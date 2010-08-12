中学信息技术课堂教学方法

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2017-07-31 14:34

信息技术将在人们的生活和工作中起着不可替代的作用，在教育的发展中也是如此，对信息技术的学习非常关键，本文主要研究中学信息技术教学方法。

《小学教育科研论坛》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

计算机已经成为现阶段办公的必要工具，成为人们正常工作要掌握的技能，因此人们对信息技术的学习非常迫切。如何做好信息技术教育教学工作，是一个值得认真探讨研究的问题。我们应该把信息技术教育提高到培养学生未来生存能力的高度，让学生认识计算机，掌握计算机的操作，提升学生对信息技术的学习兴趣及培养学生的创新能力。

随着科学技术的快速发展，信息技术正悄悄地对人类社会进行一次技术改革，它在各个领域的应用正在不断地发展与深入。信息技术，即利用计算机进行信息处理，利用现代电子通信技术从事信息采集、存储、加工、利用，以及相关产品制造、技术开发和信息服务。如何上好信息技术课?是一个值得研究的问题。在信息技术教学中，首先要改变教师的教育观念。教师在教学工程中应该高度重视信息技术对学生教学的重要性，信息技术教育是素质教育的重要内容之一。信息技术教育在现阶段有着非常重要的意义，本文着重探讨如何做好信息技术的教育教学工作，主要观点如下：

一、现阶段信息技术教育教学的状况

由于掌握信息技术是踏入社会参加工作必需的技能，因此，人们对信息技术的关注程度在逐渐的提高。但是由于该学科的学习受社会环境和家庭经济状况的制约，同龄学生中计算机相关知识及操作水平相差较大，且信息技术课的课时有限，课堂所能传授的知识较少，这是现阶段限制信息技术教育教学的重要因素。

二、加强信息技术教育教学工作的建议

1、提高全体师生对信息技术教学的认识程度。

计算机是信息的主要载体和传播工具，在教育中承担较重的作用，利用计算机能够完成相关工作文档、计算、统计分析等相关任务。要充分让学生认识到信息技术的缺乏将使自己成为可怕的“文盲”，不了解信息技术的人将在社会上寸步难行，与社会脱节，无法独立生存，因此应全面培养学生使用计算机、学会让计算机帮助我们解决问题。

2、培养学生对“信息素养”的敏感性。

培养学生能够根据自己的学习要求，主动地、有目的地去发现信息，并能通过有关途径，如：利用媒体、互联网、书籍、报纸等收集所需要的信息。然后将所收集到的信息进行筛选鉴别，对有用的信息进行分类整理。学生在学习信息技术课程的开始阶段，通常怀着好奇、兴奋的心理，但随着学习内容的不断深入，部分内容需要反复的、大量地训练，极大程度地消减了学生的学习热情。因此在该学科的教学过程中，应采用灵活的教学方式，培养学生的学习兴趣及探索知识的热情。

三、加强学生对信息技术的正确理解

由于网络技术的迅猛发展，网络已成为人们生活和教学中不可或缺的一部分，因此我们在教学中应充分利用互联网络资源。但是一些非法分子也利用网络传播的便利性，在互联网上散布淫秽暴力等不健康内容，给青少年成长造成了极大的干扰和不良影响。因此在完成信息技术的教育教学任务后，同时要加强学生的思想教育工作，鼓励学生积极抵制不健康内容的传播。针对青少年喜爱玩网络游戏的特点，教师要采取不回避的态度，要对不同游戏区别对待，对健康、益智类游戏，允许学生在完成学习任务后进行游戏，而对于一些不健康游戏，则明确告知学生禁止的理由。同时为了加强对学生的约束力，营造良好的学习、交流环境，使学生养成积极向上的学习劲头。

四、加强信息技术的创新教育

当今社会是知识经济时代，二十一世纪需要的是有创新意识、有创新精神和创新能力的人才。因此在教育过程中，要注重对学生的创造潜力进行挖掘，鼓励学生勤于思考，突出创新意识的培养，强调学生的创新能力。为此，在教学过程中，要为学生创造尽可能多的思考、创新环境和机会，给学生留有更多的思维空间。只有将学生放置在自主学习的环境里，学生才有可能发挥创造性，体验创新的乐趣。信息技术课程的教学目的是培养学生获取信息、处理信息的能力，因此该学科的教学内容应与其他学科内容相结合，使学生的学习目标处于一个具体的、现实的环境下。

创新思维是创新能力的核心。体格的强健靠的是运动，思维能力的培养靠的是多思考。一个问题的解决可以从多方面来作手，而这些解决方法都是思考中得来的，不断的思考对创新思维的培养起着至关重要的作用。因此，教师在教学过程中要不断提出问题，不断培养学生发现问题，解决问题的能力。如：在学习动画的简单制作一节时，老师和同学们一起学完了移动动画的制作，同学们在老师的激发下，已经非常想自己动手来实现移动动画的效果，这时不妨提出：要是实现形状变化的动画应该怎么做呢?同学们立即紧锁眉头，动脑思考起来。学生们在不断的思维碰撞中，一定会有所发现，创新思维在这样的碰撞中应运而生。

工欲善其事，必先利其器，而科技素质就是学生创新的器，因此扎实的基本功是学生们所必备的，而扎实的基本功是在不断的练习中获得的。这又回到了信息技术课堂教学的结构上来，主要以学生的练习为主。#p#分页标题#e#

总之，21世纪是信息社会，信息技术教育将会被提上重要的地位。为此，加强对信息技术教育教学的探讨是教育工作者不懈努力的方向。

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