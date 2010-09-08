如何提高化学教学的实用性

来源：中国鸣网位置：化学论文时间：2016-12-06 14:58

化学是一门与日常生活息息相关的学科，在化学教学中，学习动力和学习兴趣是制约学生问题解决能力提高的一个重要因素。

《高校化学工程学报》在我国化学工程界老一辈专家的倡导下、在国内一些著名高校的众多从事化学工程与技术学科专家的支持下，1989年, 经报请原国家教委和国家科委并获批复，《高校化学工程学报》得以正式出版。从此以后，学报就成了我国化学工程与技术学科向国内外化工界介绍最新研究成果和进行学术交流的重要园地。

1、能对学生问题解决能力产生影响和制约的因素

1.1学生自身的学习动力。职业院校的学习环境与本科院校的学习环境存在一定差距，职业院校学生更容易受到外界环境因素的影响，形成懒散、懈怠的学习态度，严重者还会放弃学习。而学生一旦自身缺少学习的动力和兴趣，学习效果必然会变差，更别提学生自主思考、解决学习问题了。 1.2知识储备不足。学生自身知识储备不足，遇到问题时解决问题的能力也会有所下降。所以在化学教学中，教师在培养学生问题解决能力之前，应当对学生进行全面的化学知识教育，使其掌握更加丰富、全面的化学知识。

1.3定式和功能固着。这主要是指学生的思维存在定式，遇到问题并对问题进行解决时只看得到问题的一种功能，而看不到其他功能，所以导致问题无法解决。除了以上几种因素以外，学生的性格、情绪、认知方式等因素也会对其问题解决能力产生制约，导致学生遇到问题时无法有效解决。

2、化学教学中学生问题解决能力的培养方法分析

2.1创设问题情景，增强学生问题解决的自我效能感。自我能效感对学生来说尤为重要。就化学科目学习来说，每当学生解决了一个化学难题，其自身的满足感个自信感就会增加，自我能效感也会随之增强，这样更利于学生解决问题和学习化学。为此，化学教师在讲授化学知识时，应创设一定的问题情景，并将大而复杂的化学问题分解成若干个有一定梯度的、由浅入深的问题群，让学生置身于“问题情境”中，使学生对知识本身发生兴趣，激发学生的探究意识。

2.2形成合理的知识结构，加强化学知识储备。大学生拥有化学知识的储备，是化学学科问题解决的基础。学生解决化学问题的能力，是随着学生对化学学科知识的掌握和运用而发展与提高的。我们在讲课时要让学生注意各个概念、规律和知识点间的内在联系，使学生形成科学合理的知识结构，这样学生才能牢固地掌握化学知识，为问题的解决提供坚实保障。

2.3克服思维定式，引导学生创新思维。在化学教学中教师要积极引导学生进行创新思维，摆脱思维定式，拓宽解决问题思路，培养学生多角度、多元化去考虑问题，寻求多种解决问题的途径，从而提高学生的问题解决能力。例如，在有机合成路线设计时，受思维定式的影响，学生往往采取由反应物向生成物进行推导的正向思维，而有些合成常常是采取由生成物向反应物进行逆向思维推导比较容易。这样就说明解决问题时，教师要引导学生从多个角度看问题，打破学生固有的思维模式，进行创新思维，才会有突破。

2.4注重解题思路剖析，培养学生迁移与运用知识的能力。知识学习固然重要，但知识的迁移和灵活运用更加重要。化学教学中，教师不仅要重视对学生知识的传授，还要让学生在学习中形成自己的思路，让学生自己去寻求问题的答案，然后再在此基础上对学生的解题思路进行剖析，强化学生的知识迁移和灵活运用能力。这样，学生在以后遇到同类型问题时，才能做到举一反三，利用所掌握的化学基础知识对问题进行解决。

3、结束语

总而言之，职业院校化学教学必须重视对学生问题解决能力的培养，必须在教学活动中采取一系列有效措施对学生的知识应用能力、问题思考能力和问题解决能力进行强化，使学生能自行解决化学问题，提升其自身的整体素质。本篇文章以职业院校学生为研究背景，对其问题解决能力的培养和提升方法做了详细论述，希望得出的一系列结论能为同行工作者提供帮助。

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