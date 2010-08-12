我国教育信息化建设进程现状

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-10-09 11:42

信息化的发展给各行各业带来的改变与进步，教育行业也不例外，从教学到学校的管理都离不开信息化建设，近些年我国的教育信息化发展比较快，信息化设备也逐渐普及，但是也存在一些不足，信息化系统的管理与维护，本文就针对教育信息化发展中的不足进行讨论。

《北京教育》教育杂志投稿，创刊于2001年，是北京市教委主管、北京教育音像报刊总社主办，面向国内外公开发行的融理论性、指导性、服务性于一体的教育综合类刊物，是北京市社科类一级期刊。

教育信息化是在教育领域全面深入地应用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程,是社会信息化发展的必然要求,大力推进教育信息化建设,有着极其重要的战略意义.中国教育信息化建设经过十年的发展,已经取得了一些成就:教育信息化专门机构已经建立、现代远程教育网络初具规模、现代化教育资源体系初具雏形、信息技术教育正在普及、关键技术研发取得较大成功、教育电子政务建设已经起步.

我国教育信息化建设始于20世纪90年代末，教育信息化建设的主要内容是以先进的教育思想为核心思想，对教学的各个领域，采用先进的信息技术手段，深入研究，合理利用信息能源，为社会进步发展输送新型人才，缩短我国教育与发达国家教育之间的距离。笔者结合自己多年在教育部门的工作经验，分析了我国教育信息化建设存在的不足，并提出了相应的对策。

1 我国教育信息化建设在开展中存在的不足

1.1 信息资源的欠缺，信息系统软件不完善

我国教育信息化建设与发达国家相比还很薄弱，信息资源欠缺，信息系统软件不完善，没有一个统一的标准，地区之间存在着很大的差异性，特别是发达地区与不发达地区之间的差异性很大，这样对于我国教育信息化建设工作的开展很不利。对于大多数的学校现阶段开展教育信息化建设，都是结合学校自身的情况，各岗位之间制定各自不同的管理方法，但是由于这些方法之间存在很大的兼容性，导致这些信息资源在合并和共享上存在矛盾，信息资源没有规范性，不能很好地为各个岗位开展信息化建设服务。此外，就是对信息资源的监管力度不够，在调配使用方面存在很多障碍，导致信息资源本身的价值被减弱，有的甚至形成垃圾信息被处理掉，这些都是由于信息系统不完善所造成的。

1.2 对于信息系统不能很好的维护

①对于信息化教育系统以及硬件方面，部分学校不能很好地进行使用和维护，特别是对于计算机的维护上很不重视，导致计算机在安装和放置上存在很多不合理性。另外，学校在信息化教育方面的人才很欠缺，没有专门的信息维护人员和使用人员，计算机有点小毛病还要去外面请专业的人员来维修，这样浪费时间不说，对信息化教育的开展也很不利。②在信息系统的管理方法上，学校没有一套科学有效的方法，在安装和购买上没有一定的标准，这样极易出现质量问题和安全问题，如果不重视这些问题，没有一个很好的解决方法，会导致在教育信息化建设上人力、物力、财力的浪费，直接制约了教育信息化建设工作的开展。

2 促进教育信息化建设的合理方案

2.1 对于教育信息化建设工作要具有规划性

良好的规划是提高教育信息化的基础。实践表明，规划工作与教育信息化建设工作是成正比的。如果基础规划做得好，教育信息化建设才能正常地开展下去。因此对我国教育信息化建设的规划，要结合国民经济发展规划，符合社会发展要求。对于教育信息化水平的提高，我们要注重教育信息化建设的基础规划，尽可能地创造一切条件，为教育信息化的建设打好基础。

2.2 为实现信息化教育，强化学生基础的计算机教育工作

对计算机的学习和应用是实现教育信息化的首要工作。各级学校要把握好计算机的教学，通过多种教学手段，加大计算机硬件的投入和维护，这样可以有效地提高学生的网络知识水平。尤其是在以学生为基础的计算机教育工作中要特别的注意，对于计算机课程的认识上，学校要注重其兴趣的培养。中学应该把计算机课程列入必学课，每一个学生都应该掌握必要的计算机基础知识，这样才能为将来计算机的深入学习打下坚实的基础，同时对学校的教育信息化建设工作有积极的作用。

2.3 要注重教育信息化建设的专业人才的培养

对于教育信息化建设工作来说，参与人员的素质很主要，学校应该有一套完整的、合理的培训制度，注重对教育信息化建设人才的培训，努力打造一支在思想上先进、技术上熟练、综合素质强的教育信息化建设人才队伍。先是对教育思想的培训上，要把握现代教育观念的融合，让教育工作人员能够认真领悟现代教育思想的内容，这样为教育信息化建设工作的开展提供思想保障。其次是对现代信息化教育方法的使用上，要注重教师对信息软件使用技能的培训，加强他们计算机水平，这样为教育信息化建设工作提供了行动上的帮助。同时也要定期组织信息技术交流和沟通，使信息资源得到更好的利用和分享，为教育信息化建设工作的顺利开展提供有利的条件。

2.4 强化对信息系统硬件方面的资金投入

教育部门应该首先加强对信息系统硬件方面的资金投入，学校应该从根本上认识到信息系统硬件资金投入的重要性，在硬件的购买、维护上要有一定的标准。选用先进的计算机系统，定期进行升级。对于教育信息化建设，学校应该设立一个专门的资金机构，保证足够的资金为教育信息化建设服务。

2.5 对于教育信息化建设的管理方面应该有一个行之有效的方法

由于教育信息化在投资上比较大，有一定的风险性，并且社会关系也很复杂，因此，对于教育信息化建设的管理方面应该有一个行之有效的方法，来保障教育信息化建设顺利的实施。首先学校各个部门在教育信息化建设中应该积极的配合，协调合作，加强对计算机设备的管理和维护，其次对于信息网络的安全管理方面，要制定一些法规制度来制约人们的行动。例如，在教学上教师浏览与教学不相关的视频，或者利用课堂闲暇时间看电影等一些不合规矩的行为，应该有一定的管理制度，这样可以规范信息资源的管理。

2.6 对于教育信息资源的利用和整合上要合理

信息化的核心是对信息资源的利用和整合，这在教育信息化建设上起到重要作用。我们应该充分做好信息资源的管理工作，分工合理，有一定的计划性，在信息资源共享上做好工作，避免出现信息资源的重复使用。

总体来说，为了我国教育信息化建设的顺利实施，各个部门都应该做好配合工作，认清教育信息化建设存在的不足，制定出一套行之有效的方案，以促进我国教育信息化建设的发展。

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