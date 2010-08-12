如何解决高职新生的心理问题

来源：中国鸣网位置：高等教育论文时间：2016-12-05 14:16

学生从中学步入大学，需要一个适应的过程，不少学生因为适应能力不够强，在初始阶段会出现各种各样的心理问题，文章对高职新生的适应问题进行了分析，并提出了解决这些问题的教学管理方法。

《南方职业教育学刊》(双月刊)于2010年9月经国家新闻出版总署批准公开出版发行，由广东省教育厅主管，汕头职业技术学院与广州铁路职业技术学院合办，2011年1月创刊。本刊办刊宗旨为发表职业教育科研论文，反映职业教育学术动态与研究成果，服务学校教学科研工作，促进职业教育发展和地方经济文化繁荣。

目前高职院校发展迅速，高职新生成为大学生新生队伍中不可忽视的群体，但由于各种原因，高职新生面临的挑战与压力似乎更加明显，适应问题更加严重。由于环境的改变、自我角色的突变，心理上出现不适应的状况，这严重影响了新生们的进步与发展，影响了他们大学生活的质量，也将影响高职院校人才培养目标的实现。因此，制定积极的干预措施，使90后高职新生尽快融入集体并快乐地发展至关重要。

一、90后高职新生的心理特点

90后高职新生与普通院校的大学新生有共同的心理特点，如热情开放、活泼自由、孤独依赖、独立自制等，但也有不同于一般院校新生的心理特点，如自卑失落、郁闷、迷茫等。通过分析，概括出以下几个方面的特点：

1.失落。由于高职院校的培养目标不同于普通院校，因此在管理制度、人文环境等方面也不同于普通院校，而高职新生在入学前对大学的想象往往是理想化的、普通化的。因此，当高职新生怀着一颗兴奋的、满怀希望的心步入大学之后，当他们真正体验到高职大学生活后，表现出很强的失落感。想象的开放与自由、向往的浪漫与温馨好像都不存在。有的学生抱怨：这就是大学呀?简直就是高中四年级。抱怨上课累、没有自由、考证书的压力大、没有人文关怀等，很长时间不能适应高职大学生活，由此引发的心理问题也层出不穷。他们内心的失落严重影响了他们学习的积极性、发展的目标性。

2.自卑。高职新生的入学成绩属于专科分数线，有的同学在入学前就有不如人的感觉。在高中时好像考上本科的学生才是优秀学生，考上专科是不被人重视的，高中的升学率也不包括他们，就连自己的父母也认为上高职院校不理想，选择高职院校好像是不得已而为之的事。在这种背景下，带着一些心理的伤害走入高职院校的大门，自卑的心结非常明显。他们往往感觉自己的前途并不好，认为毕业后同样也会受人歧视。有一位同学自暴自弃：我的高考是失败的，我以后就是个修理黑白电视机的，典型的蓝领工人。很明显这些学生并不能很快适应高职教育。

3.对专业不感兴趣。由于高职院校的培养目标不同于普通院校，专业特点往往也是技术性、操作性要求较高。虽然高职新生专业课不多，但他们看到的专业和自己想象的不一样，容易产生厌烦与抵触的心理。有的男生抱怨机械制图课程：整天画图，一点意思都没有，当个蓝领工人还要那么努力。有的学生因为讨厌自己的专业甚至想要退学。

4.自身的心理素质差。高职新生的入学成绩比其他本科院校的新生入学成绩相对低些，两者有差异，但这并不说明高职新生的智商低，而是情商有所欠缺，这种差异应该在高中阶段就已经很明显。他们在计划性、意志力、调节能力、坚持性、目标性等方面有问题，并把这些心理特点也带到大学里。他们基础差、听课费劲，但又不想努力，无人生规划、无大学生活规划、更无自己追求的目标，得过且过，直接导致的就是高职新生的适应不良，入学很长时间了还没有步入正轨，感觉到的只是茫然地随波逐流。

