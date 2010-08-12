如何增强职高语文教学的专业性和实用性

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-21 11:56

职高语文教学不能简单地停留在理论学习上，知识的积累在于运用，学好语文对学生今后的工作生活都有一定的积极作用。当前教学体系中存在诸多不足，制约着职高语文教学的发展和学生的学习，因此，教师在注重语文教学专业性的同时也要与教学实用性相结合，促进学生的全面发展。

《当代教育实践与教学研究》河北教育杂志投稿，创刊于2013年5月，由河北出版集团主管，方圆电子音像出版社主办，河北省电化教育馆协办，是河北省教育技术协会会刊。

语文作为一切学科的基础课程，对于专业要求更高的职高来说显得尤为重要，但受限于教学管理的不科学、教材针对性不强、教学方法不协调、生源语文素质不高等原因，严重制约了职高语文教学的质量和学生语文及整体素质的提高。随着国家对职高教育的重视以及市场对职高人才的需求，探究如何增强职高语文的教学效果显得尤为迫切。笔者主要对如何增强职高语文教学专业性和实用性进行探讨、分析。

一、职高语文教学中如何增强学生的专业性

语文素养的培养是一个长期的过程，对学生其他学科的学习和生活都有重大影响，而职高语文又要求很强的专业性。不同专业的学生对于语文知识点的渴求的不同也体现出它的专业性，需要教师通过将语文教学以及不同专业的需求相结合制定出具有专业特色的教学方案，引导学生学习。

1.语文教学内容与专业目标相统一

语文教学有它的基本的教学任务，而不同专业都有自己的教学目标、任务，针对职高语文的教学应将二者的任务有机结合、统一。如《荷塘月色》这篇文章，不同的专业应设定不同的教学目标，旅游专业应将侧重点放在作者对于景色的描写上，而文秘专业应该将学习的目标定在历史的学习以及语言表达上。

2.教学方案的设定更接近所学专业

目前，多数职高学校使用的语文教材不是沿用普高教材，就是基于普高教育进行选编。其教学内容很普遍，并不具有职高教育的专业性。首先，教师应该根据专业的不同，语文教学中教学设计的不同侧重点，使其教学内容具有相应的专业性。比如，针对美术专业的学生，可以选择一些和画作、画家相关的文章，不仅能够提高学生的语文素养也能提高学生美术专业素养。其次，教师教学中要主动地引导学生利用专业知识辅助语文学习。例如，计算机专业的同学，根据所掌握的知识和技术，利用网络工具，寻找与教学相关的影像、图片等，把专业知识应用和语文教学有效结合在一起。

3.语文教学内容涉及专业知识的延伸与拓展

通过教师的引领，学生在学习语文教学基本内容的同时向专业性知识的延伸与拓展是体现专业性的一个重要教学手段。例如，在学习《苏州园林》这篇文章时，通过采用多媒体、图片等形式让学生有直观的认知，再把相关园林建设的故事结合起来，还可以和国外景观建设联系起来。学生在学习了语文知识的同时，也对景观、历史相关知识得到认识和补充。

二、职高语文教学中教学目标设定的实用性

知识的传授在于学以致用，在开展职高语文教学目标设定时应该与生活实际相结合，充分发挥职高语文教学的实用性。

1.教学方式通俗化，更贴近生活

职高语文教学应贴近实际生活，不能只是理论知识生硬地灌输，应该找到课文内容和实际生活的最佳接触点，让生活走进课堂。荔枝是学生日常生活中经常吃的水果，在学习《南州六月荔枝丹》时，教师可以带上一些可以吃的荔枝或者荔枝不同的彩色图片，让学生根据生活的观察和实物图片，相互介绍荔枝的特点，使学生在掌握知识的同时学到交流技巧和提炼表达能力。

2.教学内容生活化的同时作长远规划

职高语文教学不应该只停留在课本、试卷上，应该与实际生活结合并对自己的生活做出长远规划。我们结合教学内容开展辩论赛、应用文准备等方式，加强学生的口语表达能力和准备能力。

3.摆脱单一的学习方式，多学科学习

通过不同学科间的配合相互促进学科的学习。如服装设计专业可以设计课文中所涉及的服装造型，通过实际表演理解学习知识。

三、职高语文教学中实用性的教学方法

教师在职高语文教学过程中应该引导、培养学生学习的主观能动性，从生活中获取知识，并在生活中形成实用的能力。

1.教学中运用专业知识，学以致用

语文课不仅是简单的语言讲述，也可以通过同课文内容的改编变成表演课、诗朗诵课、辩论课等，锻炼学生语言表达、动手实践能力等，激发学生学习的兴趣，让学生在实践中学会知识的运用。例如，服装设计专业的学生学习课文《武松打虎》时，可以通过舞台表演的模式加强对课文的理解，让学生切身了解人物的性格，专业知识的应用，同时提升他们的语文素养。

2.摆脱传统的教学模式

教学不应该只停留在课堂上，更需要结合教学内容多创造出实践课程，构建开放、轻松的语文学习氛围，让学生更容易接受、理解所学知识，全面提高学生的综合素质。

总之，职高语文教学中应该把握职高语文的专业性和实用性的特点，并同实际生活相结合。教师要摆脱传统观念，跳脱传统的教学模式方法，根据教学内容、专业与学生生活、社会发展等情况改善教学方法，使学生语文素养和专业素质共同发展。

参考文献：

[1]林利锋.探析如何增强职高语文教学的专业性和实用性[J].语文教学与研究，2014(07).

[2]祁云秋.语文教学如何提高课堂效率[J].佳木斯教育学院学报，2011(01).

教育学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登教育学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、教育学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有教育学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。