英语课堂教学的设计与生成

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2016-11-29 11:51

英语课堂需要根据新课标的要求以及学生的特点和英语教学的需求变化适时调整教学方法与模式，一成不变的教学模式对学生来说是无益处的，本文主要探讨如何构建英语课堂教学的模式。

《英语研究》2007年度被重庆市评为优秀内部期刊。本刊主要反映语言学、翻译、英语教学、叙事理论与作品研究等领域的最新研究成果和动态。2008年，《英语研究》将与外语教学与研究出版社合作，推出《英语研究》(精编版)集刊，每年出版两期，力争早日成为CSSCI来源集刊。

新课程理念对英语课堂教学产生了巨大的冲击和影响，但在教学实践和研究上常常有设计和生成关系的争论。本文针对这一现象，分析了课堂设计的内容和生成的过程和创新，提出相应的看法和观点。

近年来，宏观的改革浪潮强烈冲击传统教育制度及课程模式，许多教师以新课程改革为契机，深刻反思传统英语教学中落后的教学思想和教学行为，重视提升课堂教学效能的重要性，从而探索优化课堂教学，促进教与学设计的重要元素。

然而，当我们走进英语课堂进行课堂教学情况的分析和研究时，常常会发现一些认识上的“误区”。有人认为，一堂好课是生成的;课堂教学就是学生自主体验、发现的过程。甚至，不少人在评课时认为只要课堂有人工设计的痕迹，就违背了课改的精神。但对一堂好课来说，成功的因素不仅仅是生成，还有教学的提前设计。可以肯定，不在设计上下工夫，完成课堂教学是不可能的。那么，哪些内容要提前设计，那些环节和过程要依靠生成呢?1.必须提前设计的内容教学设计是指运用现代学习与教学心理学、传播学、教学媒体论、系统论、控制论等相关的理论与技术，来分析教学中的问题与需求，确立目标，建立解决问题的步骤，选择相应的教学策略和教学媒体，分析评价试行结果，并对方案进行修改，使教学效果最优化的一个系统过程。在上课前，紧紧围绕教学目标、任务，必须对课堂教学的环节、教学过程、教学方法等作展望性的设计。

1.1教学目标。评价一堂课的优劣，首先要考虑的是课堂教学目标。达到教学目标的过程应该是生成的，但达到怎样的教学目标一定是预先设计好的。随着课堂教学的深入，可能部分教学目标要随时调整。但任何一堂课在操作之前，都应有清晰而明确的教学目标。无论是有关知识和能力的目标，还是使学生掌握学习方法的目标，都只能依靠教师课前的设计。

1.2教学环节。为了达到教学目标，或者完成预定的教学任务，必须依靠几个步骤完成。

可能每个教学步骤并不会完全照着老师的意愿去实现，但作为教学设计最重要的一部分，课堂教学的环节和步骤必须提前设计。一堂课先做什么，再做什么，最后做什么，老师必须心中有数。因为讲究课堂的开放和活跃并不是天马行空。学生没有想象中的那么善解师意。

1.3学习方式。学生选择哪种方式完成教学目标，老师要提前考虑到。一些公开课上，老师常常对学生说“：想怎么学就怎么学，想用哪种方法就用哪种方法。”在学生学习能力不高、自控能力不强的情况下，这种教学态度不仅不能起到把学习主动权还给学生的作用，还有可能对学生放任自流。因此，教师清晰明白地要求学生使用某种学习方式，更有利于快速准确地达到教学目标。针对具体的学习内容，是选择讨论的方式、探究的方式、合作的方式、还是发现的方式，老师要为学生量身定做。当然，学习方式的选择也要考虑学生实际，而且要灵活多样，允许学生在一定条件下自主选择。

1.4辅助手段。借用什么样的手段辅助教学目标的完成，也只能提前设计，精心准备。如多媒体课件、教学挂图、教学模型等。

2.必须实现生成的过程

在教学过程中，根据学习情况、课堂环境、学生在学习过程中反应出来的情况，对原教学“预设”进行调整与补充，并灵活地根据实际情况施教，以达到教学效益的最优化。

2.1体验式的过程。课堂教学的过程中，某些学习的过程就是学生自我感知的过程，这种体验式的过程具有不可替代性，只能在学生自主感受中生成。比如，要求学生有感情地朗读英语课文，学生的理解水平也不尽相同。要读出怎样的语调、语气、节奏和高低缓急，只有靠学生反复玩味、教师以身示范，最终使学生读得感情丰富、自然贴切。这些体验式的学习过程，都只能随着过程生成，而不能依靠教师单方面的预先设计。

