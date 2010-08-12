项目教学法对高职教学的实践

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-22 11:55

目前，项目教学法在各高职院校中应用较为普遍且教学效果明显。针对项目教学法在高职教学中存在的问题和对策进行了论述。认为在教学过程中，要通过不断总结与改进，项目教学管理体系才能更加完善;项目式课程建设更具有针对性、职业性、实用性和挑战性，教学效果会更加明显，从而达到全面提高学生综合素质的目的。

《课程教材教学研究》(教育研究)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。获奖情况：2006年荣获“云南省优秀社科期刊”。

引言

在项目制教学过程中，以学生为主体，在教师的组织与指导下，学生以小组的形式共同完成一个个具体的项目内容，项目内容的完成即达到了教学任务的目的。该教学法的特点是将理论与实践知识有机融合，采用从易到难、由浅入深式的学习方式，逐步培养学生的学习兴趣，不断挖掘学生的潜能，在项目完成的过程中，让学生获得成就感和自信心。与此同时，项目教学法还能达到培养学生自主学习、团队协作精神及提高学生解决实际问题能力的目的。因此，对该教学方法的深入研究与探索，对高职院校培养高技能应用型人才具有重要的意义，而在实际应用中，项目教学法还存在一些亟待解决的问题。

1项目教学中存在的问题

1.1学生学习目标缺乏

“学习动机不强、学习目标缺乏”在高职学生中是一个普遍现象。学生对知识的学习不是主动地探究，而是被动地接受，学习兴趣、自主学习意识往往很难得到培养，这种“动机”不足的学习造成了学生上课只是为了出勤率，考试只是为了能及格，忽略对专业知识的学习及职业能力的建构。而教师的教授过程也多定性在过去的传统教学模式中，一本教案、一支粉笔，台上讲台下听，只顾理论，缺少实践，只顾灌输，缺少引导。如何调动学生学习积极性，变被动为主动，引导学生自我学习，创新学习，对每一位教师来说都是一个永远的课题。项目教学法更多地侧重于学生学习兴趣的培养，其以培养学生分析问题、解决问题的能力和培养职业岗位责任意识为目的。因此，项目教学内容要确立明确的学习目标，目标要明确，要切合学生的实际情况，要让学生从一个个小目标的实现获得学习动力与大的学习目标的树立。

1.2教师作用定位改变

在项目教学中，教师的作用和地位发生了根本改变，教师地位由以往教学中的中心地位转变为以学生为中心的辅导地位，教学形式由以往的灌输式转变为导向式。教师既是项目信息搜集的引导者又是项目实施的监督者，以及项目结果的评价者。为适应高职教育发展趋势，教师的工作方式需要转变，角色需要重新定位。教师是教学项目的开发设计者，他们不仅要谙熟本学科的专业知识和技能，还要查阅大量的信息资料，设计出具有前瞻性的适合学生知识能力并且为学生学有所用的项目内容，而且在项目实施过程中要与学生共同参与并能引导学生开拓思维空间，进而提出解决问题的方法，这就要求教师不仅要有全面的职业素养，还要有较强的敬业精神。但目前很多教师或是理论功底扎实，实践动手能力欠缺，或是实践经验丰富，但授课能力较差，不能把知识、经验无障碍地传授给学生，这在一定程度上阻碍了项目教学的深入，因而教师自身定位的转变是非常重要且困难的。

1.3项目实施受到局限

任课教师根据所授课程教学计划中的教学目标，提出一个或几个项目任务，师生共同讨论，最终确定项目的目标和任务。在项目教学实施过程中，学生由以前的被动接受变成主动学习，因而，其学习的主动性会得到明显提高，学生会利用各种资源收集与教学内容有关的数据与信息，以解决所遇到的问题。教师只是协助他们进入专业资料库获取相关知识。但由于学校的教学资源库建设不够完善，资源库的内容不能涵盖所授课程的理论知识、技能知识和职业素养方面知识，内容建设流于表象，仅限于应付评估、检查等环节，未能经过认真仔细的推敲、研究，更新较慢，导致知识信息传递的相对滞后。项目教学设计借鉴不足，学生找不到想自学、对项目内容有针对性的资料，使项目的实施受到了局限。

