网络课程对高等教育发展的问题

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-14 11:34

针对网络课程在高等教育中的发展等问题，以某省部分高校学生为对象，主要以问卷的形式进行了调查，将数据进行整理和分析，并对网络课程的发展现状进行了简单评价，同时发现了网络课程发展中存在的问题，最后给出了针对性的建议。该调查能大致反映出网络课程的发展及普遍存在的问题，对未来网络课程建设的完善与改进有一定的参考价值。

《北京教育》教育杂志投稿，创刊于2001年，是北京市教委主管、北京教育音像报刊总社主办，面向国内外公开发行的融理论性、指导性、服务性于一体的教育综合类刊物，是北京市社科类一级期刊。

1前言

随着我国高等教育事业的发展，高等教育逐渐普遍化、大众化，大学生人数不断增加，另一方面，高校的正常教学内容与社会及科学技术的快速发展不能对接，出现高校教育资源不能满足学生需要和社会需要的现象，同时，计算机网络技术的发展日新月异，为教学资源的丰富与多元化提供了支撑平台。因此许多高校开始开设网络课程供学生选择，另外也有许多网络课程学习平台出现，这样给学生提供了更多的学习机会。如今，网络课程平台的建设已经趋向完善，但其仍有很大的发展空间。为了了解网络课程的发展状况与存在的问题，我们对部分高校的大学生进行了调查，针对调查数据进行了全面细致的分析，得到了一些结论。网络课程作为一种新的教与学的形式，为更多的人提供了方便，但其仍存在一些问题需要解决，只有不断完善，才能更好的为教育事业创造价值。

2网络课程概述

网络课程是一个开放的自主学习平台，在尊重差异的情况下能让学习者根据自身兴趣进行个性化的选择，使得教育资源能最大限度的利用。网络课程可以大致分为以下几种类型:[1](1)文字类资料。包括一些课程内容资料、电子书籍、课件和笔记等，此类课程仅仅能吸引有针对性需求的学生，一般学生不会选择此类课程。此类课程资料内容固定，有参考查询价值，对教学仅起到辅助作用。(2)视频类课程。如今，网络课程教学大多采用此类方式。老师提前将课程录制成视频，并将其上传到网络课程平台，有时会带有课程所用资料，并且会附带课程作业，学生需完成作业才能得到相应的学分。此类课程可以满足大部分学生的需求，使得学生随时随地都可以感受到在课堂学习的状态，但缺少互动性，教学方式固定。(3)直播互动类课程。随着学习需求的变化，老师直播课程也逐渐出现在各课程平台，直播课程可以加强学生和老师之间的沟通交流，其更像是在教室学习。通过和老师交流可以更好的理解课程内容，更好的掌握知识。但直播课程需要在特定的时间，不能做到随时上课学习。随着网络课程的发展，课程内容也越来越丰富，供选择的课程越来越多，课程分类越来越细致，覆盖的门类越来越多，通过网络课程学习的学生人数不断增加。目前，主要以视频类课程为主，有视频互动类课程逐渐增多的趋势。

3问卷调查数据整理

通过调查，得到了一些数据，由于调查的局限性和片面性，结果可能与真实情况有偏差，但基本能反映出存在的问题，在此选取部分进行分析。图1反映出学生学习网络课程的比例，大部分学生都学习过网络课程，说明网络课程学习已经逐渐成为大学生学习中的一部分，且已经适应了网络课程的教学模式，另外调查发现不选择网络课程的原因主要是没有时间和自制力不强，说明大学生不能合理地安排规划自己的学习和生活，抵御身边诱惑的能力较低，也说明大部分学生没有认识到网络课程的价值，不能充分利用现有的资源创造更大的价值。图4一周网络课程学习时间从图3可以看出选择课程类别比重差别不大，技术技能类稍多，说明学生能根据自身需要而选择课程学习，能体现网络课程的个性化选择学习的特点，另一方面也说明网络课程门类齐全，种类繁多。图4表明大部分学生每周用来网络课程的学习时间小于1小时，没有合理利用网络课程资源，时间规划不合理，不能坚持去学习，同时也说明网络课程不能吸引学生长时间学习的兴趣，这是网络课程需要面临和改进的问题。图5显示大部分学生不能坚持完成一门课程的全部学习，一方面说明学生不能坚持学习，另一方面也说明网络课程设置存在问题，不能帮助学生完成学习内容。从图6可以看出，学生在选择课程时更加注重师资和课程资源，这对网络课程平台建设有一定的参考价值。另外调查数据也显示出网络课程资源对学生的学习有一定的帮助，没有发挥其全部作用。

4存在的问题

4.1教学模式单一

网络课程作为课堂之外的学习资源，有着很大的潜力值，其主要发挥学生个性化选择学习的作用，为学生提供更多的选择。不同的课程应该施以不同的教学模式，如今的各网络课程平台课程资源丰富，而教学模式却基本相同，不能体现不同学科的特点。同时缺少教学设计，简单的课程授课对于学习者来说没有吸引力，学习者兴趣被逐渐削减，学习效率也会降低。[3]

4.2评价体系不完善

评价主要为学习评价和教学评价，学习评价是对学习者的客观评价，是对学习者努力的肯定，而大部分平台缺少学习评价这一环节，另外教学评价对平台的发展都很大的参考价值，因此，评价体系不能仅仅是简单的评论，要收集到更多的有用信息。

4.3课程自主学习资源缺乏

网络课程资源丰富仅仅是说明课程种类繁多，而单个课程的学习资源却仅仅是课程视频和文字资料，没有更多的资源来让学生获得更多的知识，缺少必要的补充资源。对于不同层次的学习者，知识层次也不同，因此充足的资源可以帮助需要的学生更加容易理解学习内容，可以引导学生更好地学习。

5几点建议

5.1变更教学表现形式

传统的教学模式不利于网络课程的发展，灵活多变的教学形式不仅可以增强学生学习的兴趣，同时能体现出课程本身的特点，使其发挥更大的作用。在教学设计上，一方面要保证课程的完美呈现，另一方面要使得学生和老师之间有更多的交流和沟通，根据课程特点做出相应调整，使得教学不再枯燥。[4]

5.2完善评价体系

在教学过程中要及时对学生的学习情况进行评价，这是对学生学习的肯定和鼓励，能吸引学生进一步深入学习，让学生感受到满足感和成就感，同时可以让老师了解学生的学习情况，进而对课程设置进行调整。另一方面要做好教学的评价与反馈，这对于课程平台发展、课程设置和教学设计都有重要的价值。

5.3增加课程学习资源

课程的学习需要更多的课外知识来支撑，完备的课程学习资源可以帮助学生更好更快地完成学习内容，所以在课程学习过程中要提供学习所需要的学习资源，如数字图书馆、书籍和论文等。同时指导学生合理利用学习资源也是必要的，以避免学生选择错误，影响学习效果。[5]

6结语

本文通过对调查结果的分析，发现了网络课程发展中存在的问题，并给出了几点建议。网络课程作为广大学生课外学习的一种重要途径，如今仍在不断发展，网络课程有很大的价值，其对促进教育事业的发展有很大的帮助，因此要不断完善网络课程平台的建设，为教学资源的充分利用提供保障。

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