校长对提高校园管理的作用

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-10-14 12:34

随着社会的迅速发展和进步，人才的培养决定着综合国力的竞争，教育的重要性更加凸显，作为人才诞生基地的学校，肩膀上的使命只增不减，特别是担负基础教育阶段的小学。抓好学校管理，提高教育质量是小学校园工作的首要基本任务，也是小学校长的基本职责。

《当代教育实践与教学研究》河北教育杂志投稿，创刊于2013年5月，由河北出版集团主管，方圆电子音像出版社主办，河北省电化教育馆协办，是河北省教育技术协会会刊。

一、传统小学校园管理体制中所存在的弊端

1.缺乏公平民主，调动不起教职工的工作积极性，教学管理制度存在漏洞，影响教学质量教学管理包含对学生及全体教职工的管理，完善和提高现代化教学管理，是提升学校教学质量的重点所在。但是有一部分学校的现代化教学管理制度存在着很大的漏洞，照搬模范学校的教学管理制度内容，不贴合学校的实际情况，没有自己的管理思想和理念;还有一部分校长推崇“以人服人”，随处安插心腹眼线，试图对其他教职工进行管理和监督，缺乏以人为本的公平性和民主性，打压大家的工作积极性，直接影响学校整体教学质量。

2.职权不分，责任不明，导致人员工作范围模糊无界，出了问题互相推诿，工作效率低下很多学校存在着这样的情况，班主任干着年级主任的工作，年级主任制约着班主任的工作，教务处和政教处的工作内容混合不分，上令下行，工作态度被动。比如有的家长需要到学校为孩子开具某些书面证明，往往是遭遇工作人员的互相推诿，一句“不归我管”，给家长带来层层困难，种种这样责任制不明确的现象都严重影响着学校的管理工作进度。

3.财务不透明，应该落实到教育教学教材的款项得不到真正的落实，限制教师教学方式的提高，影响学生的学习质量和知识掌握程度由于学校的财务管理透明度不高，教育资金滥用，致使应该完善的硬件教学设备无法完善，而这个后果不仅会严重的影响到教育的真正意义的展现，对于学生的学习质量而言更是有着不可估量的影响。如：学校应该建成的现代化计算机设备得不到配备，学生也就无法正确且熟练的掌握操作计算机的知识;学校应该添置的硬件健身器材没有得到添置，那么学生就缺少一样锻炼出健康身体的安全器材;学校应该配备的先进多媒体辅助工具，投影仪、投影屏幕、音响设备、数字视频展示台、电视机、麦克风等设备得不到完善，限制了教师在教学方式方法上的突破，无法给学生提供更加丰富、活泼、生动的学习资源。有效提高学校的管理工作水平，除了要敢于摒弃传统体制中存在的弊端因素以外，还要充分发挥校长的主观作用。一位优秀的校长在进行学校管理工作的时候要做到民主、友善，与师生共同成长，要树立正确的管理思想，紧跟新的教育管理理念，具备一双有谋略的“眼睛”，在做好学校管理规划的同时，还要看到普通教职工看不到的内容，迅速果断地做一些可推动学校管理工作健康持续进行的长远策略。

二、充分发挥校长的主观作用，解决校园管理体制的弊端问题

1.以人为本，不吝啬的表扬和赞美，激励教职工的工作积极性“以人为本”是教育改革的方向和目标，激励教职工的工作积极性和学生的学习热情是学校全面发展的首要条件。小学生处于自我意识突出的时期，心思单纯、脆弱，教师在学习和心理引导方面需要花费更多时间，工作负荷较大，校长要理解教师的工作难度，在确定奖励措施、完善惩罚制度的同时，还要从感性的细节上对教师进行鼓励安抚，如：在教研会上就教师的优秀之处点名表扬，敦促和引导教师之间相互促进、相互学习。简单几句激励话语，便会增强教师的教学信心，增加教师的职业责任感。

2.以和为贵，与教职工相互配合，有序推动学校各项工作的展开和谐是推动成功和进步的重要条件。学校作为教育的大集体，学校管理方面的工作可以说是头绪纷繁、涉及面积非常广泛，倚靠校长一人之力很难完成各项工作，需要与各位教职工和谐配合。校长可以组织建设一支有力的领导班子，在每学期初对整体的工作进行细化分工，定期召开讨论研究会议，责任落实形成大事有人抓、小事有人管、教育资金透明化的局面，充分发挥出领导班子的龙头作用。在平时的工作过程中，校长应该和大家坐在一起以平和的心态友好的与大家商量工作事宜，把合适的人安排去做最适合的工作，把有限的教育资金用在最需要的刀刃上，营造一个群策群力的和谐氛围，把集体力量释放到最大化。

3.从实际出发，加强队伍建设，制定管理策略，推动和促进学校管理水平的改善和发展，夯实教育基础校长要深入教学一线，参与教研会议、随堂跟课听课，更新教育理念，重视教师教学水平的学习和提高，鼓励让本校的教师“走出去”，欢迎外校教师“走进来”，互相学习、共同进步。而校长所做出的管理策略需要将眼前所能达到的效果和长远利益结合起来考虑，必须根据学校的实际情况出发，必须以学生和教师为主要受益人，必须要具有一定的可行性，必须是需要长期试验和实践才决定的。带好队，紧跟教育政策的导向，与时俱进;开好头，不断地进行适宜的创新工作，以提高教育质量和营造健康和谐的校园环境为目标。提高学校的管理水平，改进学校的管理模式，注重教育教学质量一直以来都是我们教育工作者探索和努力的方向。作为学生人生的引路者，我们应当勇于承担起这份重任，用不间断的学习行为和与时俱进的学习精神来充实和提高自己。而作为校长，则需要付出更多的努力，充分地发挥出校长的职责作用.

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