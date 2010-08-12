高职院校思想政治教育方法

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-10-14 12:29

思想政治教育是高职院校教育的重要组成部分，学生素质的提高必须要进行思想政治教育，传统的思想政治教育在教育的发展过程中暴露了一些问题，新时代的思想政治教育有自己的特点，因此可以结合一些现代信息技术融入思想政治教育。

《高职论丛》职业教育杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

思想政治工作在高职学校的教育环境中总结出学校的总体情况还是比较好的，但还是会存在着一些问题。为了提高思想政治教育，我们应该针对政治教育提出问题并解决好问题。我们应该创新思想政治教育，改变以前的思想政治教育，结合学校的情况来构建用网络的形式对高职思想政治进行教育，将思想教育进一步改革与创新，并且让高职思想政治教育进一步提高。

一、用创新理念提高高职思想政治教育

1.就业是高职院校思想政治教育的主要前提。学生是国家的栋梁，这是高职学校的重点。高职学校应把学生的素质提高起来，学校确立培养的目标，规划学生的行为和学生毕业去向。这些都和本科学校有着巨大的差别，所以本科学校和高职的管理和思想政治教育不同。高职的学校培养的是有技能、在管理岗位的实用型、专业技术好的人才，学校就必须坚持以就业为主和在社会零距离的教学。企业文化包含了很多，比如有企业对经营的观念，企业精神，企业应有的价值观，道德规范，和企业员工对企业的责任感和荣誉感。在当前的时代，企业最看中的是员工的团队、敬业、专业能力和员工的学习能力，并且要求员工要严格做人严格做事。因此，高职学校要加强学生们的思想政治教育和职业道德教育，并且创新学生们的思想道德教育。

2.严格管理的思想政治教育。据了解，现在的高职学校大多都是从中专学校渐渐变成高职学校。高职学校以往的教学管理都是非常严格的，在治理学校上也是非常有成效的。学校在管理学生和思想政治教育方面有着很多的教育经验，学校继承了很多的优良传统。现在的高职，在学生管理的方面出现了很多的问题，学校不能继续的使用以往的封闭式的管理经验，也不能像本科大学那样完全的使用让学生开放式的管理模式。现在很多的高职学校为了实行高职学校的教学管理方式，完全的摒弃了以往中专的管理教学模式，也放弃了以往很多的优良传统。有些学校想很快的进入到高职的管理方式却立刻停止了学校实行了多年的管理教学制度。但是这些新的制度和措施不完善，让学校变成了没有秩序的管理。所以，对于高职学校来说必须要有责任的意识，一定要严格管理学生，并且创新管理制度。

3.“以人为本”的思想政治教育方式。高职学校的学生思想政治教育素质不好，学校整体的文化素质比较差，导致学校逐渐走向垃圾的学校。有些学生缺乏理想，对自己的前途感到很迷茫，在学校不学习，讨厌学习的现象严重。还有些学生有自卑的心理，心理素质不好，容易暴躁，经常会出现打架等违纪的行为。与此同时，他们在学校期间还承担着高学费，与同学的学习竞争，毕业就业困难等很多的压力。这时学校应该对学生负责对家长负责，提高思想政治教育，真正的确立以人为本的教学理念，对学生关怀帮助学生，并且做好学生们的思想政治教育工作。

二、健全高职思想政治网络教育

1.健全学校思想政治网络教育。在学校建设中，学校应当加强学生对思想政治教育的理念，建立学生分工明确，学校权利明确的组织。学校要推进学生的思想政治教育理论课的改革与创新，并且明确思想政治教育目的，要充分的发挥学生在高职思想政治教育的作用。大力发挥校园的文化，校园网络和学生的心理健康，建立健全高职学校思想政治教育的主要阵地。并且学校要大力地加强老师和辅导员的思想政治教育的思想，提高学校人才的思想政治教育。

2.健全学生教育网络。在学校要以学生为主，努力构建高职学校的思想政治教育，积极引导学生要自我管理，自主学习。加强学校中学生党支部、团支部和学生会的建设，努力搞好组织，建设出高职思想政治教育的坚强后盾。学校对于管理学生要做到不放手管理学生，不放任学生，并且鼓励学生的积极性，注重对学生的培养，使学生的思想政治教育越来越好。

3.健全学校、家庭、社会思想政治教育。学校要做好与家庭和社会的联系，要发挥学校、家长和社会之间的作用。全员互动让思想政治教育全面的展开。高职生大都是外地的，离家比较远，学校与家长联系比较困难，但是学校仍然要建立与家长多沟通的制度，定期的与家长进行交流，比如通过电话访问、网络对话等。加强学校、家庭的联系，让学生的思想政治教育更进一步。

三、高职思想政治教育创新途径

思想政治的发展有利于国家和谐发展，要发展就必须要创新，这就是不变的法则。这需要适应不断变化的思想政治教育环境和教育对象，这会让社会环境发生很大的变化，给高职学生思想政治教育带来新的机遇和挑战。现在学校必须赶紧创新学生的思想政治教育，让大学生思想政治教育工作能更加好。学校应该针对学生自身的理解和教学内容，两者相结合，共同得出要加强和改进大学生思想政治教育的方法，提高思想政治教育工作的实际性。

1.增加教学内容。在学校，老师的课堂教学能提高学生的素质，通过老师的讲解能更加透彻的了解理论知识的内容。课本的理论知识学习能增强学生的自觉性，同时书本也能解决学生的困惑，更能有效的提高学生们的学习兴趣。思想政治教育的理论知识要与实际的情况相符合，接近人文关怀的题目，用这样的方法来激发学生学习的主动性，让学生更深层的理解问题的含义。老师在讲解到相关的案例时，要仔细跟学生们讲解，让学生们能理解的更透彻，并且组织学生们展开讨论，引导学生理解文章以外的知识。

2.提高教育工作能力。老师是学校的重点，没有老师学校就不会培养出社会的优秀栋梁。而老师则是一面镜子，教师的好坏，决定了学生和教学质量的关键。高素质的教师能让学生理论知识更加的优秀。好的老师能提高学生的思想政治教育。因此，学校应刚注重老师的教养，提高学校的师资队伍，优化教师队伍的结构，全面的促进高职学生思想政治教育工作.

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