二、90后高职新生适应问题的表现

1.生活上不适应，自理能力差。高职新生虽然脱离了父母的束缚，但也陷入了自理的忙乱。环境的改变、管理制度的变化、老师朋友的不同使他们感觉与以前不一样了，心里有一种不安全的感觉，好像被别人推着往前走，身不由己，整天昏昏沉沉、茫无目标、随波逐流。生活的秩序完全被打乱，完全没有了主动性，不知如何是好。平时被动上课，别人怎样，自己也怎样。到了周末就陷入惶恐之中，更不知道该干什么，这种现象心理学上叫做“新生周末综合症”。他们的失落心理又使他们不能积极地调整自己，逃避、退缩现象明显，有的同学恋爱取暖，有的同学则上网冲浪。经调查，有64%的高职学生表现出比较明显的独立性，显著低于他们所表现出的责任感。从社背景来分析，随着社会中家庭结构的变迁，核心家庭成为主要的家庭结构，而独生子女比例的增多，在一定程度上降低了高职学生独立性的形成①。

2.人际关系不适应。高职新生的自卑心理也表现在他们的人际交往上，对待新的同学不那么热情，也不愿很放松地展示自己。入学一个月后一个班的同学还有不认识的，他们的交往策略往往是先观望后交往。90后高职新生同样也个性鲜明，生活习惯、个人爱好不愿因别人而改变，新生普遍反映难以找到知心朋友、在朋辈中找不到支持力量，感到内心很孤独。我们在咨询过程中遇到很多这样人际冲突的问题，同宿舍的同学因为习惯或个性的不和谐导致人际关系紧张。

3.角色变化不适应。高职新生由中学到大学、由依赖到独立，虽然身份角色变化了，但他们从心理上还不适应，还没有调整过来，也不知怎样调整。不知自己该向何处，是追求大学的自由浪漫，还是大学的严谨务实。在被调查的高职学生中，有27.5%的人表现出不良的社会适应，并在新情境的适应中伴有压力和心理上的焦虑问题②。有一部分学生在自我意识上还把自己当做父母怀中的孩子，我们心理测试的结果也证明，有20%的学生自我意识不完整。

4.专业学习上不适应。高职院校的专业设置有自己的特色，高职新生入学前可能对专业了解不多。很多新生入学后对专业不感兴趣，在专业方面的发展也不抱很大希望，学习方法也不是很科学。因此，高职新生对学习的信心不足，厌学现象严重，学习的主动性较差。他们认为听好课就行，下课后学习无目标，被动消极，不知如何提高自己、拓展自己，对自己要求不严。他们主动进图书馆学习的状况不是很好，不会主动给自己布置任务，感觉不到学习的乐趣。有的学生不能合理安排业余时间，自学能力差;有的学生找不到适合自己的学习方法，学习效率低;有的缺乏学习动力与意志，不思进取。结果造成他们在学习方法上的被动落后和学习成绩上的波动下滑，因此会使许多新生在心理上感到压力、困惑、苦恼、迷茫和焦虑不安③。

5.心理上不适应。很多高职新生都把大学想象成自由的王国、开放的国度、浪漫的伊甸园，认为大学应该是自由放松的，应该有充分的权利管理自己;认为学校的管理制度也应该是有人情味的;认为在紧张的高中生活以后，就应该舒服安逸一段时间。但是来到大学后，他们发现和原来想象的完全不一样。大学同样有压力，同样不自由，同样有严格的管理制度，同样有烦恼、痛苦与无奈，因此，入学一段时间了，还是不能适应，感到失落、紧张、焦虑、无所适从。高职新生入学后，心理上的不适应更是明显，他们对高职院校的专业设置、管理模式、培养模式感到前所未有的新颖和别扭。有的同学抱怨：这是大学吗?比高中还严，还要死板，还要小儿科，以至出现一系列的心理问题。

6.人生价值观理念匮乏。高职新生的人生规划比较模糊，人生价值观有些偏颇或匮乏。我们在咨询的过程中发现，有一部分学生(大约占7%)对于自己在大学阶段的发展计划性很差，不知自己该怎样发展自己，也不知自己该怎样去学习。不知应该追求怎样的人生，也不知人生的意义所在，总是抱着过一天算一天的态度。

