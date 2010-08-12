高校思想政治教育对大学生全面发展的影响

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-09-26 13:32

社会的进步和发展离不开人才，现如今的社会更加需要综合型人才，不仅要求过硬的专业知识，还要有较高的思想觉悟和道德素质，这就对高校的思想政治教育提出了更高的要求，全面提高大学生素质才能发挥高等教育的作用。本文从三个方面阐述思想政治教育与当代大学生全面发展的关系。

《思想政治课教学》杂志既是专业性、学术性期刊，又是政治性期刊。作为后者，它担负着宣传党和国家的重大方针政策，以马克思主义理论武装广大读者的任务。这是关系到我杂志办刊方向的重大问题。为此，努力宣传党的方针政策，紧跟党中央的战略部署。

一、引言

当代大学生的全面发展已成为教育领域最看重的问题之一，全面发展一直是中国高等教育的核心，除了专业的知识与技能以外，现如今更看重的是个人的品德与修养，这也是决定一个社会、一个民族的核心因素。所以，思想政治教育在大学生中起着决定性作用。

二、思想政治教育核心

现如今，随着社会的进步与形式的变化，大学生作为进入社会的主流人群对社会的价值倾向起着不可小觑的影响，进而对民族的发展也起到了改变的作用，所以思想政治的教育显得尤为重要，高等教育的思想政治工作者需要对此重视起来，如今需要改变传统的教育方式和方法，结合现代的实际情况，最重要的还是要转变传统的教育观念，与现代以人为本的科学教育观念相结合，切实的走到实际生活中，走进大学生，及时解决他们遇到的问题以及为他们的想法和做法提出宝贵的建议。以人为本的科学教育理念是当代教育总结多年得出的宝贵经验，但在实行的道路上并没有那么顺利。现代大学普遍注重专业性，注重在各个科研领域取得的成果，并没有把思想政治教育提升到一定的高度，完全忽视了每位大学生作为人应该具有的基本素质。高等教育的工作者普遍认为学生的思想政治教育在中学时期以及小学时期就应该完成，应该在学生的成长中慢慢渗透，事实证明中小学的教育也没有把思想政治教育重视起来，中小学学生面临升学压力更是把时间花在了学习专业知识上，所以到了大学必须要开始重视思想政治教育方面的问题了，因为思想政治教育就是高等教育。现在必须要坚持以人为本的科学教育观念，把这种观念贯彻到每个校园，让每位学生都能得到充分的发展。

三、思想政治教育与当代大学生全面发展的关系

思想政治教育的目标就是以人为本、全面发展，这正是国家培养当代大学生的目的，这对一个民族、一个国家起着决定性的作用。要想做一个全面而自由发展的人要遵循思想政治教育的核心理念，并且推进德智体美劳等的全面发展，帮助每位大学生树立正确的、坚定的政治方向，培养以共产主义思想体系为核心的思想政治教育，为大学生全面发展打下良好的、坚实的政治基础。同时，思想政治的教育也是在指向每位学生如何与人打交道，如何协调各种社会关系，从而使他们和谐稳定的发展，这也是思想政治教育以人为本的体现，只有在人与人之间、人与社会之间保持良好的关系，社会才会健康稳定积极的发展，不仅人可以得到全面的发展，人与人之间可以达到健康的关系，社会同样可以达到全面发展的状态。此外，思想政治教育对大学生还有价值导向的作用，因为每个人的价值准则不同，需要良好的教育把大学生的自身素质和思想层次提高到一定水平上，这也是高等教育重要的环节，帮助大学生形成科学的思维方式，按照马克思主义的辩证唯物主义去认识、去了解这个世界，更好的把思想作为一种工具去改变世界。因此，思想政治教育不仅是学生全面发展的目标，同时也是当代大学生全面发展的归宿。

四、在大学生中开展思想政治教育的建议

现代大学生思想政治教育的开展首先还是要在课堂上进行，因为大学生还未进入社会，学校要在他们进入社会之前完成这些教育，以便他们进入社会以后得到更好的发展。对于如何对当代大学生展开思想政治教育的问题，笔者提出以下建议：

第一，改变思想政治教育的授课方式。习惯上的授课方式是教师按照顺本上既定的知识传授给学生，而对于思想政治教育而言，它是很高层次的哲学，肤浅的讲授学生不但接受不了，理解不到深层次的意义，而且还会感觉到枯燥无味，这就需要教师要改变授课方式，多用实践去教育学生，课堂上多些讨论与交流，让每位同学都参与到其中，以学生组或者团队的形式参与调研、参与讨论，形成自主的学习模式。

第二，在原有的思想政治教育基础上再创新。创新就是要和以前有所不同，以前是学生接受教师的传授，而现在教师也要接受学生的反馈，尊重每位学生的想法并和学生互相讨论，这样不仅把政治思想渗透给每位学生，同时也能帮助他们构建出健康的思维模式，为他们以后的全面发展打下良好的基础。

第三，每个时期都要给学生提出讨论的热点。时代更新变化的迅速，不能守着陈旧东西不敢放手，思想只有与时俱进才能发挥它的作用，培养当代大学生重点就在于思想、思维的构建。作为高能教育工作者，必须根据实时政治来培养学生的政治思想。最后，培养当代大学生要始终坚持以人为本的科学教育观念，培养积极进取、勇于奉献、开拓创新的新人类，让每一位学生的优势都得到积极主动的发挥，为培养全面发展的当代大学生鞠躬尽瘁。为每位学生的思想都打下一个健康的、积极的、自由而全面的基础，提高大学生的政治思想高度。

参考文献：

[1]陈立思，中国人民大学出版社[J].当代世界思想政治教育，1999.

[2]邵广侠，论以人为本思想政治教育的实施策略[J].学术界，2007.

[3]张毅翔，思想政治教育方法创新研究综述[J].理论与改革，2007。

高等教育论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登高等教育论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、高等教育论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有高等教育论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。