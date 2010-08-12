实施中职学校德育教育的对策

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2016-12-07 14:09

在学好文化知识的同时，思想道德教育也同样不可或缺，甚至可以说更为关键，思想道德是做人的根本，也是发展素质教育所必需的，本文就提出了学校如何有效进行德育教育工作。

《中学教研(数学)》浙江省教育杂志，是浙江省唯一一家面向中学数学教学的刊物，承蒙广大读者、作者、各级领导以及社会各界人士的厚爱和支持，自创刊以来对加强和延伸高等师范教育，提高中学各科教学发挥了重大作用，在全国中学教育界有较大影响,取得了辉煌的成绩。

在当今物质化的社会里，德育教育问题已越来越受到社会的普遍关注。面对社会上越来越多的抱怨道德缺失、80后90后缺乏社会责任感的喊声。我们在想，我们的学校德育教育也应该是值得去思考和探索的一个问题。中职学生所处的年龄段正是世界观与人生价值观形成的重要时期，也是良好社会公德、行为习惯和健全人格形成的最佳时期。德育对于一个人的成长和发展起着激励和领航的作用。如何根据新形势下中职生的思想道德现状改进学校的德育教育模式、制定新的教育对策，是本文探讨的主要内容。

一、中职学生思想道德现状

1.文化基础差，厌学情绪较重。

近年来，随着国家政策的出台，职校的发展前景越来越好，发展规模也越来越大，但是不可否认的一点是，这些学生的文化水平不能和普通高中学生相比，基本上是考不上高中后才选择职校。他们当中少部分同学文化课成绩尚好，由于中考时没有发挥后，或者和分数线相差一点距离，所以来到职校，其他有一大部分同学，他们的文化素质普遍偏低，更有甚者，数学、语文、理化、英语、政治等科目加起来都不足两百分。当然造成他们分数偏低的原因很多。由于生源质量偏低，加之社会上“职高无用论”的还比较盛行致使他们厌学情绪普遍高涨，人虽然来到职校，也是抱着一种非常无奈的思想。很多学生自信心很差，过一天算一天，破罐子破摔的思想较多。无论是学习上还是生活上缺少了一种发自内心的动力和追求。

2.自我约束能力较差，法制观念淡薄。

目前在读的中职学生都出生于上世纪90年代初期，大部分是从小就被全家人视为掌上明珠，称作“小太阳”的独生子女。由于长期生长在家人百般呵护的溺爱环境当中，这些孩子普遍养成了任性、自私、唯我独尊的性格，在行为上缺乏自我约束和控制能力，做事率性而为，不计后果。相当一部分学生法制观念淡薄，视校规校纪于无物，将违反纪律当作家常便饭。迟到、旷课、上课睡觉、甚至逃学、夜不归宿等现象在许多学生身上表现突出，且屡教不改。 更有甚者把违反校纪校规当作一种炫耀的基本，当作一种非常感兴趣的事情。

3.一切以自我为中心，挫折承受能力差。

由于从小在溺爱中长大，许多学生养成了凡事以我为主的性格，做事原则只以个人好恶而定，自己的利益永远放在第一位，缺乏团结协作精神和大局观念。一旦遇到挫折和不顺心的事就哭天抹泪，无所适从，甚至自暴自弃，意志消沉。

4.片面追求物质享受，精神世界空虚。

由于受社会上一些不良风气的影响，加之部分媒体和影视作品的错误导向，部分学生在生活上片面追求物质享受，食必精品、穿必名牌。不少学生“透支”家里给的生活费用，经常借钱过日子，甚至欺骗家长“挪用”学费。过分追求物质享乐使这些学生缺乏高尚的人生理想和长远的奋斗目标，精神世界极度空虚。大部分学生只对时尚潮流、体坛动向、歌坛动向和影视界的动向感兴趣，而对公民道德素质、科技发展、环境保护和社会风气等问题则无动于衷。男生抽烟现象已经屡禁不止，而且还比谁的烟好。

二、当前中职学校德育教育工作中存在的主要问题

1.指导思想偏差，重文轻德现象严重。

由于受片面追求就业率的影响，长期以来中职学校在德育教育中存在着严重的重视职业技能教育而忽略对学生的思想道德教育的现象。只强调学生的基础知识和专业技能的把握，却忽视了学生思想道德的培养，把智育当“硬件”来抓，德育当“软件”可有可无，结果“软件”真的软了，“硬件”也没有真正地“硬”起来。很职校把学生的德育工作主要交给班主任管理，而班主任由于工作的忙碌和受班级考核的影响，抱着一种只求无过不求有功的思想。没有把学生思想教育当作一种需耐心、爱心、恒心的工作做。没有把学生的心灵打开，真正做到心灵的沟通。