三、90后高职新生的适应对策

1.加强新生的入学适应性教育。让高职新生尽快适应高职生活的一个途径，是让他们尽快熟悉高职的环境，尽快熟悉高职对他们的要求，使他们根据具体情况调整自己的应对策略，以避免在应对中出现心理问题。

适应性教育可以包括生活、学习、人际交往、专业认识、自我管理、自我规划等方面的内容。采取灵活多样的沟通方式，可以是谈心、讲座、报告、团体活动、看纪录片、看宣传片、案例探讨等方式，让学生从心理上尽快融入高职大学环境，尽快转变自己的角色，尽快找到知心朋友，尽快明白自己的目标与任务、尽快纳入正轨。

适应性教育的目的是使他们了解环境、认清角色、树立自信、确定目标、明确职业规划、人生规划、关注自我的心理健康、关注自我的成长与发展，以此来减少高职新生的茫然、厌学等方面的心理问题，使他们尽快融入高职环境中。

2.加强校园文化建设。积极营造健康的校园文化，潜移默化地影响与激励高职新生。培养他们健康的价值观、忧患意识与拼搏精神。开展丰富的文体活动，开设第二课堂，营造健康向上的学习氛围，激发他们的学习热情、创造热情、发展热情，使他们能够释放压力，积极地投入到大学生活中。

3.搭建心理健康教育平台，强化心理素质。开设有针对性的心理健康专题讲座，提高他们的自我调适能力;开设心理健康教育课程，使他们充分了解心理问题的表现与调适方法，学会自我调节，学会如何释放压力，避免心理问题严重化;宣传心理健康的知识，使他们了解健全人格的内涵，有意识地健全自己的人格，提高自己的心理素质水平，提高自己的情商，增强自信心，学会管理情绪，学会应对挑战;对新生进行心理健康的普查，对需要帮助的个别学生进行单独谈话，真诚地帮助与关心他们，使他们尽快走出阴影。

4.寻求社会的支持力量。社会支持对个体的身心健康、适应能力有明显的增益作用。高职生社会支持总分及各维度与学校适应总分及个维度之间呈显著正相关，这说明高职生的社会支持水平高，则学校的适应水平也高④。因此，提高高职新生的学校适应能力，应该积极寻求社会的支持力量，使他们体会到自己的价值与意义。有一位同学抱怨：社会上有一些人看不起他，说他是专科生，没有什么出息，毕业后也就是个蓝领工人。这位学生心里很不是滋味，又不知道如何反驳，最后自嘲道：我就是个蓝领工人。甚至有些高职新生的家长也对自己的孩子考上职业院校有偏见，点滴言行里面都表现出不满、无奈，给孩子的不是支持与鼓励。由此可见，社会上的一些偏见严重影响着高职新生的自我价值感，影响着他们的适应与发展。

5.职业心理的辅导与教育。目前走入高职院校的学生往往有一种心理愿望，就是不求上个好学校，但求找个好工作。他们选择职业院校的目的，也往往是盯着专业与就业前景，很关心本专业的社会需求与职业报酬，对职业有很高的期望。这种心理不仅影响他们的适应状况，也影响他们的发展成长。及时有效的职业心理辅导，可以化解一些他们内心的矛盾冲突，使他们更加明晰自己的专业特点、明晰社会需求、明确自己的努力方向，调整自我期望与社会需求的矛盾。这样有助于他们清楚自己的职业发展，做好自己的职业生涯规划，明确自己的奋斗目标。在这种背景下，高职新生的大学生活应该是适应良好的、健康的、充实的、有助于新生发展成长的。

参考文献：

①②陈金琦.对高职学生意识与需求的调查研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版)，2009(12)：119，128.

③胡薇.90后大学新生适应障碍及干预对策[J].中外企业家，2009(16)：127.

④唐民.高职学生社会支持与学校适应的关系[J].校园心理，2009，7(6)：13.

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