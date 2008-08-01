计算机应用基础课程应该如何进行内容设计

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-23 17:33

《计算机应用基础》想必很多人不陌生，因为它是许多高校学生必学的一门计算机公共课程，这门课是一门实用性、操作性很强的课程，除了介绍计算机的基础知识和概念外，还有办公系统应用软件的学习，应该说这门课对学生日后的工作和生活是大有用处的，除在这样一个信息化社会，计算机是必备知识。

《计算机应用研究》系中国计算机学会会刊之一，创刊于1984年，由国家科技部所属四川省计算机研究院主办，北京、天津、山东、吉林、云南、贵州、安徽、河南、广西、甘肃、内蒙古等十余省市计算中心协办的计算技术类学术刊物。

《计算机应用基础》发展到今天，其改革、发展、创新可谓是百花争艳、百鸟争鸣，但其改革和发展的实质，不外乎“面向人才培养”和“基于工作过程”。本文计算机教学论文，是作者通过大量的调查研究，在基于工作过程的基础上，对计算机应用基础课程的内容进行的设计。按照传统教学，教师讲学生听，或者，教师演示之后学生练习;而高职的学生来自全国各地，计算机的水平参差不齐，给教学带来了很大 困难，而且教学效果不好。

近年来，全国各高职院校都在进行课程改革，我院也在不遗余力的对各专业的各门课程进行革新。本人长期从事《计算机应用基础》课程教学，在基于工作过程的思路下，对《计算机应用基础》课程的教学内容进行了重新设计。

1 课程设计理念

工作过程是“在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序” 。工作过程导向的课程内容是来自职业行动领域的工作过程。

高等职业教育的培养目标是在各行各业基层直接参与组织、实施、保障生产(流通或服务等)，为社会直接提供物质产品或各种服务并“承担具有高度技术性和负责性工作”(引自《国际教育标准分类》)的技术人员或经营管理人员 。《计算机应用基础》课程是一门公共课，是学生将来工作和生活的工具，为学生达到高职的目标奠定基础。也就是说，课程要为不同的科类和专业服务。因此，在以工作过程为导向进行课程开发与建设的过程中，首先要了解社会岗位群对计算机应用的要求和特点，其次要分析学生的特点，从两个方面来整合，从而重新设计学习内容。

基于大量的研究调查，笔者认为本课程开发的理念应体现以下三个特性：

1.1 职业性:通过对各就业单位工作岗位需求、本校各专业学生培养方案、毕业生追踪调查、在校生学习需求等进行了调查与研究，我们分析了各职业群对计算机应用的需求。通过分析和总结，我们认为以职业岗位的应用需求为出发点和落脚点，使职业性贯穿于整个课程体系之中，是本课程的基本特性。

1.2 开放性:计算机是现代人的工作、生活和学习的必备工具，而且各职业岗位对计算机应用的要求不同，同时计算机软件和硬件的更新速度非常快。这就要求我们不能局限于当前的应用，而要着眼于未来的发展，要培养学生的自学能力。通过对专业负责人和职业岗位人的调研，来充分考虑它对学习能力的培养，以体现它的开放性。

1.3 实践性:本课程的开发要充分考虑教师和学生，对教师和学生进行认真调研，怎样方便学生学、教师教，就采取怎样的方式，并且在整个教学过程中间特别重视实践操作。

2 工作过程分析

高职非计算机专业涉及到不同的科类和专业，不同类型的学校有不同应用需求的专业。本文以笔者近年来所教授的不同专业(包括医学、文秘、办公自动化、农业、外语等)为分析对象，在社会岗位群中进行了大量的走访和调查，了解和明确了部分岗位对计算机应用的需要。

2.1 文秘人员:文秘人员的主要职责是起草文件，同时需要对单位的材料进行整理。这要求他们要有较好的文字及表格的处理能力，对文件进行分类管理。

2.2 企划人员:企划人员包括市场营销、广告设计、产品分析等人员。他们要写分析报告、写产品说明、制作广告宣传册，甚至做与财务相关报表，还有可能向客户介绍产品。这要求他们除了有文字处理能力之外，还要有一定的电子表格的处理能力和演示文稿的应用能力。

2.3 中小学教师:每年的学年工作计划，每学期的工作计划，成绩分析，学期、学年工作总结，备课等。中小学教师需要具备文字处理能力、电子表格处理能力和简单课件的制作能力。