2.2发现式的过程。发现法是传统的学习方式，至今在课堂教学中发挥着重要作用。学生发现的过程也即理解的过程，这个过程主要是学生的思维在活动，直至找出问题的答案。

学生在课堂上发现的过程，调动了众多的器官和手段，是生成的过程。比如，在进行groupwork时要求学生分组合作中找出某个问题的答案。学生除了自己思考外，更重要的是和小组别的成员共同分析讨论，从而形成小组共同的观点。

2.3探究式的过程。不少老师在课堂中采用研究式的方法解决问题，有利于培养学生的探究精神和创新能力。无疑，研究式的学习需要提出问题、论证问题，有一定难度和深度，是生成性的过程。在研究式的学习中，老师要善于引导，不能死板地套用自己设计好的模式。

3.必须考虑生成过程的创新

英语作为一门交际的工具，其自身的发展演变过程和人们学习它、掌握它、运用它的过程无不体现出人类的聪明才智和创造才能。语言的发展变化本身就是一个不断创新的过程。

在其发展过程中，人们不断地丰富着它的内涵，使其成为人类文化不可分割的一部分。英语的词汇随着时代的发展日益增多，目前已发展至上千万个，其语法结构、语音也在发生着变化。

3.1要发掘英语教材中的教育素材。现行英语教材中许多内容是最为生动的教育素材，教师在指导学生学习语言知识的同时，可抓住时机利用这些素材。例如，21世纪大学实用英语第一册介绍了盲人发明家Louis Braille童年的故事，他在自己遭受磨难后，发明盲人阅读系统，为盲人打开了一个文明世界。第二册又介绍了美国著名的篮球运动员Michael Jordan的奋斗经历,教师在教授这些课时可以启发和引导学生学习他们奋斗拼搏的精神。

3.2在课堂教学过程中鼓励学生的求异思维。求异思维是创造性思维的核心，在英语教学过程中，教师应引导和鼓励学生打破思维定势，敢于“say No”，从而让学生多侧面、多角度地思考问题。教师作为教学的组织者，应经常采用课堂讨论的形式，积极鼓励学生用自己的独特见解来回答老师提出的问题。

3.3在课堂教学过程中以自由宽松的学习氛围发展学生的个性。自由宽松的学习氛围是学生发展个性的土壤。罗杰斯说“：成功的教育依赖于一种真诚的理解和信任的师生关系，依赖于一种和谐的安全的课堂气氛。”师生之间建立亲密融洽的关系有利于学生产

生创造的勇气和信心。教师在英语教学过程中要重视学生自信心的培养，对于学生的成绩、优点以及思维中的合理因素要及时鼓励。并通过一系列的活动使学生在活跃的课堂气氛中理解语言、掌握语言和运用语言。

3.4在课堂教学过程中要合理运用创新型教学手段。以多媒体计算机及其网络技术为核心的现代教育技术作为一种创新型教学手段，具有直观性、交互性、生动性等特点，有利于适时拓展教学内容，最大限度地发掘学生的创造力。教师在创意制作多媒体辅助教学课件时也常常将自己的创造力融于其中，从而以教师的教学创新来启发学生的学习创新。

实际上，预设与生成并非水火不容，关键看预设什么，怎么设计。要把一堂堂好课奉献给学生，不仅要具备高超的教学技艺，循循善诱地与学生互动，生成具有活力的教学过程，也需要教师未雨绸缪，精心设计每一个环节，在上课之前就成竹在胸。

参考文献：

[1《]外语教育心理学》，胡春洞、王才仁主编，广西教育出版社(1998).

[2《]普通高中英语课程标准(实验)》，人民教育出版社(2003).

[3《]学习学通论》，林明榕主编，文苑出版社(1990).

[4“]新课程高中英语课堂教学设计与评价”罗晓杰温州大学.

[5“]新课程改革背景下的课堂教学优化”蔡铁权浙江师范大学教育学院.

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