1.4评价方式不尽合理

评价是项目教学活动最后一个重要环节，要注重项目实施的过程性和发展性评价，其目的不在于评判项目教学成果的唯一正确性，而是要发挥评价的激励作用，从而有效推动项目教学的循序进行。现有的评价方式多采用教师评价、学习小组评价和自评三部分综合评分，由于评价体系不够健全，有些评价的内容无法把握，所以评价多侧重于项目完成的结果而忽略了对项目的过程评价，即缺乏对学生在项目开展过程中的参与意识、沟通能力、分析解决问题能力、团队协作能力、语言表达能力及创新创业能力的评价。评价方式的不尽合理，导致了对整个项目的最终评价缺少合理性、公平性，从一定程度上限制了学生综合素质的提升。就以上项目教学法在教学中存在的问题，可采取以下措施。

2项目教学中采取的对策

2.1培养学生学习目标

项目教学法除注重学生学习兴趣的培养之外，更要以培养学生独立思考能力、终身学习能力为根本目标，项目教学内容和项目教学方法要以培养学生的职业能力和敬业精神为出发点和落脚点。项目教学内容要根据学生的实际情况进行调整与改革，将大目标化为一个个小的目标，项目教学方法要围绕小目标及大目标的实现来展开，从而达到培养学生学习目标的目的，即培养出具有全面素质和综合职业能力，具有较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题能力，在生产、建设、管理、服务第一线工作的高级技术应用型人才。

2.2加强师资队伍建设

高素质的师资队伍是高质量教学的重要保证，项目教学法对教师素质提出了更高的要求。高职院校要加强“双师型”教师队伍建设，任课教师既要具有丰富的专业基础理论知识和教学经验，又要有较强的专业技术能力和实践经验。只有这样，在教学过程中才能创设合理的问题情境，选择具有典型意义的职业工作任务并导入到教学中，从而激发学生的学习兴趣，在教学过程中遇到突发情况时，可以采取适当的应对措施，以发挥教师的组织管理能力和引导监督的作用。应采取“走出去”、“请进来”的方式，有计划地安排专职专业教师深入企业生产一线，顶岗锻炼或转岗培养，直接参与企业的生产管理，丰富实践经验，提高实践能力;以外聘专家、兼职教师、实训顾问等形式，将企业生产、管理一线有实践经验的工程技术人员引进课堂，为学生的实践进行指导和规范的训练，使学生直接受到准企业化的技能训练，增强教学的实效性[1]。

2.3完善教学资源建设

教学资源库对专业建设起到规范、指导和评价作用，里面的资料是学生实施项目任务的辅助材料，学生可以从中收集、筛选、挖掘完成项目所需的相关资料，它的好坏不仅关系到项目教学能否完成，更是影响到学生自主学习能力的培养。因此，教学资源建设库应依托整个教学团队，将媒体素材、试题、课件、案例、文献资料、网络课件等作为主要建设内容，统筹安排，合理规划，跨专业合作，从而建设成能为教师和学生提供集教学研究与参考、数据精准、方便实用等服务为一体的综合性信息资源仓库[2]。让学生在项目实施过程中，能从资源库中不断寻找和探索相关知识，寻求解决问题的相关方法，整合多方面的教学资源，激发学生的学习兴趣和求知欲望，变被动为主动，变“机械式”学习为“探究式”学习，提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力，达到培养学生创新能力的教学目的。同时，选择适合学生学习的项目教学内容资源是关键，它将影响教学实施的效果。教师首先要紧密结合教学内容，进行行业调查，将课程教学目标与企业实际岗位技能需求相结合，选择具有实际意义并有利于更好地完成教学目标的项目。项目设计要遵循针对性、可操作性、综合性、结构性等原则，引入的项目要符合课程特点和教学需求;所选项目要兼顾全体学生，从学生实际学习能力出发，使学生有能力完成并且分组进行，培养学生的小组协作和团队精神。创设合理情境，根据学校和企业的实际条件和硬件设施情况，选择企业生产实践与学校理论学习相互交替，理实一体，将学习过程置于工作过程和职业环境中，使学生处于一种“教、学、做”一体化的学习情境中。

