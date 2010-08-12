如何挖掘生活中的课程资源

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2016-12-05 14:11

教学实践表明，将生活中常见的现象和常用的资源融入教学中可以帮助学生更加深刻的理解课本知识，取得较好的教学效果，教师应该如何挖掘生活中可利用的资源呢?

《基础教育课程》国家级教育刊物，曾用刊名(中小学图书情报世界)1993创刊，本刊杂志是教育部主管、教育部基础教育课程教材发展中心主办的国家级正式刊物。设立“政策·热点”、“教学·教研”、“争鸣·讨论”、“信息·博览”四大板块，下分若干栏目，以满足教育管理者和教师、教研等专业人士在课程改革实践中的最大需求。

长期以来，文本教材一直是学校教育的主要课程资源，这使人们常常误以为文本教材就是唯一的课程资源，一提到开发与利用课程资源，就想到要订购教材，或者编写教材。文本教材有限的教育内容致使数学教学犹如一潭死水，抑制了学生学习的积极性、主动性与探究性，同时也熄灭了教师创造性智慧的火花。下面就结合自己的教学体会谈谈如何由教材内容去挖掘生活中的数学课程资源,从以下几方面去探讨。

一、挖掘生活中的数学，让数学生活化

教学时，我们一方面要用好教科书。就是要理解教科书的编写意图，渗透理念，充分运用教科书已有的资源进行教学，教材中提供的有些情景，不论城乡地域的差别，不论学生认知水平的高低，也不论过去、将来，对于学生来说都是相当熟悉的，是可感知的，像这些情景，我们就可以直接加以运用。例如，教材中“水位的变化”、“花边有多宽”、 “猜年龄”等等。另一方面，也要根据学生实际及课程标准，对教学内容进行整合、重组、补充、加工，创造性地使用教科书，把数学引向生活，强调数学跟人类现实广泛而密切的联系。使数学学习基于学生已有的数学基础和生活经验，从而带来对数学学习的更大热情。

案例：“函数”一节，以摩天轮高度随时间变化的研究为学习背景引入函数概念，这一情景能贴近学生现实生活，具有较强趣味性。但是，对于乡村中学的学生来说可能都没见过摩天轮，若是这样引入，恐怕还要给学生解释一翻什么是摩天轮。为此，一味照搬教材的做法是不可取的。如果依据本地区的实际情况，因“人”而异，实事求是，灵活选取背景材料，学习效果可能会好一些。例如，此案例中的背景材料，对于农村学生就可以优化为让学生研究水车的变化，以体现贴近生活、就近取材的原则。

案例：学生在学习完“停留在黑砖上的概率”这一节，让学生搜集一些现实生活中存在的一些概率问题，也可以为学生提供一些具体的实例，以培养学生思维的深刻性，同时，也让学生体验到数学知识在实际生活中的作用。比如：

一副扑克牌，任意从中抽出一张，计算：

①抽到大王的概率;

②抽到A的概率;

③抽到红桃A的概率;

④抽到红桃的概率;

⑤抽到红牌(或黑牌)的概率。

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以上问题的设计不仅巩固了所学知识，而且让学生体会到教学的价值。

如果教师正确引导还能让学生体会到“赌博”危害性，帮助学生树立正确的价值观、人生观，这也正是数学课程标准“人文关怀”理念的具体体现。

二、加强教学内容与各学科资源的整合

初中学生感兴趣的问题已拓广到客观世界的许多方面，他们逐渐关注来源于自然，社会与其他学科中更为广泛的现象和问题，对具有一定挑战性的内容表现出更大兴趣。因此所选素材要与其他学科密切联系起来，从其它学科中挖掘可利用的资源。例如在学习“图形的放大与缩小”时，可让小孔成像的现象进入课堂，在学习“乘方”时，可用电脑展示细胞分裂的过程，在学习“对称图形”时，可让照镜子现象进入课堂等等，让学生感受到数学与物理、生物及现实生活的密切联系，提高学习兴趣;如在学习函数的时候，用计算机来研究函数的图象的特征，在计算机上，作图比在白纸上快而且精确，能够节约时间，并更深入地研究。

三、探究生活中的问题，让生活数学化 在数学教学中，把数学知识与生活、学习、活动有机地结合起来，通过收集资料、动手操作、合作讨论等活动，让学生真正感受到数学在生活中无处不在，提高利用数学解决实际问题的能力，让生活数学化。教学中，教师要有目的、有计划的组织学生参与具有生活实际背景的数学实践活动中，这样做不仅巩固学生所学的数学知识，又能开阔学生的数学视野，培养学生的实践能力，体验数学的实践性。

案例：在学统计的时候，我让学生调查统计十字路口10分钟过往的行人、汽车、自行车的数量,然后绘制成一份统计图表并对数据进行分析，最终的结果出乎我的意外，没想到学生在对数据进行分析比较后提出了塞车与哪些因素有关，进而提出了解决交通堵塞的方案，虽然，他们收集的数据可能并不十分准确，得到的结论和提出的建议可能会有失偏颇片面，但实际上，学生关注的，已超出了数学的范围，他们的目光已经投向了社会，他们已经在学着关注人类自身，这不正是教育的本义吗?

案例：让学生用数学知识作决策：本地农民生产一种绿色蔬菜，若在市场上直接销售，每吨利润为1000元;经粗加工后销售，每吨利润可达4500元;经精加工后销售，每吨利润涨至7500元。

有一家农工商公司收获这种蔬菜140吨，该公司加工厂的生产能力是：如果对蔬菜进行粗加工，每天可加工16吨;如果进行精加工，每天可加工6吨。但两种加工方式不能同时进行。受季节等条件限制，公司必须在15天内将这批蔬菜全部销售或加工完毕。为此公司研制了三种可行方案：

方案一：将蔬菜全部进行粗加工。

方案二：尽可能多的对蔬菜进行精加工，没来得及进行加工的蔬菜，在市场上直接销售。

方案三：将部分蔬菜进行精加工，其余蔬菜进行粗加工，并恰好在15天完成。

你认为哪种方案获利最多?为什么?

引导学生利用已学习过的知识解决这类涉及到决策的问题，可使学生感受到既解决了生活中的问题，又巩固了已学过的知识，调动了学生学习数学的兴趣，使学生切实体会数学与生活的密切联系，从而激发学生热爱数学，建立学好数学的信心。

课程资源的内容是非常丰富的，需要我们广大教师深入开发潜在资源，努力优化课堂教学，让数学教学充满生活气息和时代色彩，真正调动起学生学习数学的积极性，培养他们的自主创新能力。从而使学生不再觉得数学是皇冠上的明珠而高不可及，不再觉得数学是脱离实际的海市蜃楼而虚无飘渺。

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