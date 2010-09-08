如何将化学教学与生活现象结合

来源：中国鸣网位置：化学论文时间：2016-11-25 14:13

化学是一门与生活息息相关的学科，将化学知识与生活中的常见现象相结合有很好的教学效果，并且可以使课堂富有趣味性，激发学生学习化学的积极性，从而取得良好的教学效果。

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生活中处处有化学，化学课程改革很重要的一个理念就是从重学术转向重普及性，从学生的生活经验和社会发展中选材，主张“化学从生活中来，又回到生活中去”。中学化学课程与教学改革关注的一个热点问题就是如何使学生的学习更贴近生活和实际，使学生认识到化学就在每个人身边，我们都生活在化学的世界里，增强学生学习兴趣，加深学生对化学知识的认识，解决生活中相关的实际问题。有效激发学生主动学习的积极性，是师者之道。著名科学家爱因斯坦说过：“把学生的热情激发起来，那么学校所规定的功课，就被当作一种礼物来接受。”兴趣是一种意识倾向，是产生内在动力的源泉。没有兴趣，则不可能产生强烈的求知欲望。首先应培养学生的学习兴趣，激发学生的求知欲，让学生了解当今科技发展的动态，关心人类社会与化学的关系，如环保、能源、卫生健康、材料的运用与社会公德等，还要让学生了解当前人类无法解决的问题和努力的方向，这样才能使学生的学习目的明确，紧紧跟上时代发展的步伐，使化学教育富有生命力、感染力与时代性。因此，化学教师在选择教学内容时，做到用教材而不是教教材，在平时的教学中，加强社会实际生活与化学相联系，努力使化学教学内容社会化、生活化、现代化、综合化。

一、在生活中发现化学，将会激发学生的学习积极性

学习兴趣是一种力求认识世界、渴望获得文化科学知识的意识倾向，能推动人们去寻求知识，钻研问题，开阔眼界，它也是一个人走向成才之路的一种高效能的催化剂。可以说，学习兴趣是学习活动的重要动力。初中学生刚接触化学这门课，感到很陌生，同时也会感到一些好奇或者恐惧，担心自己能否学好这门课。这时，我们最重要的任务就是要培养学生学习化学的积极性，诱导学生入门。那么，如何培养学生的学习兴趣，激发学生学习的积极性呢?我们可以充分挖掘化学教材独有的特点，即与工业、生产、日常生活有密切联系，做到在化学教学中结合具体教学内容，紧密联系生产、社会与生活实际，突出知识的实用性。

1. 用日常生活实例激发学生的兴趣

例如，在第一节绪言课中为了让学生能更好地了解化学与学生的身边生活有密切联系。列举一些例子：很多人都知道洗发后，头发发涩，而用了护发素后，发现头发软了，也不涩了。洗发水是碱性的，能够洗去油污，但是头发的生长需要弱酸性环境，护发素是弱酸性的，一方面可以和残留的洗发水发生中和反应，减少对头发的伤害，同时也可以使头发保持弱酸性环境，让头发健康成长。

还可以举出如煤气为什么能烧饭?铁锅为什么会生锈?食醋为什么是酸的?酒是怎样生产的?灭火器为什么能灭火?氢气球能飞上天而普通的气球不能飞上天等例子。

在讲授“常见的酸、碱”这一节内容时，我让学生自带生活中的用品，如洗洁精、洁厕灵、食醋、碱面等，并分别测它们的pH。

在讲授“溶解度”这一节内容时，我们可从生活常识问题出发导出问题：为什么自来水不能直接用来养金鱼?凉开水可以养金鱼吗?利用学生的生活经验来设置学习情景既简洁又显得真实，自然使学生感到非常熟悉，很快就产生浓郁的兴趣。

2. 用生产实例激发学生的兴趣

在化学教材中与工农业生产联系的内容非常多，如农药、化肥、催熟剂、催化剂、人工降雨、合金材料、耐火材料、合成纤维、合成塑料、合成橡胶等。我们可以在教材的教学内容中向学生介绍对应的工农业生产，如在有矿产开发的农村，可介绍有关采矿及加工矿石的化学课程;在土壤盐碱性较强的农村，可让学生知道如何利用化学进行土壤改良;在水果之乡，可介绍利用化学进行水果的加工和保存;在以放牧为主的农村，可让学生了解有关皮毛加工的化学课程。