2.4建立学境评价体系

项目教学法在实施过程中，由于其项目任务是在特定的学境下提出的，为了提高学生的学习热情和效率，可以根据教学需要，采用灵活多样的教学方法将项目知识内容通过不同形式的教学活动，让学生从中汲取，如采用多媒体+板书的教学方法可以将抽象、难于理解的理论知识以形象、简单直观的方式呈现出来;通过现场实物教学将枯燥的教学形式变得生动起来，使学生能更加直观地感受到所学知识的实际运用;运用工程案例教学方法可以将教材内容的中心点串联起来，使学生直接接触工程应用，激发学生学习兴趣，启发学生思考、探索，培养学生分析问题、解决实际工程问题的能力。在实际教学过程中，教师应该根据教学大纲内容、学生接受能力、教学环境、教师教授能力等因素，将多种教学方法结合使用，互为补充，建立一种特定的学习情境，达到既发挥教师的主导作用，又能体现学生主体地位的目的[3]。在以上项目制学习情境下，建构科学的学生评价体系是非常重要的。高职院校的培养目标是应用型人才，而项目教学法应坚持能力本位的评价体系，按照培养学生综合职业能力的目标，突出高职学生专业知识和技能、项目成果及创新性等评价内容，既要重视对学生参与过程的评价，又将过程评价与目标考核结合起来，对项目完成过程中各环节的设计进行评价，查找出项目设计中的问题并及时改进和完善。评价体系要以过程评价作为主线，将阶段测评和期终测评作为辅线，过程评价要采用项目小组成员自评、互评和指导老师评价的“三评”体系。在内容与过程上除了注重学习成效评价之外，应将自学能力、团队合作、素质提升作为重点内容进行评价。评价体系要以学生个体差异为前提，坚持激励性、公平公正性和实用性原则，以激发学生学习兴趣，培养学生自信心，促进学生全面发展为最终目标。

3结语

《典型零件工艺及夹具实施》课程是江阴职业技术学院机械制造与自动化专业学生在第三学年所开设的一门专业实践课，本课程内容共分成理论实训和实践实训两个模块。在理论实训模块中，教学内容以项目导入为切入点,以任务设计为核心，根据所设计的任务内容，由指导老师进行“任务知识”和“任务实例”的讲解，最后通过“任务作业化”达到项目任务的实现，从而使学生掌握和应用“任务知识”。在实践实训模块中，由项目的导入来确定实践实训的目的、所需的设备与工具、任务实施的步骤。而“任务设计”又包括任务方法、任务要求和任务作业，从而使学生根据任务方法和任务要求来完成任务作业所规定的实践实训内容。在项目实训结束前，学生要撰写一份实训总结报告，最后由指导教师和学生共同完成学生实训成绩的评定工作。实践证明，项目教学法的应用，促进了教学形式的开放性和教学方法的多样性，教学效果明显。该教学法在教学实践中的应用，促进了学生主动学习、探究式学习的热情;提高了学生项目参与意识，培养了学生团队协作精神;使学生具备了一定的专业知识应用能力。但项目教学法也存在一些亟待解决的问题，在教学实践中，只有进行不断地摸索与研究，才能使项目教学体系得到改进与完善;只有使项目式课程建设具有针对性、职业性、实用性和挑战性，教学效果才会更加明显，从而达到全面提高学生综合素质的目的[4]。

参考文献：

[1]杨燕滨.基于就业导向的高职学生能力培养[J].教育与职业,2012(08):176-177.

[2]盖虹.关于高职院校教学资源库建设的探讨[J].无锡职业技术学院学报,2011(04):45-47.

[3]刘相权.“机械设计基础”课程任务驱动式教学改革研究[J].中国电力教育,2014(11):120-121.

[4]崔联合,张军.“项目导入、任务驱动”教学法在实践教学中的应用[J].太原城市职业技术学院学报,2015(06):97-100.

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