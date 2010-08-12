网络教学平台对高校教学的应用

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-22 12:02

随着媒体信息技术的不断发展，和互联网的日益成熟，网络教学平台应运而生，为传统的教学模式注入了新鲜的血液。这种新型的教学模式，涵盖了更多学科知识、社会知识，提高了教育资源的利用率，使各个高校之间的优质资源得到共享，促进了精致课程的生成，既开阔了学生的眼界又缩短了学生之间的距离，为高校教学提供了一种快捷便利的教学手段，根据现实中的教育要求，网络教学平台利用现代化互联网技术进行网上备课、课件制作、网上交流与授课，让学生们进行网上作业及教师质量评估的工作。信息技术的发展给高等教育带来新的可能，同时对环境带来很大改变，如何利用先进的多媒体技术改善课程单一、授课方式传统等缺点，是网络教学平台在高校教学中要面临的问题。

《新课程学习(上)》坚持“贯彻现代教育理论，反映课改研究成果，交流教育学术思想，适应教育发展形势”的宗旨，努力使教育工作者“人人参与教学研究，人人探究教育规律，人人实践教育理论，人人成为教育专家”，全面提升国民综合素质，全方位形成学术研究氛围。加强编辑队伍建设，提高刊物编辑质量，全面推动教育改革发展，受到社会各界的一致好评。

二十一世纪是信息网络十分发达的时代，随着我国科学技术的不断发展和信息网络的日益完善，网络教学在我国教育事业中也逐渐被广泛应用，网络教学平台在高校教学中扮演着重要角色，作为新型教育形式的一种，网络教学成为教育界中的热点问题。网络教学平台，以培养人才为目标，将学生位于中心，优化学习方式方法，积极响应终身学习的教育目标，网络教学平台在高校教学中的应用，更是推动了教学形式和思维模式的变革，提高了教学效率和教学质量。本文针对网络教学平台在高校教学中的应用和意义进行了探讨和研究。

1.网络教学平台的组成

网络教学平台包含三个分系统，分别是网上课程开发系统、网上教学支持系统、网上教学管理系统。

1.1网上课程开发系统

网上开发系统主要是为教师提供将电子教案转换为网上课程的工具，协助教师晚上完成网上课程的内容展示。教师通过网上开发系统中的公式编辑器、绘制图形工具、文字装饰器等工具对原有的电子教案进行编辑。简单方便的操作方法大大减轻了教师的工作负担，减少了工作强度，更重要的是取材方便而且种类丰富、形式多样。网上开发系统中含有多种电子课件的模板类型，支持多种类型的资源管理，教师可通过开发系统在电子课件中插入音频、视频、歌曲、动画等素材，大大丰富了课程类型，使课件生动有趣。教师在设计课件时可以将图片、音频、视频等文件直接应用，因为这些素材的取材在本地，同时在课程素材库中也保存着更多的课程素材。

1.2网上教学支持系统

网上教学支持系统指的是在网络平台上的课程发布，在课程学习的过程中教师和学生相互支持，并对教学活动进行管理。网络教学平台为学生提供虚拟课堂，随时出题考察学生的学习状况，网上教学支持系统的一大优点就是，教师与学生之间的交流没有时间限制和空间限制，系统提供在线习题解答、课上讨论、作业考试、电子邮件等实时交互学习方式，大大提高了网上教学的参与度，实现教师与学生零距离的互动，和传统的课堂相比，这种网上教学支持是不受任何时间和地点的限制的。系统提供讨论区、笔记区、师生交流区、生生交流区等多种形式的交流方法，讨论区还提供小组讨论的服务方式，这种分组的方式也方便了教师的在线答疑。总而言之，网上教学支持系统大大增进了师生间的知识交流，而且受空间、时间限制更小，更加方便快捷。

