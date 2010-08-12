思想政治理论课专题教学法应用

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-12 10:29

思修课的教学目标是使大学生通过该课程的学习，把爱国主义情感、科学的理想信念落实到职业岗位中去，培养道德情感、职业精神和法律观念，使学生不断提高自身的职业道德和法律素质，增强诚实守信品质、敬业精神、责任意识、法制意识和创新精神，为学生学会适应社会、学会交流沟通和团队协作及可持续发展能力打下坚实的基础，使之成为思想政治素质合格、具有可持续发展能力的技能型人才，以适应未来工作岗位的需要。在思想道德修养与法律基础课教学改革中探索实施专题教学法，从教学方法、教学手段和考核形式等方面进行一系列的改革尝试，收到良好的效果。

《思想政治教育研究》创刊于1985年，国内外公开发行，是全国高校思想政治教育学术性期刊，是黑龙江省高校思想政治教育研究会会刊。本刊为双月刊，逢双月20日出版，A4大开本。期刊以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以高校思想政治教育工作为主要研究对象，探索思想政治教育的特点和规律，研究新形势下思想政治工作及德育工作的热点、难点问题，指导工作，总结经验，沟通信息，为培养社会主义建设事业的创新型人才服务。

所谓专题教学法，就是在课堂教学时以专题为单位设计教材内容，并综合运用多种教学手段和方式的教学法。专题式教学是指教师依据教学大纲，结合社会现实、学生实际和教材内容遴选几个主要问题，并围绕这些问题，分教师按问题进行专题讲授的教学方法。在武昌职业学院的思想道德修养与法律基础课程中应用专题式教学，着重关注高职大学生现实生活中存在的热点、疑点、难点问题，有利于激发学生学习的热情，提高思想政治理论课教育教学的针对性。本文以思想道德修养与法律基础(以下简称“思修”)课为例，探究武昌职业学院思修课上专题教学法的应用。

1 思修课实施专题教学法的依据

思修课实施专题教学由教学目标决定 采用专题教学法可以有针对性地讲清教学内容的重点和难点，有利于全面理解爱国主义、道德情感、法制意识，对当代社会出现的热点、难点、重点问题作出科学分析。

思修课实施专题教学由其教学内容的特征决定 本课程以中宣部、教育部有关精神为指向，坚持以就业为导向，以能力为本位原则，以培养具有良好职业素养和全面职业能力的高素质人才为目标，将思想政治教育与职业素质培养相结合、理论教学与实践教学相结合、课内活动和课外活动相结合、思想政治理论课与专业课程教育相结合，实现思想政治方面的知识、能力、情感、行为四者相统一。在坚持教材基本理论知识不动摇的基础上，对教材内容进行教学化处理，重整组合，形成“三个模块，课内八个理论专题讲座以及相应的实践教学项目”的课程设计方案，尽可能减少理论知识的单纯讲述和单向灌输，实现师生之间双向良好互动，突出学生主体参与，培养学生自我认识、自我学习、自我发展的能力;服务专业，突出职业道德素质等现代公民素养的培育，适应新时期高职就业的需要，实现学生毕业后的可持续发展。

目前武昌职业学院思修课教师队伍由不同专业背景的教师组建而成，由于每个教师的知识背景不同，知识结构的调整和补充也需要一个过程，单个教师深入透彻地讲解思修课内容就有相当的难度，容易出现这样一种情况：教师对于擅长的章节大讲特讲，其他章节则略讲。实施专题教学法可以避免上述问题，教师根据自己的专业特长选择讲授相应的专题，这样一方面有利于教师对自己负责的专题深入钻研、精心准备，同时教师间也可以博采众长，增进学术交流，提高教学水平;另一方面则可以使学生在同一门课程中体验到不同教师的教学风格、思维方式和研究方法，从而增强教学过程的吸引力。

2 专题教学法在思修课的应用

在思修课中采取专题教学法，是高职院校进行思想政治理论课教学的需要。武昌职业学院每年听课的学生达5000人，经过真实的教学实践，取得一定的经验。

依据思修课的教学大纲要求和教材内容体系，科学、合理地设置专题，才能保持教学内容的完整性和系统性，有效发挥思想政治理论课的思想政治教育功能。在专题教学题目的确定上贯穿以下几个原则：集体备课、共同制定教学专题，保证其科学性;紧扣教学大纲、教学目的和思想政治理论教育主题，保证其政治性和理论性;根据专题教学内容设计原则与步骤，对讲授内容进行取舍，抓住重点，抓住基本原理、基本知识，整合相关内容。