2.4 外语工作人员:外语工作人员主要工作是对话翻译和文字翻译。文字翻译是完全的字表处理，而语言翻译又需要作备忘录，同样也要有字表处理能力。

2.5 农业干部:我院承担了一村一名大学生的培养任务。农业干部除了要掌握农业的相关知识外，还担任着国家政策宣传、基层管理、基层数据汇总及上报等任务。使用计算机、字表处理、电子表格和演示文稿是他们必不可少的能力。

2.6 医护人员:按国家卫生局规定，医护人员应当具有国家计算机等级考试二级水平。他们主要是病历及药方的整理、药品管理、财务管理、医疗保健讲座等工作。对计算机文件的管理、字表的处理、电子表格、演示文稿是他们最基本的要求，也是学习二级相关知识的基础。

综合以上社会岗位群对计算机应用的需要，并与我院相关教学研究室主任进行讨论，笔者认为，计算机应用的工作过程分为6个情境，分别是计算机基本应用、文字处理、图表处理、数据的分析、网络的应用、计算机演示。通过以上情境，培养学生用计算机处理日常事务能力，培养学生基本的信息处理能力及信息素养。

3 课程内容设计

根据工作过程分析出的6个情境，并与我院选择的教材《计算机应用基础》 进行反复的对比和推敲，我们认为内容设计应当从Windows基本应用、Internet的应用、Word、Excel、PowerPoint五个方面入手。

针对这五个方面，再结合职业岗位的需要和现实工作中的实际应用，我们将教材中的知识点进行拆分和解构，再按任务进行整合，设计出了十个任务。

3.1 Windows XP的基本应用:我们发给学生一个压缩文件，在教师机上建了一个共享文件夹。要求学生完成以下任务：(1)用“画图”软件制作“树型结构图”;用“记事本”做“自我介绍”;(2)解压教师给的文件;下载“PDF阅读器”并安装，打开所给的PDF文件，截图生成新的文件;(3)通过映射网络驱动器，获取教师机共享中的文件;(4)建立“文档”、“图片”和“电子表格”三个文件夹，将解压后的文件和自己做的文件按类型分类管理;(5)将三个文件夹压缩到一个文件中;(6)给老师发电子邮件，以压缩文件作为附件。

知识点主要包括文件的分类管理、Windows的基本操作、Windows组件应用、网络磁盘影射、压缩软件、电子邮件等。本任务来源于工作过程的计算机基本应用情境。

3.2 图文混排:这是一个开放式任务，学生自行选择文字录入到Word之中，并插入相关的对象(如图片、音乐、表格等)，各个对象均要求进行格式化设置，添加文档的背景及艺术边框。要求录入中不能出现空格和空行，整个文档要占满1至2个A4页面，整体布局美观大方。

知识点主要包括文字的编辑和排版、对象的插入和设置等。任务来源于工作过程的文字处理情境，是各职业岗位的基本要求。

3.3 求职简历:此任务的目的是表格处理，要求文档有四页，包括封面、自荐书、个人简历和学业成绩，其中，后三页均为表格形式。这是学生步入职场的必经之路，对应工作过程的表格处理情境，是学生真实的第一个工作任务。

3.4 电子小报:这是Word的高级应用，要求学生完成以下任务：(1)了解报纸的编排方法;(2)为小报的内容进行布局草图设计;(3)准备文字、图片等素材;(4)完成小报的录入与排版任务。

任务的要求是：(1)要有四个不同的主题，相关内容各自占满一个页面(A4页面)，按报纸的形式打印;(2)必须用适当的对象(如艺术字、图片、文本框、表格等)对栏目进行修饰;(3)对一般的栏目均应进行分栏处理;对合适的栏目设置首字下沉;(4)设置不同的页眉和页脚，每版的页眉左端为本版主题，右端标明版数;单数版页脚为班级名，双数版页脚为学生姓名;(5)整个小报的版面应当美观大方。

知识点主要包括文字的排版、图片的处理、文本框的应用、自选图形的应用、对象叠放层次的设置等。任务对学生今后在广告宣传册、海报、节目单等的制作会有很大帮助。

3.5 长文档排版:这是Word的又一高级应用，学生对给定的文档完成以下操作：(1)为素材文档改名;(2)进行页面设置;(3)设置文档属性;(4)使用合适的样式;(5)自动生成目录;(6)插入分节符;(7)设置页眉、页脚;(8)添加文档的脚注或尾注。任务要完全达到学院毕业论文的排版要求。

