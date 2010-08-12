如何实现教学方法的个性化

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2016-12-02 14:12

时代的不同使得当今的学生都有鲜明的个性，以往传统的教学模式和方法不能满足学生成长发展需求，这就要求要实施差别化教育和个性化教育，本文就对如何开展个性化教育进行探讨。

《河南教育(基教版)》教育期刊，杂志是一份面向高校师生的综合性教育期刊，曾荣获“河南省社会科学二十佳期刊”、“一级期刊”。由河南省委高校工委、河南省教育厅主管，河南教育报刊社主办、出版，面向国内外公开发行的学术性期刊。

本文通过总结教学方法个性化在课上和课后的表现，讨论了如何实现教学方法个性化的问题，提出了教学过程中，教师和学生都应该张扬个性，更好地促进教和学。

1. 引言

如何促进外语教学的研究是外语界普遍关心的内容。语言学习有其特殊性，很大程度上鼓励突出个性，大胆尝试。教育部办公厅要求各高校根据本校的实际情况，制定科学的、系统的、个性化的大学英语教学大纲，指导本校的大学英语教学[1]。解放个性，发挥教师自主性作用应该是我国目前大学英语改革的大势所趋。本文的教学方法个性化主要研究教师教学个性化，讨论了其体现及如何解放个性，发挥教师自主性和个性化教学，更好的促进外语教学。

2. 教学方法个性化的体现

2.1 课上的个性化教学

教学是由教师的教和学生的学所构成的, 教是学的基础。我国自古就提倡因材施教，注重学生的个别差异,殊不知，教师的个性化也是需要提倡的。教师也是人，有区别于他人的个性。教学的过程不仅仅是单纯的教与学的过程，还是一个传承的过程。一种知识的传承，人生观、世界观和价值观的传递。在尊重学生的正当需要与兴趣的同时,尊重老师的个性差异，使这种个性化差异融入到学生当中去，才能最终完成个性化教学。教师的个性化得到最大的发挥，直接能导致教学方式的多样化，百花齐放。张扬个性的教学，会给学生的学习带来完全不一样的氛围。教学中，课件制作的个性化，教学语言使用的个性化，教学内容选择与传授的个性化都会改善教学效果。有的同学毕业多年后仍然能想起老师在课上的风采，教师特定的语言，特定的教学方法，鲜明的个性，会给学生留下终生印象。

课上的教学个性化，很大程度上取决于教学方法的个性化，教学方法的选用符合教师的个性特点。任何一种教学方法都要通过教师来实施，由于不同的教师，年龄、性别、学识、兴趣、爱好、阅历、教学风格及与学生的亲疏程度不同，因此，教师使用同一种教学方法后的教学效果显然也会有差异。巴班斯基曾经指出，教学方法是师生达到教育和培养人的目的而进行的相互联系活动的方式，由于活动的方式和性质是多方面的，所以，教学方法也是多种多样的。因而，试图制定经常使用的、数目有限的几种教学方法是不科学的。“差异化、多样性和灵活性应该取代教学上的单调和僵化” [2]。因此，教师在选用教学方法时，应正确地给自己定位，寻找适合自己的教学风格，扬长避短，发挥个人优势，根据自己的个性特点选用与自身相符的教学方法。

2.2 课后的个性化评价

如果说课堂教学是教师与学生面对面交流的过程，可以让学生直观的发掘教师的个性特点和教学特色，那么课后的个性化评价就是师生的再一次个性交流的延续。个性化的作业布置，个性化的作业评语，个性化的课后评价都是打破传统教学中关于作业一成不变模式的好方法。对学生来说，见到了个性化的评价就如同见到了老师本人。

看到充满个性化的，迥然区别于他人的评语，就如同看到了生动的教师本人。如果仅是公式化的评价一个学生的课后作业等，难以让学生觉得印象深刻，增加对教师的进一步了解。如果学生完成作业情况比较好，他的老师给出的评语是“太棒了，你真不简单，要保持哦”，学生会把老师上课生动、形象、紧随潮流的大姐姐形象相联系起来。教师一定要注意给自己定性，想要传递给学生怎样的信息，怎样以评语的方式展现自己的个性特点，让学生记住自己，喜欢上自己的个性和喜欢上自己的教学，爱上自己的课。国外某调查显示，教师如果心态积极、乐观、向上，将影响90%的学生。可见，教学除了知识的传递，还有情感和心理上的影响。教师要鲜明自己的个性，扬长避短，课上课下一个样，统一风格，用积极乐观的心态感染学生，争取让学生成为自主，自我，有自己风格和特色的人。

3. 如何实现教学方式个性化

如上所述，课上课下教师都要注意自己的个性化。上课时，要努力实现教学方式的多样化。争取做到教学内容的个性化，教学过程中，最大限度地发挥主观能动性, 激发学生的学习热情，要明确自己在教学中发挥的角色。同时相对于学生而言, 大学教师，尤其是外语教师，应该是亦师亦友型的。作者做过关于教师和学生角色的调查。

调查显示，学生对教师期望值很高，渴望与教师成为朋友型关系。师友型的教师很受欢迎。以往的教师个性很容易被压抑。从课程设计，教案设计，教学内容，教学方法，上课时间到作业评判，期末考试都被形式化、程式化固定了下来，有的老师难于甚至于不好意思做出改变，打破常规，因此教师自身解放个性、减轻自己的工作和心理负担是很重要的。

张扬教师的教学个性，是以尊重学生的个性化发展为基础的。课堂是培养学生的主阵地, 教师是学生发展的导引者。因此, 高度尊重教师与学生在教与学中的个性特征, 增强教学活动的有效性, 促进学生学业和人格的发展, 就成为个性化教学的重要价值所在[3]。

当前，各院校根据教育部对大学英语教学改革的要求都引进了多媒体网络技术。多媒体教学更应该体现外语教师的鲜明个性特征。一些教师的教学方法雷同，毫无鲜明的个性特征，学生学习没兴趣。对英语这门特殊的学科来说，教学过程中是教师以情感、人格魅力去感召引导学生，教师语言的抑扬顿挫、教法是否幽默风趣，体态是否优美是否风度翩翩，都是吸引学生热爱这门功课的重要因素。

因此，英语教学过程应体现师生间情感的交流，而不是人机对话。师生间和同学间在做自我介绍时，同学间在对某一事件进行讨论时，应当是真情的自然流露。因此要将多媒体与教师的个人魅力结合起来，用激情去感染学生，从而真正提高学生的英语学习兴趣。

4. 结语

改变过去单一、封闭而僵化的课堂教学模式,创建一种充满生命活力的课堂教学运行体系和个性化的教学方式，是教学改革的要求,也是每一位教师义不容辞的责任。大学英语教学改革应推行以学生为中心的自主式、个性化的教学方法。

参考文献：

[1]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求 [M].上海：上海外语教育出版社，2007.

[2] S•拉塞克,G•维迪努著.马胜利译.从现在到 2000 教育内容发展的全球展望[M].北京:教育科学出版社,1996.195.

[3] 李如密,刘玉静. 个性化教学的内涵及其特征[J] . 教育理论与实践，2001(9)：37-40.

教育技术论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登教育技术论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、教育技术论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有教育技术论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。