1.3网上教学管理系统

网上教学管理系统主要对课程的发布、课程的选择、课程品质的划分、课程类型的划分、课程所属教师等方面进行管理。根据学生网络课程的选择，对学生的注册、管理和成绩登记进行管理服务，学生选课注册登录可通过学号登记、电子邮箱登记等方式，网上教学管理系统会根据学生平时的学习进度、课堂讨论次数、登录时间、课后作业、期末考试等对所选课程进行评估判定，并给出合适分数。当然在一些高校中，网络教学平台不能作为全校学生的学习方式，简单来说就是，网络教学平台只是教学的辅助工具，一般所有的课程并不向整个校园开放。每一门课程的可用周期可以是多个学期，网络教学平台支持网络课程的循环使用，只要对之前使用过的课件进行一些删改、增添数据，例如更换课后习题的代码，清除学生课堂讨论笔记等，更新过的课程又可以重复使用，而且操作简单快捷。这种简便的循环使用课程的模式，既节省了教师备课的时间，又能够针对上期漏洞对学生进行更加系统、全面的指向。大大提高了资源的利用率。网上教学的管理系统具有网上学习跟踪功能，通过学生在线课堂对学生的学习进程进行掌握，教师就可以根据管理系统记录下的详细信息，对学生进行更加针对性的指向，从而对教学方式进行更新。利用计算机网络实现新型的学习环境是网络教学平台的本质。

2.网络教学平台的应用

传统的课堂是教师和学生以面对面的方式进行知识的传递与吸收，一般情况下，纸张是知识的载体，教师的教学资源十分有限大多数是来自于教材中，但是随着科学技术的不断发展，网络在教学活动中扮演着很好的传递者的角色，使教师和教学之间产生了空间上的分割，教师与学生之间不再是面对面的直接交流，而教学任务由网络课程加以传递，网络课程为高校教学提供了更多的可能，也在教学中的应用日益广泛。

2.1在网络中的教育

当今社会的大学生，都会通过互联网进行自主的浏览自习，根据大学生学习生活特点，我国“网络教育”的教学形式应运而生，它是通过互联网将课程资料通过多媒体改造整理后进行发布。网络教学平台是网络教育的工具。教师们在网上制作包含课程资料的多媒体课件，对学生进行教学管理，在网络平台上对学生进行学习上的互动交流，并通过网上教学管理对学生学习进程进行跟踪。以便于对学生因材施教，随时对教学工作进行评估整改。

2.2在高品质课程建设中的应用

省级以上高品质课程作为一种社会资源，被教育部要求建立课程网站，并向全社会进行开放，实现资源共享，大众创新。网络教学平台为教师提供了整合资源的空间和机会，教师将自己的精品课程资源上传到统一的门户网站，有利于制作精良的网站对课程资源的保护，更是将数量丰富的课件资源进行集中管理[1]，避免了因课件分散而产生的管理困难问题，网上教学平台在高品质课程建设中起到了重要的作用。

2.3作为辅助教学的作用

网络教学平台给学生提供了一个可以自由调配时间的学习空间，学生可以通过网络上的课程安排学习教材之外的知识，有利于开拓学生视野，增长知识，提高品位。网络课程的知识类型和教学方式可以作为学生自主学习和教师辅助教学的手段，网络课程提供的课外资源展示、单元自主测试、在线答疑、课后作业布置、模拟考、小组讨论等。网络课程作为一种新型的教育形式，给学生的学习带来全新的体验，既让学生增长了课外知识，又提高了学生自主安排课外时间的能力，课下的在线学习可以随时调整学习进度，根据自己的精神状况、身体状况安排课程量，十分人性化，具有便捷性、随时性等特点[2]。

3.网络教学平台在高校教学中应用的意义

3.1补充教育资源

和传统的课堂教育不同，网络教学平台具有时间和空间上的绝对优势，庞大的数据库支持给网上课程增加源源不断的新鲜信息，是学生能够广泛的学习知识，保持对新知识的摄入量，高科技的信息融合方式更是给学生带来全新的学习体验，使他们的思维更加敏捷、眼界更为宽阔。

3.2增强学生学习兴趣，提高自主学习能力

网络学习平台是以数据库为支持的，可以随时随地解决学生在学习过程的疑问，并能以更加新颖的形式解决枯燥的知识，更能增加学生的学习兴趣，另外，完全自主的课下学习更是大大提高了学生分配时间的能力，网上课程提供的作业、考试可以保留，方便学生的自主复习[3]。

4.总结

利用网络教学平台高校教师可以不受时空的限制，给学生进行培养，而且内容更具多样性，网上平台教学资源丰富，这种新型的教育方式会随着社会的进步而不断发展。

参考文献

[1]黄德群.基于高校网络教学平台的混合学习模式应用研究[J].远程教育杂志,2013,31(3):64-70.确学校激励措施与网络教学发展政策.

[2]冷永平.网络教学平台在高校教学中的应用[J].科学时代,2013,(6).

[3]戴华,沙超.浅谈网络教学平台在高校教学中的建设[J].中国电力教育,2013,(32):67-68.

高等教育论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登高等教育论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、高等教育论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有高等教育论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。