知识点主要是应用样式，页眉和页脚、文档属性、目录、域等。任务来源于学生毕业的最后一项学习任务，既毕业论文排版。

3.6 成绩单:使用Word表格和Excel表格制作信封和成绩单，这是一项特殊功能，称为邮件合并。

其知识点就是邮件合并，但要求使用不同的数据源来完成指定任务。任务对将来学生制作批量请柬、成批明信片的打印、大批量的邮件处理等会有很大的帮助。

3.7 成绩表:任务模拟了教师的成绩汇总过程，要求学生在同一个Excel工作簿中建立5张表，第1张为成绩册，2至5张分别是四门不同科目的成绩。各科成绩均由平时成绩、作业成绩、考试成绩组成，均要求按比例计算总成绩;成绩册中的成绩均引用科目成绩的总成绩;成绩册中的成绩要进行总计、平均和排名等计算;分科目统计不同成绩段的人数;用统计的结果制作各科成绩的人数比例图表。

知识点包括数据输入、数据排序、公式应用、数据引用、简单函数应用、图表等。这个任务来源于工作过程的图表处理，是电子表格的基本应用。

3.8 销售数据分析:任务来源于一个电脑销售公司，公司有四个分店，主要销售组装电脑，每个月都进行产品分析、店员销售分析，以确定下个月的进货方向和店员的奖励。给予学生一个Excel工作薄，内含三个表(配件价格、职工、销售记录)，让学生先在配件价格表中定义数据区域，再用定义的数据区域填充销售记录表中的相关列，并进行相应计算;为职工表设置有效性规则，使性别中只能填入男或者女;将销售记录表复制三份，分别改名为“各店销售汇总”、“配件销售汇总”、“职员销售汇总”，按各自的要求进行汇总;用“数据透视表”分析各店各职工销售情况;制作自定义图表。

知识点包括数据有效性设置、数据区域的引用、数据表的复制、分类汇总、数据分析等。

3.9 自测题的制作:该任务来源于中学教师的无纸化考试，用Excel制作一份自测题试卷。

知识点包括函数应用、数据的隐藏、控件设置、工作表的保护等。

3.10 演示文稿制作:这是一个开放式任务，学生可自由选择主题，如：一个风景区的简介，一位人物的生平介绍，一项产品的展示等等。任务要求为：(1)演示文稿至少包含8张幻灯片，其中第1张为标题幻灯片，第二张为全部演示文稿的内容提要;(2)幻灯片要包含文字、图片、声音、动画或视频等几类对象中至少3类;(3)有基本一致的外观风格;(4)除第1张幻灯片外，其余幻灯片要有固定的徽标;(5)第1张幻灯片要与其他幻灯片有异，标题文字用艺术字;(6)每张幻灯片均要有切换效果;(7)各对象都要有自定义动画效果;(8)在第2张幻灯片中设置超链接，当单击某标题时即切换到相对应的幻灯片;超链接的配色方案为单击前为“黑色”，单击后为“红色”;(9)在第3张及以后的幻灯片中设置动作按钮，当单击时返回内容提要幻灯片;(10)在第2张幻灯片上设置动作按钮，单击它结束放映。

任务来源于工作过程的计算机演示情境。由现实中，公司的演讲、产品的介绍、医疗保键知识讲座、教师的课件等总结、概括而来。

任务1为Windows方面内容，任务2至6为Word方面内容，任务7至9为Excel方面内容，任务10为PowerPoint方面内容，所有任务以Internet的应用为主线，通过网络提交作业，各任务均与Internet的应用相关联，从而体现了五个方面，6大情境。

上述任务是按教材顺序，按职业岗位需要，由易到难，由浅入深，全部为实战，全部来源于现实，使学生在校即感受到职场的需求。这样的课程内容设计符合实际工作任务要求和真实工作过程，且能促进学生可持续发展，有一定的难度梯度，符合职业教育的规律和特点。

参考文献

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张志军.试论高职培养目标定位与人才模式的特征[J].职教论坛，2004，(4下)，15

宋清龙.计算机应用基础[M].高等教育出版社会，2008.8，第3版

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