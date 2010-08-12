如何提升高校二级学院办公室管理工作水平

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-10-18 14:27

高校办公室肩负着高校的日常管理工作，肩负着将学校高层的精神和指示传达到基层的使命，高校办公室工作需要科学的管理，本文就如何提高高校办公室工作效率以及办公室工作人员的素质提出建议。

《高校社科动态》高校管理杂志，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

高校二级院系的办公室是综合管理部门，肩负学院所有上传下达的各项事务，起着承上启下的作用。如果二级院系办公室工作做不好，将直接影响本二级单位的工作开展，给广大师生带来不必要的麻烦。本文联系工作实际，详细阐述了办公室所处的地位和作用、办公室工作的特点以及办公室人员应具备的素质，为更好地开展二级院系办公室工作提供了良好的基础。

随着市场经济的迅速发展和高等教育改革的不断深化，二级学院办公室的管理工作呈现出复杂性和多样化的特点，工作任务越来越繁重，为使办公室的管理工作适应形势的需要，满足高校的发展变化，大家开始仔细研究如何更加高效有序得做好此工作。结合工作实际，谈以下三点：

一、 明确办公室的地位和作用

二级学院办公室是在主管院长直接领导下的综合管理部门，它起着沟通上下，协调左右的枢纽作用，办公室兼有多种功能，对上要当好领导的参谋助手，对下要检查监督和组织协调，对外要搞好横向联系，是领导机关实现职能的重要机构。

1、 参谋助手的作用。办公室不是纯粹的业务部门，处于二级院系的中枢地位，直接影响领导决策的正确程度，所以要求办公室充分发挥其参谋作用。同时工作实践表明：办公室在许多方面都要为领导当好参谋助手，例如：领导需要的一些文书处理工作;相关情况的收集综合;相关决策参考资料;重要会议的准备工作;有关事务的联系与商洽等。

2、综合协调的作用。办公室是各种意见输出和意见反馈的汇合点，是一个沟通上下，联系各方的综合管理机构，如果把一个单位比作一个人的话，那么领导层是大脑;业务部门是四肢;办公室则是中枢神经系统。从某种角度来说，办公室就是一个协调部门，需要协调本单位与其他二级单位之间、本单位各部门之间的相关事务等，同时还要配合领导协调做好学院的各项日常工作。

3、耳目的作用。办公室的“耳目”作用，是信息时代赋予办公室的新职责，为学院的相关决策提供有利信息来源。作为高等学校的二级学院本身就是创造知识，传播知识的阵地，如果不懂得利用信息来指导决策，就会变得无的放矢，学院的各项决策也就没有足够的科学依据。因此，办公室要成为“眼观六路，耳听八方”的领导耳目，努力成为院领导决策的“信息库”，全面准确地将下情如实上报。

二、明确二级院系办公室工作的特点

高校二级院系办公室的工作看起来“忙、乱、杂”，其实它也有其自身鲜明的特点：

1、综合性的特点。二级院系办公室作为院系的一个综合办事机构，在领导的指挥下面向各部门开展工作，其工作的范围和内容非常广泛，十分繁杂，大至领导决策，检查督办，小至上传下达，迎来送往，时时刻刻它都代表一个单位的精神面貌，服务对象既有老师又有学生，每天面对不同的人群不同的事务，使得办公室人员不得不身兼数职。

2、服务意识强。二级院系办公室是一个以服务为宗旨的办事机构，是一个为领导、为各教研室、科室、学生工作队服务的办事机构。这是搞好办公室工作的出发点和落脚点，办公室工作人员都非常清楚这一点，也必须不断的强化这种服务意识，潜移默化到具体的工作中去。在新形势下，除要做好传统的，一般服务外，还要强化办公室出谋划策的服务意识。

3、全局意识强。服从服务于全局是做好院系办公室工作的基本要求。办公室人员必须时刻胸怀全局、关心全局、了解全局、把握全局，政务服务要考虑全局，事务服务也要考虑全局，这样办事情提建议做工作才能避免局限性。在研究工作和处理问题时，做到凡是不符合全局利益的事，即使院系很需要也坚决不干;凡是全局需要办的事，即使院系困难再多，也无条件服从;正确处理好这些关系，保证学院工作顺利展开。

4、政策性特点。办公室工作不仅面广、量大、复杂而且工作的政策性强。办公室工作人员作为领导的参谋助手，要学习研究上级的政策，要协助领导收集、汇总、处理来自各方面的信息，供领导决策时参考。向上报告、对下行文、处理公务、传递信息、答复问题都要按政策办事，不能随心所欲地解释，工作不能感情用事，要牢固树立政策观念和组织观念，按政策去处理事情。

三、办公室人员应具备的素质

高校二级院系办公室是综合部门，是枢纽科室，要处理的事情涉及面广、政治强、头绪多、责任大、有的还很敏感，因此高等学院院系办公室工作人员的素质如何，直接决定着办公室的声誉，只有院系办公室工作人员整体素质的提高，才能实现办公室管理的科学化。

第一、增强服务意识和工作责任感。要有崇高的共产主义理想和坚定的社会主义信念，有坚定正确的政治方向，牢记全心全意为人民服务的宗旨，有强烈的事业心和责任感，在本职工作上勤勤恳恳，任劳任怨，多讲奉献;逐步树立正确的人生观、世界观和价值观;自觉抵制三大主义，积极主动地做好参谋助手工作。努力提高服务工作质量和水平，每办一件事都力求准确、迅速、高质量地完成。

第二、发扬团结协作精神。办公室的工作既有其规律性但同时又有很多临时性的琐碎工作，按照工作岗位的职责可能又属于边缘性的工作。因此在强调职责分明、合理分工的同时又要强调团结协作，使每个工作人员都树立全局观念，工作上互相支持，团结协作，努力高效高质地完成工作。

第三、定期培训，学习现代管理知识。在知识经济时代，知识的重要性越来越明显，终身学习已是生存与生活的必然要求。作为高校行政管理者尤其是办公室人员，必须具有自觉终身学习，不断提高的意识，必须清醒地认识到高等教育尤其是高校内部的改革将进一步加大。因此，办公室工作人员必须认真地学习上级文件精神，了解当前高校改革的发展动向，在做好本职工作的同时，利用业余时间学习一些管理学用来指导工作。办公现代化的实现大大地提高了工作效率，这也要求办公室工作人员不断学习网络管理知识，为工作提供便利，全力促进办公室管理工作迈上新台阶。

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