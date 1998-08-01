非重点学校高中生的心理问题

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2016-12-07 14:29

高中生处在心理健康成长的关键时期，这一时期如果存在某些心理健康的问题可能会对今后的人生产生影响，因此，学校和教师应当更加关注学生的心理状态。

《当代教育实践与教学研究》河北教育杂志投稿，创刊于2013年5月，由河北出版集团主管，方圆电子音像出版社主办，河北省电化教育馆协办，是河北省教育技术协会会刊。

本文通过对非重点中学高中学生心理状况调查研究的基础上，对其的心理特点进行剖析，并结合教学实际，提出教育教学的建议，为提高教学效果和教学质量提供心理学参考。

一、研究对象与研究方法

高中学生一般年龄都在15～19岁之间，为了准确了解学生的心理状况，我们采用了以下方法进行调查：(一)通过分组座谈：共收集到学生关心的心理问题684条。(二)无记名问卷调查：抽样对三所非重点学校高中学生发放了心理状况调查问卷，其中高一310份、高而295份、高三226份，收回率100%。(三)对前来心理咨询室320人次的咨询问题进行归纳整理。

二、情况分析经过对大量的第一手资料的反复分析研究，我们认为非重点学校的高中学生基本的心理特点有以下几方面：

(一)智力水平相对初中阶段进一步发展，观察力、记忆力、想象力增强，思维活跃，喜欢变化，好奇心强，求知欲强，具有巨大的学习潜力。但相当部分同学学习的自主性差，学习动力缺乏，学习表现懒散。各年级无明显差异。

调查中我们发现，学生对流行时尚信息好奇心强，接受快，但对基础知识、基本理论学习方面缺乏动力和自觉性。当问到“你自习课或晚修时,多数时间在做什么?”，回答“做作业、看学习有关的书籍”占65%，有25%在“看与学业无关的课外书”，有10%在“玩手机、聊天、睡觉、无所事事等”;当问到“空闲时你怎么度过?”，回答“看学业有关的书”占55%，有30%在“看小说等、上网”，15%在“宿舍睡觉 、聊天或无所事事”。由此可以看出，相当部分学生课余时间很少投入到对学业知识的学习和巩固中。前来咨询的学生也反映，他们的部分闲暇时间都是在看漫画、小说或闲聊中度过的。究其原因，一方面，随着自我意识的发展，虽然高中生的成人感、渴望自立的意识进一步加强，在心理和行为上仍然难于摆脱对成人的依赖，一旦离开了老师的看管，家长的监督，虽然有升学考试的压力，但部分同学学习自主性差，有目标无行动，得过且过混日子。

(二)学生的理想自我和现实自我心理冲突明显，在学习、生活上表现有很强的上进心，但行动力不够、自信心不足。各年级无明显差异。

高中学生的自我意识分化为理想自我和现实自我，由于他们面临升学、社会化等课题，理想自我和现实自我的矛盾更加明显，同时随自身体验的增加。当问到“你认为自己的自信心如何?”回答一般或差的同学占 67%，回答较强或强的同学只占 33%，学生的自信心普遍不足，因为他们都是被重点高中拒之门外、过去的不成功经历带给他们的是自卑等负面情绪体验，自我评价比较消极，在日常学习生活中他们特别在乎他人对自己的看法和评价;在咨询中学生问得最多的问题是“别人为什么老是议论我?”，对处理人际关系缺乏自信。 在问到“你想提高个人素质吗?”这一问题时，有65%的人回答“想,但缺乏行动”。由此可以看出，学生虽然想上进，想提高个人素质，但现实中缺乏行动力。在学习中也常常出现自己理想的学习成绩与目前状况之间的差距。“我的学习成绩为什么老上不去?”，许多学生在学习中往往对自己的学习成绩不满意，希望尽快提高，但在学习困难面前又缺乏勇气和恒心。在学习上遇到困难或成绩的提高不如想象的那么快，就容易处于一种慢性焦虑状态，对现状的不满。有些同学甚至出现失眠、头痛、神经衰弱等症状。也有些同学的目标定得太高，又在现实中却缺乏行动和恒心，而不能实现，引起内心的冲突。

(三)学生的社会情感日益丰富，理智感、审美感发展日趋成熟，友谊感、道德官有了新发展。但的情绪反应强烈、不稳定，具有两极性。

对“你会经常情绪低落吗?原因是什么?”调查显示：90%的同学回答“会”，原因有学习不好、同学关系不好、情感问题等。学生在这一时期的情绪感受性显著提高，常常容易兴奋，兴趣较易转移，意志易动摇，情绪反应强烈，有时一个眼神，可以使他们闷闷不乐，一句表扬，又会使他们受到鼓舞，感到激动。他们的情绪带有明显的两极性，容易走极端，情绪高涨时像火山，情绪低落时又像冰山。取得成绩时，兴高采烈，沾沾自喜，甚至得意忘形;遇到挫折时，又会悲观失望，心灰意冷，甚至一蹶不振。另外，由于高中生思维的独立性和批判性的发展，表现出否定的心理倾向，这种否定的倾向表现为他们喜欢用挑剔的眼光去看待人和事，喜欢怀疑一切，他们内在的不满情绪使他们对周围的人总想反抗、唱反调。这种思维方式让他们经常处于不愉快、烦躁不安的情绪状态之中。尤其是他们面对各种难以应对的新情况时常有各种不适当的情绪反应，感到一种莫名的烦恼。

