好环境，引导学生发展。第一，注重校园文化建设。校园是学生主要的生活和学习场所，良好的校园文化环境可以促进学生思想政治进步。学校应该定期开展丰富的校园活动，比如，演讲比赛和读书周等。丰富学生内涵，提高学生素质。第二，利用网络等科技。学校可以建立官方网站，通过微信和QQ等社交平台，发布有教育意义与内容的文章，营造一个良好氛围，促进学生理性发展，防止被不良信息影响。第三，开展多种实践活动。学校应该开展和空乘专业相关的活动，比如举办礼仪知识大赛等，加强职业就业精神。还可以带领学生参加公益活动，比如去敬老院和孤儿院，培养学生的爱心和耐心。

三、结语

根据空乘大学生思想政治教育的不足，我们应该解放思想，更新观念，重视思想政治教育工作，创新思想政治教育内容，以学生为本，营造良好的校园环境，以便发挥思想政治教育的作用。

参考文献：

[1]张瑞.浅谈空乘大学生思想政治教育存在的不足及对策[J].卷宗，2013(1).

[2]宋响文.浅谈微文化背景下大学生思想政治教育问题及对策[J].湖北函授大学学报，2014-08-15.

[3]张锐瑞.工科院校艺术类大学生的思想政治教育研究[D].武汉纺织大学，2013-05-0.

[4]宋丽.体育院校大学生思想政治教育问题与对策研究[D].河北师范大学，2012-05-16.

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