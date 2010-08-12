语文阅读如何有效利用信息教学技术

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-10-08 12:03

信息化的发展给我国教育事业带来了技术支持，多媒体教学极大地提高了教学的效率与质量，多媒体教学在许多学科当中都得到广泛应用，信息化教学在语文阅读过程中也可以发挥重要作用，本文就对信息化在语文阅读中的作用进行分析，并提出教学建议。

《当代教育实践与教学研究》集学术性、实用性、权威性、前瞻性与专业性于一体，旨在推广教育新理论、新经验，为广大教育、科研工作者提供学术交流平台，全面深入推动素质教育，为评职、考核、课题、晋级等提供重要依据。

信息是我们当代的流行词，这是个信息化的社会以信息化带动教育现代化,利用现代信息技术改革传统教育教学模式,已成为当今的教育工作者面临着的不容回避的课题。本文尝试从信息技术优势条件下阅读教学的组织开展入手，探讨如何利用信息技术优化中学语文阅读教学，提高阅读教学的实效性。

一、如何利用信息技术优化语文阅读教学

以《孔雀东南飞》阅读教学为例，充分利用现代信息技术，将传统的阅读教学模式转变为一种探究性阅读教学模式，让学生的学习过程成为一个自主、合作、探究的过程，从而实现语文阅读教学的优化。

1、提出问题、进入情境

这是课外网络学习阶段。教师提前布置学生课前预习，在专用网络上提供给学生小提琴协奏曲《梁祝》选段《哭坟》，要求学生配乐整体感知课文，记录下阅读过程中自己的第一感受。富有感染力的音乐，能帮助学生进入情境，激发情感共鸣。同时，教师在班级网络上提供阅读探究题，为学生在课外的探究性学习提供第一起点：①故事中各个人物的性格有什么特点;②你认为文章所要反映的思想内容和现实意义是什么;③查阅资料了解中国古代女子的地位和婚姻状况。

在这个学习的过程中，教师提倡学生上网搜索有关参考资料，更提倡在阅读过程中敢于质疑，提出新问题。广阔的网络空间扩大了知识来源的渠道，从多角度、多侧面的呈现出知识及对知识的理解，能更好地调动了学生的多种感官相互作用，学生的学习不再局限于教师固有的知识框架和课本、教参上的相关知识，而是通过自由、自主的网络阅读，搜索信息、筛选信息、提取信息，在教师的引导下完成他们自己对所获得的知识的构建。这一过程本身上又是一个个新的阅读积累的过程，是一种扩大了的，优化的教学方式，丰富了语文阅读教学的内容。

2、启发思考、自主探究

这也是课外学习阶段。在《孔雀东南飞》的学习过程中，学生利用信息技术获取了大量信息后，他们会主动地整理相关资料，寻求问题的最佳答案，形成自己对问题的理解。这时，教师可根据实际情况建议学生以网络小组(如QQ群、Email、班级论坛等)为单位，开展网上交流和讨论，利用集体的智慧，丰富、完善对问题的认识。组内可以达成共识，组员也可坚持自己的观点。组长汇集、记录本组意见和组员提出的疑难或新问题，以便在全班讨论。教师也可以学生朋友的身份，平等的加入到小组讨论中，适时地启发、暗示学生思考。如：当学生在谴责焦母的蛮横、刘兄的霸道，仲卿的软弱时，教师可以启发学生思考“什么是导致这个悲剧的真正凶手”;当学生为刘兰芝、焦仲卿的悲剧爱情所惋惜时，教师可引导学生思考“刘兰芝和焦仲卿的爱情可不可能有更完美的结局?”等更深层次的问题。教师的参与，是教师掌握学生的学习和认识情况，确保学习顺利完成任务的必不可少的环节。

利用信息技术，可以使我们有效的改变了传统阅读教学中学习主体的单一性，通过多样的网络平台，为学生创造了一个课堂以外的，更为方便自主的交流空间。学生自己在网络上获取的素材，再通过网络交流，实现了资源的延展性，将一个学生的知识延展成更多学生的知识，将一个知识内容延展为更多的内容。另外，课堂教学一般强调学生的口头表达能力而准备能力的培养相对欠缺，网络交流，正好弥补了这一缺陷，实现了口头表达和书面表达能力培养的互补。利用网络开展讨论，其自由度高、时间随意、内容广泛都是课堂教学难以比拟的，进一步优化了阅读教学的内容和方式。

