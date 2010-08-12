城市婴幼儿家庭早期教养问题

来源：中国鸣网位置：教育学论文时间：2016-11-28 13:57

随着人们教育观念越来越强，家庭早期教育受到社会的普遍重视，家庭早期教育在一个人的成长过程中的关键阶段，目前我国的家庭早期教育存在一些不足之处。

《江苏教育宣传》江苏省教学研究期刊，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

随着我国的经济发展，人民生活水平的逐步提高，社会和越来越多的家庭逐渐认识到， 0～3岁是婴幼儿大脑发育最快和性格、行为、习惯形成的关键时期。传统观念一般认为3岁是早期教育开始的年龄，但现代研究表明，0～3岁是婴幼儿身体、情感、社会、动作和认知能力发展最快的阶段，婴儿从出生的那一刻起，就已经是有能力的学习者了。弗洛伊德认为人格包括本我、自我和超我，早期的家庭影响将决定着后期的人格。因此，婴幼儿早期教养越来越受到各个家庭乃至社会各界的高度重视。文章对此进行了深入探讨。

一、城市婴幼儿家庭早期教养的现状和问题

终身教育从0岁开始，0～3岁是终身教育的奠基阶段。据统计，目前我国0～3岁婴幼儿共计有7000万，其中城市占1090万。其中又有约80%的婴幼儿散居在家庭里。现阶段家庭早期教养存在的问题不可忽视。

1.专门教养机构和幼托机构缺乏，不能满足现实的需要

随着社会对婴幼儿教育的关注不断升温，家长也开始越来越重视对孩子的早期教养，对托儿班的需求量也不断增大。他们更愿意把婴幼儿送入专门的教养机构，不仅可以减轻自己的教养压力，而且也能保证孩子的智力、情感、社会性发展等各方面得到良好的指导。而现实是托幼机构设置严重不足，有些中小城市基本上没有什么正规的托儿班，不能满足家长的需求。

2.家庭教养中普遍重智商，轻情商

在目前的家庭教养中，家长多重视婴幼儿生理发育、保健和智力开发，忽视婴幼儿心理健康保护以及情绪、感情、社会性发展和人格的早期培养。在婴幼儿发展的早期，重要的不是知识的灌输，而是提供或创造一种丰富、适宜的环境，促使婴幼儿的整个大脑以全面的方式成熟起来。卡内基认为，一个人的成功，15%靠的是知识和技能，85%靠的是人际关系和沟通能力。这占85%的人际关系和沟通能力指的就是情商，情商应该从小培养。事实上很多家长对这方面的知识知之甚少。许多家长急于追求婴儿向小大人的方向发展，把一个人一生中应当学会的东西都提前学会，带来一系列超前教育的问题，为今后的发展带来一些不良影响。

3.家庭隔代教养带来一些问题不容忽视

当今社会，年轻的父母们需要集中更多的时间和精力投身事业，在这种情况下祖辈家长参与对婴儿的带养并承担一部分家务，既是家庭的需要也对社会发展有利。然而，隔代教养也带来了。通常，祖辈一些问题。如祖辈家长对孙辈的带养比较注重身体和生活上的照顾，容易忽略能力的培养和习惯的养成;对孩子的各种需求通常采取简单的直接满足的方式，而容易忽视引导孩子通过探索、学习和经受锻炼获得满足。年龄差异、时代差异和代际地位的差异，也使家庭中不同代别的人，在教养孩子问题上往往有不同的态度和价值观，在孩子教育问题

上有矛盾，从而影响到亲子关系。

二、现阶段城市婴幼儿家庭早期教养问题的成因

1.历史原因

长期以来，我国的学前教育主要局限于3～6岁幼儿教育阶段。婴幼儿早期教养工作在大部分地区尚未纳入现行的学前教育体系，教育部门、卫生保健部门、妇联、人口计划生育部门、街道居民委员会，好像谁都可以管，又谁也管不好。导致现阶段城市婴幼儿只能以家庭散养为主。目前，在中国只有很少一部分婴幼儿进入正规的学前托幼机构。

2.现实原因

我国家庭日趋小型化，年轻的父母没有条件自己带养孩子，而能让家长放心托付婴幼儿的专门的教养机构和托幼机构少之又少，绝大部分婴幼儿只能以家庭散养为主。请保姆带孩子，保姆的薪酬、健康状况和个人素质等，都是婴幼儿父母顾虑的因素。于是，在城市家庭中，多由祖辈承担起照顾婴幼儿的重任。