2.教育形式流于表面化，缺乏思想内涵。

长期以来，学校在进行德育教育时总是一味的采用一些“口号式”、“文件式”的空洞理论和说教，形式单一，内容枯燥，无法充分调动学生的学习和参与积极性。导致学生对这些所谓的德育活动很难提起兴趣，甚至非常反感。不能起到思想道德教育所应有的唤醒、激活与弘扬个体道德潜能的作用，其结果只能是低效或者无效的。 部分学校德育课也是定下主题，然后就是一顿的说教，最后变成学生睡觉课。

3.生源不足，学校主观放松德育教育。

近年来，越来越多的民办职业学校的出现以及社会上新“读书无用论”的盛嚣尘上，导致中职学校普遍出现招生困难、竞争激烈的问题。为吸引生源，维持自身生存，学校本着学生是“上帝”的观念，过分溺爱、迁就学生，主观上放松了对他们在德育方面的教育和约束。部分学生的行为已经非常严重违反校纪校规，经屡次教育不能改正，从某种角度上来说，该生的德育出现了严重问题，应该受到学校处分，记过的记过，开除的开除。可是为了防留生，为了不影响老师本身的考核，只要该生没惹出什么大事故，老师主动争眼闭眼得过且过。一个学生这样，两个学生这样，姑息养奸，最后影响整个校风校纪。影响了整个学校的德育教育。比如说，现在生活水平越来越高，家长疼学生给其配备手机了，结果，上课时很多同学低着脑袋玩手机，严重的还会响出声音。老师上课也受到严重影响。如果不采取相当的措施，最后就会造成老师自己上课给自己听。

三、针对德育教育的几点建议

1.改变传统的教育模式，开展形式多样的德育活动

根据当前中职学生的思想道德现状以及德育教育中存在的问题，彻底改变概念化的空洞理论说教和运动式的一阵风的做法，代之以德育教学为主、各种活动为辅的寓教于乐、寓教于学的教育模式。逐步形成爱国主义教育、法治教育、职业道德教育和心理健康教育等内容多样、形式灵活的德育教育体系。以此来提高学生的参与积极性和学习热情，从而达到潜移默化的教育作用。

2.加强社会实践教学，用实践激励人。

实践证明，劳动者素质和创新能力不高，已成为制约我国经济发展和增强竞争力的瓶颈，如果没有实践，即使有一流的产品设计也很难制造出一流的产品。因此，学校在开展德育教育时应以具体的某一职业的职业道德规范为切入点，在具体职业环境的氛围中，进行思想道德教育，开展有针对性的德育工作，引导学生在实践中了解社会对该专业人员的道德需求，激励学生的学习兴趣。

3.开展心理健康辅导工作，引导学生树立正确的人生观和价值观。

现代的中职学生生活在一个信息来源广泛、各种思想鱼龙混杂的多元世界里，学生很容易受外界环境影响而出现各种心理问题。对此，学校应加强心理健康教育，及时疏通学生心理中的不满、烦闷、逆反、嫉妒、自卑、焦虑、急躁等不良情绪，加强与学生的心理沟通，拉近师生的距离，帮助学生克服错误思想，树立健康向上的人生观和世界观。

4.切实加强德育建设，营造良好的校园环境。

良好的校园氛围有利于学生健康成长，是强化学生思想道德教育的潜在课堂，是培养人的外在条件。通过环境氛围的熏陶可以内化学生的行为习惯。在这方面，学校首先要严肃校规校纪，对违纪情节严重的学生，决不姑息养奸。只有这样才能创造优良的校风、学风和班风，才能弘扬正气，顺利地实施德育教育。

人类自用道德调节社会生活以来，“做一个有道德的人”就成为对每个社会成员的基本要求，也是每个国家和民族培养未成年人的基本目标和任务。随着人们生活水平的不断提高，人的思想和精神文明面貌也发生了许多有益于社会文明进步的深刻变化，但同时也由于一些现实问题的存在出现了许多“道德失范”问题，对未成年人的健康成长已经发生和正在发生消极的影响。然而，任何人都不会天生就是一个“有道德的人”，也不会天生就是一个“没有道德的人”，关健是要接受全面而科学的道德教育。因此如何要培养学生成为一个“有道德的人”这是学校、社会、和家长的共同责任。对中等职业学校而言，由于生源的本身底子原因，如何开展他们的德育工作又显得更为突出，这需要我们老师不断地与时俱进，不断地探索和研究才能不断改善的过程。

参考文献：

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