3、跟踪指向、协作学习

通过课外网络自学后，教师可根据学生的自学情况组织课堂学习,结合教学大纲的要求和教学重、难点，围绕学生在自学中反映出来的主要问题进行集体讨论探究。在学习《孔雀东南飞》时，教师在可课堂内充分发挥教学课件优势，提供《中国古代女子地位及婚姻状况》、越剧《孔雀东南飞》选段等音、视频资料，呈现故事发生的社会背景、乐府的基本知识等文字资料，帮助学生归纳、整合自学阶段所获得的大量信息。引导学生积极发表个人观点，展开集体讨论，逐步启发学生探讨分析：①人物性格与命运的关系;②在特定时代背景的人物生存状态和命运的不可测;③导致这个悲剧的真正凶手等问题。这一过程也可以以演讲、辩论的形式展开。学生将自已的观点置于集体的智慧成果中去比较、思考，从而形成更新更深层的认识和理解。教师以平等的姿态参与和适时引导学生的讨论，使教学过程由过去的传承型转变为新型的探究型。

网络学习毕竟存在有一定的随意性，繁多的学习资料，众多的观点，多样的图片音乐另一方面也可能分散学生的注意力，这样，就需要教师通过课堂教学帮助学生整合归纳，突破重难点。这一过程，利用多媒体教学课件将音、视频资料，文字、图片以灵活的方式呈现给学生比用传统的口头教授更节省时间，更有效果。这样，既发挥了学生作为学习主体角色的最大化作用，又通过教师的引导培养了学生的协作精神，将个体网络学习、网络小组学习、班级学习有机地融为一体,使每一个学生时时都处于主动参与、积极思维、大胆创新的最佳状态，让学生学会在合作探究中竞争与发展。

这就达到了优化语文阅读教学的课堂教学效果合学生思维能力培养的目的。

4、激励为主、内省升华

在语文阅读的“认读理解鉴赏评价内省”能力培养过程中，其核心在于评价后的内省。教学过程的艰难之处往往正是将课堂所“学”转化为学生所“有”，这也是检验教学成功与否的关键标准。如在学习《孔雀东南飞》的最后一阶段，教师通过再次播放小提琴协奏曲《梁祝》选段《哭坟》或《孔雀东南飞》戏剧，营造出讨论思考的氛围，引导学生紧紧抓住核心问题进行有现实意义的思考：悲剧的根源在哪里?从悲剧到喜剧需要什么样的条件?对于今天，如何珍惜这种条件?这一讨论和升华的过程也可以借助班级主页，论坛，班级QQ群等网络平台，从课内延伸到课后，继续进行探究并鼓励学生将自己或小组的探究成果写成小论文，在“班级网络文坛”上发表，供大家学习和阅读。鼓励学生给出评价。在这一阅读教学的总结阶段，教师还要注意肯定性的评价学生的自我学习成果，让学生有着自我探究学习和协作学习的成就感，这将有助于学生良好情感品质和学习习惯的养成。

信息技术辅助语文教学，打破了语文阅读教学的课堂时空限制，为学生创造了一个比课堂更加互动、轻松、随意的交流环境。课堂教学与课外研究有机地结合起来，使学生能更好的利用课后时间进行深刻思考和感悟。

二、运用信息技术优化阅读教学时应注意的几个问题

1、在整个教学过程中，教和学是始终统一的整体

无论是一、二步的课外网络自学,还是三、四步的课堂教学，教师和学生要主动参与到其中任何一个环节中去。语文教师不能片面认为阅读教学的学生课外自学就是放任自流网上遨游、就是学生简简单单地浏览一下课文，然后在课内学习时教师一语道破学习的宗旨和意义。教学相伴在优化模式下的进行前提是信息网络技术的大量运用，如教师在网上发布启发性问题、学生通过网络资源的搜集、整合来弥补课本知识的不足等等。

2、信息技术不能“喧宾夺主”

信息技术并不能取代学生对文字本身的阅读和感悟，语文能力的核心是对语言文字的理解和驾驭能力，图像、视频和音频都不可替代学生对文字的阅读和感悟的需要。信息技术的运用，只是丰富了学习内容的多样性、理解方式的多角度，它对于学生降低文字的阅读难度的作用是有限的。因此，运用信息技术，但不能时时依赖信息技术，不能让人成为技术的工具，更不能因为一堂课的学习全是音视频资料的堆砌，从而影响到阅读教学的理想效果。

参考文献

1 赵建林. 信息技术与阅读教学整合刍议. [ J]语文教学与研究,2005,10

2 涂晔.浅谈网络环境下的语文阅读教学[ J].四川教育学院学报,2004,10

3 宋琳.多媒体计算机辅助教学必须处理好几个关系[ J].上海教育,2000,05

4 中国教育学会中学语文教育专业委员会现代教育技术专题研究组. 关于信息技术在语文教学中应用的意见[ J].中学语文教学,2004.11

教育学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登教育学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、教育学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有教育学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。