(四)学生性意识有了显著的发展，早恋现象随年龄增加有上升趋势。

在回答“你认为在我校学习期间谈恋爱是否适合?理由是什么?”这一调查问题时，认为合适的高一有20%，高二有31%，高三有35%，随年级增加有上升趋势。认为合适的理由有:早恋可以使双方互相帮助，共同进步;进入青春期的生理需要、心理需要，渴爱有个异性朋友伙伴等等。究其原因，一是高中生随着身体的成长和性生理成熟，他们的性意识萌动和发展。他们正处在向往和接近异性期时期，他们对性的问题感到好奇，觉得自己已经长大成人，对异性感兴趣，喜欢接触异性，倾向于在异性面前表现自己;二是在充满憧憬的初中阶段，没能进入重点中学，原来有意无意被暂时压抑的丰富的青春期情感得以爆发，渴望通过恋爱让情感需求得到满足;三是一些学生生活学习没有坚定的信念，也没有远大的理想，对是否能够考上理想大学迷茫，感觉到生活太单调，于是想找一个恋爱对象来充实空虚的心灵，寄托自己的感情;四是从众的心理，使早恋现象随着年级增加，有上升趋势。 虽然一些学生进入高中时表示全力以赴认真学习，考取理想大学，但随着时间的推移，看到周围的同学谈恋爱，就会产生困惑，自然会激发恋爱意识和行为，原先的信念就动摇了，有些同学会觉得别人谈而自己不谈，别人会瞧不起自己，认为自己没本事，产生危机感、失落感，造成强大的心理压力，于是自己也加入到恋爱队伍只中。

三、教学的建议

(一) 创建以学生为主体的教学模式

现代教学理论以“刺激S—心理过程O—反应R”学习理论为指导。强调学习过程中的内部心理过程O，它的实质是教学以发展学生的心智为主，课堂教学以学生为中心。以学生为主体的教学在传授知识的同时，还激发人的潜能，鼓励和支持个性的发展，最大限度地发挥学生学习的自主性、能动性、创造性，使学生积极主动地学习。教师更大程度上是一名向导和顾问，一位交换意见的参与者，而不是建立在学生被动与无知基础上的专断的权威。

1、激发学生学习兴趣，挖掘学生的学习潜力。

学生的学习兴趣是个性倾向性动力系统中最现实、最活跃的成分，是学习主动性和积极性的动力源泉。如果学生对自己所学的知识产生了浓厚的兴趣，就会并发出极大的学习激情，进而形成一种优势的意识倾向。教师要树立新的学生观，学生既是贪玩的、不自觉的、不成熟的，同时又有自尊、自信、自立、自强的精神，以及巨大发展潜力和积极向上的内在动力。学生求知成才欲望是主流，关键是看教师如何去激发。教学中吸引学生听课是第一，只有让学生听的课才能产生好的教学效果，才能激发学生的学习兴趣。课堂教学中诱发学生愉快、轻松的积极情感才能使学生产生积极的行动，进而产生克服困难的勇气;相反，压抑、烦闷等消极的情感使学生失去学习的兴趣。为此，教师要注重营造吸引学生的课堂气氛,这就要求教师要有弹性地适应学生素质，完全接纳学生,要多从学生的视觉去了解有关信息，在教学手段上也要张驰有度，有人说：好的老师驾驭的课堂就象是一曲完美的乐章，有波澜起伏，也有风平浪静。每40分钟一节课，大部分学生注意集中时间大约20—25分钟，要适当给学生说的时间或作轻松调侃，学习时的愉快体验是激发学生学习潜力的动力。

2、在教学中以学生为主体，教会学生自主学习。

新的教师观认为：教师的角色是主导角色，教师不仅要研究如何“教”，更重要的是要研究学生如何“学”。让学生学会学习是最重要的教育目标。教师的主导作用应表现在调动学生的主体意识、发挥学生的主体作用、促进学生的主体性发展的方法方面。学生的主体作用的发挥要在教师的精心引导下才能得以实现。教会学生自主学习要求教师对所教科目的实际情况，进行具体、及时、适时的指导，可贯穿到课堂教学中去，随时发现问题随时提醒。如，课堂讲课中哪些内容该做笔记、如何做，要随时提醒，反复强化。只有这样，学生才能逐渐形成好的学习习惯和方法。其次，教师要重视加强对学生合理安排课余时间和适应高中紧张学习特点的指导。

