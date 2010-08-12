幼儿园故事教学活动设计策略
来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-13 10:52
幼儿园教育是幼儿终身教育的起点，在我国教育体系中有着不容忽视的重要作用，而在幼儿园教学中，语言是最为主要的教学内容，一直受到广大教育者及家长的关注。但如果单一地进行语言诵读、记忆教学，不但难以实现理想的教学效果，而且不利于儿童语言兴趣的培养。因此，在对儿童进行语言教学的过程中，幼儿教师应该积极引入全语言教育理念，充分应用故事教学法，为儿童设置一系列故事教学活动，让儿童在亲身参与、实践的过程中学习语言，进而有效提高儿童语言水平。
《学前教育研究》由中国学前教育研究会和湖南省长沙师范学校联合主办的《学前教育研究》杂志创办于1987年，是全国学前教育理论核心刊物、全国教育核心期刊、中文核心期刊。该刊以即使反映我国幼教研究成果为特色，以有效指导幼教实践为宗旨，是我国唯一一本幼教学术刊物。该刊的读者和作者主要是幼教理论研究工作者、幼教管理工作者、各高等院校学前教育专业师生、幼儿园园长以及广大的幼儿教师。
在幼儿园教育中，语言教育不可获缺，而在语言教育中，故事教学不可获缺，故事是幼儿接触和了解世界的一个重要窗户，深受儿童的喜爱，将故事教学法融入到幼儿语言教学中，不但能够丰富儿童的语言知识，而且能够丰富儿童的情感体验。在幼儿园教学改革日渐深入的今天，幼儿园教育工作者应该充分认识到语言教育的重要性，对全语言教育理念进行深入分析，并将其应用到语言教学中，为儿童设计有趣、有效的故事教学活动，激发幼儿学习语言的兴趣，从而提高幼儿园语言教学的有效性，使幼儿语言水平和能力得到有效提升。
一、融入全语言教育理念，注重故事活动设计原则
全语言教育理念于20世纪在美国兴起，这种教育理念不但融入了语言学的相关理论，而且吸取“学习者中心”的教育观念，在一定程度上否定了传统语言学习将语言划分为“听、说、读、写”四个部分的观点，认为语言的学习不应该被分割成不同的“技能”，而应该作为一个整体，让学习者在亲身体验的过程中掌握语言。在幼儿园教育中，语言有非常重要的地位，而在传统的幼儿园语言教学中，教师单一地要求学生背诵、写字，难以实现理想的教学效果。因此，幼儿园教师应该对教学观念进行更新，将全语言教育观念引入到教学过程中，充分应用故事教学法，为学生设计相应的故事活动[1]。在对故事活动进行设计的过程中，教师应该注重以下原则:第一，整合性的原则，即各个故事活动之间应该具有联系性，从整体上提高儿童语言水平。第二，生活化的原则，即故事活动应该与现实生活具有联系性，激发儿童参与活动的欲望。第三，建构性的原则，即故事活动应该以幼儿兴趣相符合，让儿童能够主动参与到活动中。第四主体性的原则，即故事活动的中心应该为儿童，让儿童能够在亲身体验的过程中自主获取语言知识。
二、创设丰富的故事情景，激发儿童参与积极性
在教学中，兴趣往往是最好的老师，儿童只有在活动过程感受到乐趣，才会积极主动地参与到接下来的活动中。因此，在对故事教学活动进行设计的过程中，教师应该注重情景教学法的应用，为儿童创设丰富的教学情景，将儿童的注意力吸引过来，让儿童产生浓厚的兴趣，主动参与到其中。但在创设情景的过程中，教师应该注重全语言教育理念中的生活化原则，从儿童实际生活环境出发，创设与儿童生活息息相关的情景，提高儿童兴趣。例如，在“大树妈妈的信”这一故事活动的设计中，教师可以在幻灯片上做出秋天的背景，并对教室或者活动场所进行布置，营造出秋天的氛围，然后给儿童朗读故事，并在朗读过程中引导儿童在活动产所找到“收信人”，如，变黄的小草、水变凉的水池等，让儿童亲自感受秋天到了大自然会发生的变化。随后，教师引导幼儿对故事进行复述，这样，不但能够提高幼儿兴趣，而且能够培养儿童细心观察的习惯。
三、提供丰富的故事材料，引导儿童自主探究
儿童对世界的认识往往需要从感知开始，杜威曾指出，调查研究是儿童四种本能之一[2]。如何充分将儿童的这种本能利用起来，应该从从全语言教育理念的建构性原则入手，让儿童主动对探究过程进行建构。因此，在幼儿园语言教学的故事活动中，教师应该为儿童提供丰富的故事材料，并引导儿童对这些材料进行观察、记忆与探究，充分将儿童在语言方面的想象力与创造力发挥出来。比如，教师可以应用“动物脚印的不同”为儿童创建故事活动，在活动前准备好相应的绘画工具，给儿童讲一个雪地上发生的故事，重点指出雪地上出现了扇子、竹叶、梅花等图案，让儿童猜测是哪种小动物画上去的，随后引导幼儿自主将各种小动物的脚印画出来，并让儿童想象这些小动物是怎样在雪地中留下脚印的。这样，不但能够加深幼儿对故事的印象，提高幼儿对各种小动物的认知能力，丰富儿童的知识储备，而且能够培养儿童自主创作的意识及能力。
四、注重故事活动的游戏性，发挥儿童主观性
喜欢游戏是儿童的天性，在故事活动的设计中，教师应该充分注重故事与游戏的融合，以儿童的兴趣为依据，设计出儿童喜欢、能够接受的活动方式，实现“寓教于乐”，将儿童主观性充分发挥出来，以提高儿童应用语言的能力。例如，在给学生讲《小红帽》这一故事时，把大体的故事内容告诉儿童后，给儿童播放这一故事的动画片视频，随后组织儿童玩角色扮演的游戏，让儿童分别扮演小红帽、大灰狼、外婆等角色，让儿童模仿这些角色说话的语气说出相应的台词。这样，不但能够让儿童亲自参与到故事活动中，而且能够让儿童在亲身参与的过程中提高应用语言的能力。此外，教师还可以组织幼儿自主创编故事，在讲完了一个故事之后，引导儿童充分发挥想象力，对故事进行续编，比如，在讲完《丑小鸭》这一故事后，教师引导儿童进行想象:在知道自己的真实身份后，丑小鸭的生活会发生哪些变化?让儿童在脑海里勾勒出一个小故事的情景，并给出一定的课堂时间，让儿童互相分享这些小故事。这样，不但能够激发儿童的想象力，培养儿童的发散性思维，而且能够提高儿童组织、应用语言的能力。
五、结束语
总而言之，近年来，幼儿园教育改革日渐深入，人们对幼儿教育中语言教学的重视程度日益提高，而在幼儿园的语言教育活动中，故事活动较为常见，也比较重要。在应用故事教学法进行语言教育的过程中，幼儿教师应该注重全语言理念的引入，注重故事的选择及故事活动的设计，以提高故事活动的有效性，从而保证儿童语言水平提升的有效性。
[参考文献]
[1]杜诗函.幼儿园语言故事创新教学的实践研究[J].读写算(教育教学研究)，2015(49):28.
[2]邹文秀.关于大班幼儿运用5个词语创编故事教学的几点思考[J].心事•教育策划与管理，2013(7):48-48.
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