另外，农村中学可以结合化学课让学生认识和了解农业生产开发有关化肥和农药的合理使用。家乡的生产和生活环境对学生来说是熟悉的、有感情的，结合化学课中学到的知识解决生产中的问题，能激发农村学生学习化学的兴趣和探究欲望，使学生认识到生活中充满化学，化学就在身边，从而引导学生学会用化学的眼光去关心家乡的建设，激发学生热爱家乡的情感，并使学生正确认识科学技术、社会、自然与人类之间的密切关系;同时让学生了解到所学化学知识在今后的学习、生活、工作中的重要性后，往往能激发他们的学习积极性。

3. 用社会实例激发学生的兴趣

社会的各方面与化学关系更长密切，如污水处理、环境净化、废气、废液、废渣的利用等。我们可在有关“环境保护”的教学中组织学生学习环境净化、废气、废液、废渣的利用和组织学生观看由于环境污染造成的危害的影象资料，也可结合本地的实际环境状况，说明环境污染给人类自然带来的危害性，让学生产生环境危机意识感，从而调动学生学习的自觉性。

二、鼓励学生应用所学知识解决实际问题，培养学生的应用能力

目前，我们能够从教材上更快、更多地学习前人总结的经验，但教材上的知识理论性强，与实际应用之间存在很大差距。如果只注重传授知识而缺乏引导学生在实践中应用，那么最终势必会出现高分低能的现象。因此平时应加强理论与实践的联系。

例如，在讲授“酸与碱之间会发生什么反应”这一节内容时，我让学生自带生活中的水垢和蛋壳，让学生依据盐酸的性质，探究水垢和蛋壳的主要成分。通过这些活动的体验，使学生更加认识到科学知识在日常生活中的地位和作用，从而更加相信科学，热爱科学，树立良好的科技意识。

同时，也可以让学生运用在初中学过的化学知识和技能解决生活中的实际问题。

例如，①暖水瓶中出现水垢(主要成分是CaCO3)，可加入稀盐酸或稀醋酸除去;②为了防止月饼变质，通常在月饼的包装袋中放入一小袋防腐剂，这种防腐剂是铁粉。试分析这种防腐剂防止月饼变质的化学原理等。通过多种结合实际的教学手段既激发了学生的学习兴趣，又培养了学生的实际应用能力和创新能力。

三、化学是一门基于实验的科学，实验是化学教学的重要环节，利用生活中可操作的化学实验激发学生的学习兴趣

在化学教学过程中，我们学完理论知识后，可将简单可操作的实验布置给学生，让学生在实验室自己动手实验，通过实验过程体验化学的魅力，借以激发学生学习化学的积极性。

例如，在学生已经掌握了空气的相关知识后，可以巧妙设置问题：为什么有时天空是灰蒙蒙的?空气里的物质发生了什么变化?引导学生在课外主动去探究空气污染的相关知识。

在学习了金属的一些性质后，可以让学生在课外积极实践，注意观察现实生活中关于金属的现象，运用已知的化学知识去解释这些现象，如果已知知识不能够解释，就会激起学生的探究欲望，培养学生主动探究的积极性。同时，在教学过程中让学生了解日常生活用品也可作为实验药品，以我们身边常见的日常生活用品作为实验药品，可以使学生有一种亲切感，感到化学就在我们身边，有利于调动学生的学习积极性和激发学生进行实验探究的兴趣。

结合教学内容，让学生从生活中这些息息相关的事物中发现化学，了解化学，知道化学，并尝试运用自己学到的化学知识来解决生活中的问题，我相信通过与实际生活相联系的教学方式能够让学生对化学产生浓厚的学习兴趣，同时也能够潜移默化地对学生进行情感教育，培养学生的科学品质、道德情操和审美意识，成为德、智、体、美全面和谐发展的人才。

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