高考改革中的高中地理教学方法

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-09-24 14:47

近年来国家针对我国目前高考政策中存在的一些弊端进行了改革，可以说，改革后的高考政策对广大中学生来说是大有好处的，更加符合素质教育的标准，在这样一个大背景下地理教学应该如何改进更加适应现代高中生的学习呢?这就需要广大地理教师积极探索，充分总结教学经验了，本文对高中地理教学方法展开讨论。

《地理教学》志在引领我国中学地理教育教学的改革和发展。作为一份地理教育类刊物，它必须和中学地理教学实践紧密结合，与中学地理教师的发展需求紧密结合。

随着高考改革新政策的出台，高考不分文理这一改革方向再次成为热点。根据教育部对高中生学业健全性的要求，这一方案将会在近几年内逐渐实行。目前，全国各地都对文理综合比较重视，都在积极探索教学方法，做到未雨绸缪，为高考的文理综合做好教学准备。

一、教学方法概念的衍生

在传统的认识与理解上，对于教学方法的研究都是以教师为主要的研究者与实施者，只考虑教师采取什么样的教学方式，才能够尽最大可能调动学生的学习兴趣，才能够尽量让学生掌握更多的地理知识。从实际教学经验看来，以教师为主的授课模式效果往往难以达到教学预期目的。传统的教学理念应该要有所创新、有所发展。教学不再是老师一方的任务，应该是教师学生共同来完成的活动，并且有一定的相辅相成关系。

首先，教师在教学过程中仍然要有“授业、解惑”的角色，但要将“传道”作为首要任务。教师要教会学生在地理学习过程中的学习方法，获取知识内容的途径;与之相对应的是，学生要运用教师所教方法、技能，自己主动学习吸收具体知识，利用自己的思维模式，将所学到的东西转化为自身的知识体系。其次，在具体的课堂活动中，弱化以教师为主的讲授形式，建立教师、学生平等的双轨制教学模式，有意识地培养学生的知识表达与展现能力。教师在此过程中要给予学生辅导帮助，在培养学生能力的同时，积极发现在教学过程中存在的问题，以便及时做出调整，同时学生也可以在某种程度上激励教师的教学思维，真正做到教学相长。

二、根据文理科生思维方式的不同，建立多元化的教学模式

进入高中阶段，学生开始真正接触多种学科的知识，不同学科体系对学生思维模式的要求有所不同。为了扬长避短，逻辑思维能力较强的学生选择了学习理科，而逻辑思维能力较弱，但人文素养较好的学生则选择了学习文科。但是，随着高考改革新政策的出台，学生必须迎难而上，在发挥自己优势的同时，努力弥补自己的弱势以应对高考的挑战。更重要的是，教师应该根据文理科生思维方式的不同采用多元化的教学模式，从多方面激发学生的思维，从而让每一个学生找到适合自己的学习方法。

(一)借助多媒体教学工具激发学生的学习兴趣

地理科学是一门非常奇妙的自然科学，传统的板书模式很难展现出该门课程的魅力，现代多媒体的发展为地理教学带来了很好的帮助。令人惊叹的自然景观图片、奇妙的自然声音、真实精彩的记录短片，能够给学生带来更加深刻的记忆。借助于丰富多彩的多媒体教学工具，不但能抓住文科生的眼球，而且能让理科生在多媒体的欣赏过程中轻松地掌握知识，增强学习地理的主动性。

(二)积极开展丰富多样的地理活动，让学生在活动中互帮互助共同进步

在地理课堂开展活动，虽然课堂气氛活泼了，但是对教师的要求反而更高。如何将大纲要求讲授的知识内容转化、穿插到地理活动内容，让同学在课堂活动中学到知识，而不是简单的一堂活动课。教师要根据所要讲授的内容、知识背景，精心的设计好活动的主题，将课堂的知识点巧妙地穿插到活动内容中去，设定好知识难点，主动让学生去挖掘，去寻找答案。与此同时，针对地理这门学科的特殊性，让文理科生发挥各自的优势，在活动中互帮互助同共进步，也能达到事半功倍的效果。地理这门学科包括自然地理和人文地理两大部分，自然地理重在解释自然现象以便于让人们更好的利用自然资源、防御自然灾害，很多逻辑推理、计算能使理科生发挥自身优势，在小组活动中起主导作用，带动文科生更好的理解知识;人文地理重在解释人文现象的空间分布规律及其影响因素，在这类小组活动中，又可使文科生发挥其积极主动性，带动理科生，以实现共同学习、共同进步的目的。

这样的课堂活动可以最大限度地调动课堂学生的热情，真正地让学生通过主动学习到地理知识来解决活动的任务。而教师在活动过程中给予引导、帮助，根据同学们不同的表现、疑问，给出具体的方法、思路，每个学生通过自身的学习方法建立起自己的知识体系，这样的教学效果要比老师一个人站在讲台上“大锅粥，满堂灌”的教学效果好很多。

三、建立以地理学科为主、相关学科为辅的立体化教学模式

随着教育改革的深入发展，文理科全面综合的高考模式势在必行，这就要求考生能够有全方位立体化的知识体系，所学的知识不能只局限于某一学科。因此，科任教师在授课过程中要站在新的高度，来讲授自己所授的课程。由于高中地理内容包括了自然地理和人文地理两大模块，因此在具体的教学过程中，要将不同模块下的内容与相关知识联系。例如，讲授解释一些天理地理现象时，要能够与相关的物理知识进行结合;讲授人文地理时，能够与相关的历史知识进行结合。通过多方面知识的结合，能够使学生更加清晰地了解地理知识的原理，加深记忆。从另一个角度来看，地理知识的掌握也能够帮助学生对其他课程知识理解掌握。

【参考文献】

[1]陈潭.基于新课程改革的地理教学策略研究[J].经济研究导刊，2014(14)：141-142.

[2]高爱民.如何提高高中地理教学的有效性[J].学周刊B版，2014(1)：132-132.

教育学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登教育学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、教育学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有教育学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。