3、教学设计个性化、人性化，帮助学生树立正确的自我观念，培养学生的自信心。

教师因材施教，每个学生均有其缺点和特长，承认学生个体差异，设立个性化、人性化的教学内容，采取灵活多样的模式，多设案例，多使用直观感性的教学语言导入主题，进而引导学生进行归纳、想象、思维，让学生在学习中找到自信心和能力感。跟据学生差异，制定学生发展性评价模式，既要重视学习效果，也要体现学习的过程。教师要注意多表扬、鼓励，培养学生自信心，鼓励基础好的更上一层楼，让基础差的学生在学习中体验成功的喜悦。引导学生战胜自我，在完成学习目标的过程中，成不骄，败不馁，及时总结、提高。这样，能使学生更加自信，更加勇敢地面对各种困难，形成坚强的意志品质。

(二)树立正确的成才观，塑造学生的成才心理品质。

成才是要付出努力的，高中阶段学习任务非常艰巨，要学到真本领，就必须加倍努力。

成才的人必须具备良好的心理品质，自我控制能力是成才的核心，塑造成才心理品质的过程就是增强学生的自我控制能力的过程。可以有以下途径：

一是发挥榜样教育作用。榜样的力量是无穷的，特别是对人生观可塑性极强的高中生，通过典型引路，激发学生对高目标追求的欲望。典型可包括伟大人物、班内或校内的先进人物、学校已经毕业考上大学本科的优秀学生等。组织学生学习优秀校友的先进事迹，请其中一些校友回母校作报告，以其亲身经历，现身说法，教育学生珍惜学习机会，立志成才。有了学习的榜样以后，关键是让学生找出自己与榜样之间的差距及原因并制定切实的计划，逐步实现自己的理想。

二是经受挫折，稳定心态。挫折感是个人从事有目的的活动时，由于遇到障碍和干扰，其需要得不到满足时的一种消极的心理状态。学生面对挫折要保持一种平稳的心态，坦然地经受挫折，树立正确的人生观、世界观，学会自我心理调控的方法，保持良好的自我情感体验，维护心理平衡，在困境中增强自我控制能力。

(三)创建团结和睦的班集体,为学生的健康发展营造良好的氛围。

教师既是班级的组织者又是班集体的成员，应与学生共同创造良好的班风。教师要让学生认识到自己是班风建设的主体，认识到班风建设的重要性和班风建设的具体任务和目标。教师可以开展班风问题的讨论，提高学生的认识，统一目标;同时可以开展自评、自控的形式，让同学们自己评分，相互监督。让学生就主动积极地开动脑筋、想办法、提建议;通过民主集中的办法创建团结和睦的班集体，营造良好向上的学习氛围。

(四)正确引导异性同学间的交往，减少早恋的消极影响。

早恋现象禁而不止是学校教育的一大难题。对早恋问题，宜疏不宜堵。要引导异性同学间正常适度的交往。正常适度的异性交往有积极意义：一是促进互补，健全人格。男女生是有差异的。男女生经常在一起学习、讨论问题，可以互相影响，取长补短，差异互补，提高智力活动水平和学习效率。广泛的人际交往，可以使差异较大的人格相互渗透，人格互补，人格健全，使性格更为豁达开朗，感情体验更为丰富，心理健康水平更高。二是丰富感情。人际交往间的感情是丰富而微妙的，两性的感情特点是有差异，在异性交往中获得的感情交流和感受，往往是在同性朋友身上寻不到的。三是产生动力。由于“异性效应”，有异性参加的活动，较之只有同性参加的活动，异性间心理接近的需要就得到了满足，彼此间就获得了不同程度的愉悦感，激发起内在的积极性和创造力，活动的积极性会更高，往往玩得更起劲，干得更出色。但必须教育学生要把握好异性交往尺度，学生年龄尚小，心理尚未成熟，过早涉足早恋很可能会给自己的身心带来伤害。

教学是教师教与学生学的统一，教学过程是师生交往、积极互动、共同发展的过程。 教书育人，方法有别，仁者见仁、智者见智，目标一致，殊途同归。在大力提倡素质教育的今天，作为一名非重点高中教师应热爱本职工作，加强学习、善于总结，不断提高和完善自我。深入了解学生，做到因材施教，使学生真正成为教学的主体，充分调动学生的主动积极性，就能在教学中做到教书、育人的双重实效。

参考文献：

[[1] 姜志强，丁喆.心理健康教育[M]. 机械工业出版社.

[2] 郭德俊,雷雳.教育心理学[M].警官教育出版社.1998.8.

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