3.认识观念存在偏差

对早期教养的认识偏差主要有以下三种：一是忽视婴幼儿的早期教育，认为婴幼儿幼而无知，对他们进行教育如同“对牛弹琴”徒劳无益。因此，只重视婴幼儿的吃穿、健康等生活上的问题，忽略了早期教育。二是传统观念认为早期教养应该在幼儿园、托儿所这样的集体教养机构内进行。面对众多家长的需求，一方面现有的托幼园所在容量上与育儿的能力上都无法适应需要，另一方面家庭中良好的教养资源又被闲置。三是社会和家长把早期教育理解为超前教育有些幼教机构和望子成龙、望女成凤的家长，对婴幼儿实施超前教育。

三、对解决城市婴幼儿家庭教养问题的思考

婴幼儿的早期教养不仅关系到家庭的幸福，而且关系到国家和全民族的未来，应从长远的战略高度，由政府、社会和家庭共同承担，切实抓好婴幼儿早期教养工作。笔者有以下几点建议：

1.政府尽快制定0～6岁学前教育法规，推动托幼一体化的进程

作为一项公益事业，政府应该对0～3岁婴幼儿早期教养工作担负起更大的责任，依法保障每个婴幼儿接受早期教养的基本权利。应深化教养体制改革，建立由教育部门主管，有关部门分工合作的机制，形成0～6岁学前教育整体、系统、科学的管理一体化格局，将学前教育的法定年龄从3岁向下延伸到0岁，对婴幼儿教养的管理和服务提供有效的政策支持。

2.探索建立将社区婴幼儿早期教养服务与婴幼儿保健服务有机结合的服务模式

探索建立一种将社区婴幼儿早期教养与保健服务有机结合的服务模式，不仅能够保证婴幼儿早期教养服务的连续性和持续性，而且充分利用了现有的人力资源。并开展适合社区特点的形式多样的早教服务模式，如在社区的市民学校、教育学院或综合活动中心开展早期教养指导活动和服务，建立“育儿教室”，成立祖辈家长委员会等，为市民提供科学育儿指导服务。

3.树立科学的早教观念，为婴幼儿的成长提供良好的家庭环境

父母在婴幼儿的成长中起着重要作用，他们不仅是抚育者，也是保健者、研究者和反思者。要让婴幼儿在自由中孕育创造，在尊重中培育自信，在关爱中感受幸福，在和谐中健康成长。

一是重视婴幼儿情感的早期培养。对于婴幼儿的早期需要，尽可能地给予理解、尊重和满足，这对培养孩子的自信心非常重要。作为父母，首先要懂得爱孩子、要让孩子从小社会在温馨、关爱的家庭环境中，这会使孩子的脾气变得更温顺、更自信。

二是家庭成员各司其职，共同担负起教养责任。在庭教养中，父母的言行举止，包括说话、动作、气质、性格、思想方法等都在潜移默化地影响着婴幼儿。所以父母为孩子树立一个良好形象，是家庭教育中最有效、最重要的教育。首先，母亲要用最温柔的爱与婴幼儿相处。应该抽出时间多陪伴婴幼儿，以极大的爱心和耐心，关心和满足婴幼儿的情感需求，建立与婴幼儿的依恋感。其次，父亲应多参与婴幼儿的早期教养。婴幼儿的健康成长离不开父亲的关怀，在0～2岁，母爱是婴幼儿成长中的关键因素。但到了2～5岁，父爱的介入成立幼儿健康发展的重要因素。父亲的重要作用表现为把依恋中的母子分开，以促进幼儿独立性的形式，并形成平衡的家庭情感。对于有祖辈参与的隔代教养家庭来说，婴幼儿的教养应该以父母对孩子的亲子教养为主，祖辈对孙辈的隔代教养只能起辅助和补充作用。

三是掌握科学的教养方法。父母应保证每日有1小时以上的时间与孩子进行亲子交流。利用阳光、空气、水等自然因素，选择空气新鲜的绿化场所，开展适合孩子的户外游戏和体格锻炼，创设与周围成人接触，与同龄、异龄伙伴活动的机会，感受交往的愉悦。学会关注、捕捉孩子在情绪、动作、语言等方面出现的新行为，做到及时赞许、适时引导，满足孩子的依恋感和安全感。提供丰富的语言环境，在生活活动中随时随地与孩子多讲话，进行沟通交流。注意孩子良好习惯的培养，从各个方面满足和开发他们的良好求知欲望和要求，开阔他们的眼界，丰富他们的知识和经验。珍惜孩子的求知欲望，耐心而热情地倾听，认真简要而正确地回答小儿提出的每一个问题。

参考文献：

[1]幼教连锁大举进沪传统教育将受冲击.新闻晚报，2001.

[2]杨雄里，董奇等.科学与儿童智力发展.1999，4：32.

[3]新浪科技.ttp://www.sina.com.cn.2004-04-28.

[4]张民生.0～3岁婴幼儿早期关心与发展的研究.上海：上海科技教育出版社，2007，9.

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