武昌职业学院思修课共72学时，其中课内54学时，课外18学时。根据课程教学大纲的要求不断摸索，设置以下八个专题。

第一专题：开启希望之门，走进武昌职业学院。主要介绍这门课程的学习目的、学习内容、学习方法、学习要求以及教学方法等。开展课堂发言，让学生告诉大家自己的军训感想、大学生活设想(约六个学时)。

第二专题：新起点上成长成才计划。此专题讲授理想只有在实践中才有意义。其中理想信念的含义特征、立志高远与始于足下的关系要结合实例来讲，而且要求学生科学合理地设计自己的人生，以作业的形式，学生一起讨论自己的规划(约六个学时)。

第三专题：寻求人生的意义，创造有价值的人生。要让学生能树立积极进取的人生态度，在实践中创造有价值的人生。对于高职院校的学生，需要明白自己的人生态度，尽管是高技能的人才，依然要正确对待，在平凡的岗位上做出精彩的自己。其中会跟学生分享前几年优秀毕业生的故事，作为他们的榜样(约六个学时)。

第四专题：寻找失落的文明――传统美德研究。此专题讲授道德的起源、基本概念，其中侧重讲授传统道德与现代道德的关系，在传统道德之上的现代道德构建(约六个学时)。

第五专题：社会主义法――人民的法律。此专题讲授社会主义法的形成发展，其中重点讲法理学的部分。同时告诉学生我国是法制国家，坚持依法治国的基本方针(约六个学时)。

第六专题：正义之门――了解常用实体法律法规。本专题讲授我国基本的法律体系、各个法律部门，具体介绍行政法、刑法、民商法基本内容。针对高职学生的特点，采用案例教学法，进行学校历年发生的民商法、刑法的实例讲解，让学生更容易知道犯法犯罪的基本概念，以期以后能够在社会上做知法守法好公民(约八个学时)。

第七专题：职场中的道德与法律。首先，本专题讲授职业道德。高职学生将来都是高素质的技术和技能人才，是社会发展的生产者和建设者，需要了解自己在职业中应该遵守的道德。其次，本专题重点讲授劳动合同法。学生在毕业后去单位工作都会签订劳动合同，让学生了解基本的条款，更好地知道劳动合同规定的义务与权利(约八个学时)。 第八专题：爱情与围墙――婚姻家庭生活的道德与法律。每个学生都会有自己的爱情，将来也会有自己的家庭生活。本专题讲解具体的婚姻法，让学生知道该遵守的基本道德，有利于学生树立正确的爱情婚姻观，幸福地生活。其中会安排学生发言，讨论当今社会的爱情婚姻观，利用故事或者视频的方式，让学生评判(约八个学时)。

课外的18课时作为实践教学课时，要求学生撰写社会实践报告和开展校园随手拍活动。

3 在开展专题教学时应注意的几个问题

专题教学法的优点是显而易见的，它信息容量大，重点突出，针对性强，特别有利于解决高职学生思想认识中的问题，能够激发学生积极向上的爱国热情，最大程度地调动学生学习的主动性和积极性。但是，专题教学法的不足也不容忽视，主要是不利于学生系统、全面、完整地了解本学科的理论框架与理论体系全貌。对此，可以采取以下措施来弥补。

指向学生在课外自学教材内容 在进行专题教学过程中，要求学生在课外时间熟悉整个教材或与专题教学同步进行阅读。必要时，教师要抽时间利用网络媒体指向学生重点阅读课堂上没有直接涉及但又要求学生必须掌握的基本知识、基本理论的有关章节，并指出各章节要掌握的基本理论知识、理论观点，使学生基本掌握学习教材的必要方法，提高他们的自学能力。为了促进学生的学习，可以将教材中的知识重点纳入考试考核的范围。

努力改进教学方法，尽量采用先进教学手段 采用专题教学的根本目的是为了更好地调动学生学习思想政治理论课的主动性、积极性和自觉性，营创出良好的学习氛围，取得令人满意的教学效果。如果仍旧沿用过去教师一言堂的授课方式，势必会影响教学效果。应借助多媒体、手机网络平台将课堂讨论、分组辩论、演讲比赛、社会调研与社会实践、撰写心得体会或小论文等多种教学形式与专题教学结合起来，提高教学实效性。

教师自身要不断更新知识，加强科研能力 思修课涉及面广，采用专题教学后，由于针对性、时代感要求较高，这就向教师提出更高的要求。要求教师有相当的政治理论功底，有丰富的知识结构，有一定的分析能力。为此，就需要教师不断提高自己，学习教育新技术，更好适应新时代高职大学生的特点进行专题教学。

参考文献

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